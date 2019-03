Á hậu chuyển giới Trung Quốc bị chê vì nói giống H'Hen Niê

Video: Phần thi ứng xử của Á hậu Trung Quốc

Tối 8/3, đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Miss International Queen 2019 diễn ra, để lại nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh nhan sắc gây tranh cãi của tân Hoa hậu người Mỹ, Jazell Barbie Royale, cộng đồng mạng còn bàn luận về vài thí sinh khác.

Trong đó, việc Yaya, đại diện người Trung Quốc vượt qua nhiều thí sinh có nhan sắc vượt trội hơn để vào đến top 3 và giành ngôi vị Á hậu 1 là một bất ngờ. Mặc dù vậy, nhiều khán giả xem trực tiếp cũng nhận xét, thí sinh Trung Quốc rất tự tin khi trả lời ứng xử, phần nào giống diễn thuyết nên rất có thể được đánh giá cao về mặt này.

Câu nói "Tôi làm được, bạn cũng làm được" của Yaya gần giống với H'Hen Niê, chỉ khác một chữ tiếng Anh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên, trong mắt người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam, Yaya vẫn mất điểm vì phần trả lời ứng xử top 6 của cô có 2 câu nói giống hệt H'Hen Niê khi giới thiệu bản thân tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Phần trả lời của H'Hen Niê khá nổi tiếng vì đã được khá nhiều báo và trang mạng giải trí châu Á đăng tải, nên dân mạng cho rằng rất có thể Yaya đã biết đến và làm theo.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi "Bạn học được điều gì từ cuộc thi này, hãy trả lời thật riêng biệt?", Yaya nói về việc cô và các thí sinh chuyển giới khác như những chị em cùng một mái nhà. Không hề có xích mích, không hề có drama, họ rất hòa thuận. Điều cô học được là người chuyển giới không còn phải che giấu bản thân.

"Đây là lần đầu tiên Trung Quốc vào đến top 6 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế", Yaya nói, "Vâng, các anh chị em người chuyển giới Trung Quốc, chúng ta không còn phải trốn chạy nữa. Chúng ta có thể đứng trong ánh mặt trời. Hãy nhìn tôi, tôi làm được, bạn cũng làm được". Câu tiếng Anh "I can do it, you can make it" gợi nhớ đến H'Hen Niê.

Thí sinh chuyển giới người Trung Quốc cũng được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: Sina)

Bình luận về việc này, người hâm mộ sắc đẹp ở Việt Nam cho rằng có thể Yaya đã xem phần giới thiệu của H'Hen Niê ở Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và thấy tâm đắc. Thông điệp "Tôi làm được, bạn cũng làm được" không quá đặc biệt nhưng qua lời nói chân thành của H'Hen Niê đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng không nên khắt khe với Á hậu người Trung Quốc. Đó là một thông điệp tích cực và có tính truyền cảm hứng với các nhóm thiểu số, nên việc cô sử dụng nó cũng không có gì sai.