9x phượt khắp mọi miền đất nước với chiếc xe lăn tự chế làm bạn đồng hành

Phan Vũ Minh sinh năm 1991 tại Vĩnh Long. Lúc 12 tuổi, Minh gặp phải căn bệnh hiếm mà hiện nay tại Việt Nam chưa có thuốc chữa. Mọi hi vọng của Minh chính thức bị dập tắt vào năm 20 tuổi khi anh không thể đi lại được nữa. Chàng trai trẻ đành gác bỏ việc học, chuyển về quê sống.

Với sự động viên của gia đình và bạn bè, Minh gác lại những ngày tháng buồn bã, chán chường, buông bỏ mặc cảm và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ít ai biết rằng chàng trai này có sở thích đặc biệt là đi phượt. Vượt qua được khoảng thời gian dài bị bệnh ở nhà, cô độc trong tâm hồn và không tiếp xúc ai, Vũ Minh đã bước ra thế giới bên ngoài và muốn khám phá nhiều hơn.

(Ảnh: Phan Vu Minh)

9x tự nhận mình là “kẻ liều lĩnh” bởi anh dám nghĩ và dám làm. Minh nhờ một người anh học cơ khí chế tạo chiếc xe 3 bánh từ xe lăn, theo ý tưởng ban đầu mà anh mong muốn.

Chuyến đi phượt đầu tiên của Minh diễn ra vào năm 2017. Bạc Liêu là vùng đất anh chọn để khám phá và thăm một người bạn. Để thực hiện chuyến đi xa này, ngoài vấn đề sức khỏe cần được luyện tập mỗi ngày thì anh cũng nghiên cứu kĩ lộ trình di chuyển và tìm kiếm thêm bạn đồng hành.

(Ảnh: Phan Vu Minh)

Từ đó, anh thực hiện nhiều chuyến đi khác nhau. Trong đó, hành trình ấn tượng nhất của 9x là đi từ Vĩnh Long đến Huế. Phượt thủ phải mất khoảng 1 tháng đi du lịch và thăm một người chú nằm bệnh viện chung.

(Ảnh: Phan Vu Minh)

Chia sẻ về những cung đường đã đi, chàng trai này cho biết: "Mình và người bạn đặc biệt là chiếc xe 3 bánh do chính mình chế tạo đã đi qua nhiều cung đường, đó là Cà Mau - Bạc Liêu - Kiên Giang – đảo Phú Quốc - An Giang - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Đồng Tháp - Trà Vinh - Bến Tre - Tiền Giang - Long An - Bình Dương - Đồng Nai - Lâm Đồng - Đà Lạt - Khánh Hoà - Phú Yên - Bình Định - Quảng ngãi - Quảng Nam - Hội An - Đà Nẵng - Huế.”

Con đèo đầu tiên Minh chinh phục là đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Gian nan đến nỗi chỉ muốn xé toạc bàn tay, đau kinh khủng. Chạy một đoạn, Minh lại dừng, khiến hành trình bị đứt quãng. Những lần sau, Minh lần lượt vượt đèo Hải Vân (Đà Nẵng), đèo Cả (Hà Tĩnh), đèo Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nhưng con đèo khiến anh thực sự biết cảm giác sợ đồi núi là như thế nào chính là đỉnh Langbiang (Lâm Đồng).

(Ảnh: Phan Vu Minh)

Khó khăn là vậy, nhưng đến bất cứ mảnh đất nào, Minh cũng nhận được sự đối xử nồng ấm của người dân bản địa. Họ vui vẻ và tiếp đãi Minh như người thân trong gia đình.

Chàng trai 9x đã được tận hưởng mọi vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước, từ ngắm hoàng hôn đẹp nao lòng tại làng chài Rạch Tràm (Kiên Giang), chịu cái nắng đổ lửa tại Eo Gió (Bình Định), vượt qua “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” đèo Hải Vân, rồi về với đất cố đô cổ kính với những lăng tẩm, cung đình, câu hò trên dòng sông Hương…

(Ảnh: Phan Vu Minh)

Không phải tự dưng, các tín đồ du lịch gọi Phan Vũ Minh là “người truyền cảm hứng”, “phượt thủ đặc biệt nhất Việt Nam” mà ẩn sâu trong những danh xưng ấy là sự cảm phục trước tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước của anh. Dẫu hành trình có bị đứt quãng, hay nỗi đau thể xác trong quá trình di chuyển và cả những nguy hiểm luôn rình rập nhưng với khát khao muốn được hiểu biết, trải nghiệm nhiều hơn thì anh vẫn chưa một lần hối tiếc.

Minh chia sẻ: “Mình nghĩ, sau này, hối tiếc nhất chính là những điều mình không dám làm. Tại sao có sức khỏe, có điều kiện, lại không thực hiện đam mê ngay bây giờ. Thà làm rồi thất bại, sẽ vui hơn là day dứt trong suy nghĩ”.