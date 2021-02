9X giành học bổng toàn phần tại Nhật Bản và Hà Lan

(VTC News) -

Sau khi tốt nghiệp THPT, Đỗ Thùy Linh quyết định theo học tại khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Tuy nhiên kết thúc năm học đầu tiên, cô nhận ra bản thân không phù hợp ngành kinh tế và ước mơ của Linh là theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Vì thế từ khi là sinh viên năm 2, Linh nộp hồ sơ xin học bổng du học.

Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, năm 2016, Linh nhận tin vui đạt học bổng toàn phần của chính phủ Nhật (MEXT), tại Đại học Hoàng Gia Kyushu - Chuyên ngành hóa sinh. MEXT là học bổng lớn nhất của chính phủ Nhật Bản, bao gồm chi phí vé máy bay, học phí, sinh hoạt phí và các hỗ trợ khác với trị giá 1,6 tỷ đồng cho 4 năm học.

Nghiên cứu khoa học là đam mê và ước mơ ngay từ lâu của Linh. (Ảnh: NVCC)

Nhận được học bổng trị giá cả tỷ đồng khi mới 20 tuổi, nữ sinh chia sẻ bí quyết quan trọng nhất đó là thành tích học tập, bài luận và vòng phỏng vấn. Đối với bài luận, cô bạn kể về quá trình nghiên cứu khoa học và kết thúc bằng cầu nói: ““I want to be a scientist” (Tôi muốn trở thành nhà khoa học).

Ở vòng phỏng vấn, ứng viên phải có thái độ tự tin, trả lời rõ ràng, rành mạch. Trước khi phỏng vấn, ứng viên nên vận động nhẹ nhàng để có trạng thái hưng phấn, giảm stress, tự tin sẵn sàng trước mỗi câu hỏi.

Sau khi nhận học bổng MEXT của chính phủ Nhật Bản, Linh tạm biệt gia đình để đi du học. Hành trình 4 năm tại Nhật Bản thực sự đáng nhớ giúp cô có nhiều trải nghiệm. Lớp học của Linh có khoảng 30 người đến từ các quốc gia khác nhau, nên cách nói chuyện, làm việc cũng khác nhau.

Thành phố Fukuoka, nơi Linh sinh sống, thời tiết khá tương đồng so với Việt Nam và là nơi có khả năng xảy ra nguy cơ bị động đất thấp hơn so với các vùng khác. Vào mùa đông, tuyết rơi dày, nhưng cảm giác lại vô cùng dễ chịu và thích thú.

Tháng 7/2020, sau khi tốt nghiệp Đại học Kyushu, cô tiếp tục nhận được học bổng toàn phần Erasmus Mundus cho chương trình International Master in Innovative Medicine (IMIM) - thạc sĩ quốc tế về y học sáng tạo. Mong muốn của Linh là tiếp tục du học, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực Y sinh và thực tập trong môi trường công nghệ.

Học bổng Erasmus Mundus bao gồm chi phí vé máy bay, học phí, sinh hoạt phí và các hỗ trợ khác với trị giá 1,4 tỷ đồng cho 2 năm học. Tuy nhiên, sinh viên sẽ được đăng ký 2 trường học khác nhau cho 2 năm, đây cũng là một trải nghiệm khác biệt với các học bổng. Vì vậy, Linh theo học 2 trường là Đại học Groningen (Hà Lan) và Đại học Uppsala (Thụy Điển).

Đỗ Thùy Linh xuất sắc giành học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản và Hà Lan. (Ảnh: NVCC)

Về bí quyết săn học bổng, Linh cho biết ứng viên nên chuẩn bị hồ sơ kỹ càng và giấy tờ tùy thân thật sớm, đặc biệt là thư giới thiệu. Kinh nghiệm của Linh là lựa lời dặn trước các thầy cô khoảng 1 tháng là mình cần thư giới thiệu để thầy cô chuẩn bị. Trước khi hết hạn nộp 2 tuần, Linh "nhắc khéo" thầy, cô để họ không quên. "Do các giáo sư thường có lịch trình làm việc bận rộn nên đôi khi nếu nói sớm quá thì họ có thể bận và quên mất", Linh cho biết.

Với bài luận, kỹ năng viết vô cùng quan trọng. Để viết hay, thuyết phục, ứng viên nên có nhiều trải nghiệm trong học tập cũng như cuộc sống. Lời khuyên của Linh dành cho những bạn sinh viên đang có ý định du học đó là hãy lập cho bản thân một mục tiêu và từng bước chinh phục mục tiêu đó.

“Việc học ở trường rất quan trọng để tích lũy điểm số, làm đẹp hồ sơ. Tuy nhiên các bạn trẻ cũng cần có nhiều trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện để làm tăng vốn sống, hiểu biết”, Linh chia sẻ.