99% khách hàng ở Cần Thơ hài lòng với giải thích của ngành điện khi hoá đơn tăng

Chiều 9/7, kỳ họp thứ 17 HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục với phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại phiên họp, các đại biểu chất các vấn đề như tình trạng lao động thất nghiệp, mất việc làm do dịch COVID-19, chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ còn chậm, tình trạng sạt lở bờ sông, công tác hoạch xây dựng quản lý đối với các dự án dân cư, khu tái định cư, bạo lực học đường, hóa đơn tiền điện tăng đột biến,...

Về chất vấn của đại biểu liên quan đến hóa đơn tiền điện tăng đột biến, ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, số hóa đơn tiền điện tháng sau tăng hơn 30% so với tháng trước rất nhiều.

Theo ông Toại, qua thống kê cho thấy, có 64.999 hoá đơn tiền điện tháng 4 tăng hơn 30% so với tháng 3; 48.220 hoá đơn tiền điện tháng 5 tăng 30% so với tháng 4; 50.198 hoá đơn tiền điện tháng 6 tăng hơn 30% so với tháng 5.

Ông Toại cho biết, qua kiểm tra, hoá đơn tiền điện tăng đột biến do cách tính giá điện bậc theo thang quy định.

“Từ 50kw điện lên 100kw mức tăng 56 đồng. Từ 100kw lên 200kw tăng 280 đồng. Từ 200kw lên 300kw tăng 522 đồng. Từ 300kw lên 400kw tăng 298 đồng. Từ 400kw tăng lên hơn 400kw tăng 93 đồng. Hộ nào sử dụng lọt vô khung 100 lên 200, 200 lên 300 hay 300 lên 400 thì mức độ tăng rất cao”, ông Toại thông tin.

Cũng theo Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, thời tiết nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng. Từ tháng 3 sang tháng 4 là giai đoạn giãn cách xã hội vì COVID-19, số người ở trong nhà nhiều hơn trong khi thời tiết thời điểm này là nắng nóng nên sử các thiết bị điện nhiều hơn khiến chỉ số điện tăng.

Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ khẳng định, đến nay, địa phương chưa phát hiện trường hợp ghi sai chỉ số điện. Tuy nhiên, có đến 876 trường hợp khách hàng thắc mắc về hóa đơn tiền điện tăng và được ngành điện cử nhân viên đến giải thích.

“868 khách hàng đồng ý với giải thích của ngành điện. Đạt được 99%. 8 khách hàng không đồng ý thì ngành điện sử dụng biện pháp tháo đồng hồ và gắn đồng hồ khác. Đưa đồng hồ gửi Sở Khoa học TP.HCM kiểm tra độc lập. Sau khi kiểm tra độc lập thì có 7 đồng hồ được xác định chạy đúng không sai. Ngành điện đã giải thích và 7 hộ đã đồng tình. Còn 1 hộ chưa có kết quả”, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ thông tin thêm.

