9 trẻ mầm non ở Quảng Ninh có biểu hiện nôn, sốt: Nghi nhiễm vi khuẩn đường ruột

(VTC News) -

Sáng 19/9, trả lời PV VTC News, bà Đặng Thị Hạnh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, 9 trẻ đang học tại điểm trường khu B, trường Mầm non Quảng Thịnh có biểu hiện sốt, nôn, tiêu chảy, đang được chăm sóc tại cơ sở y tế, sức khoẻ đã trở lại trạng thái bình thường.

Cụ thể, trường Mầm non Quảng Thịnh (huyện Hải Hà) có 3 điểm trường là điểm trung tâm, khu B và khu C. Trường triển khai nấu ăn tại trường, hàng ngày lúc 10h30 chuyển thức ăn trưa và 14h30 chuyển thức ăn phụ cho các con. Ngày 15/9, trường Mầm non Quảng Thịnh có 177 trẻ ăn bán trú.

Điểm trường khu B, trường Mầm non Quảng Thịnh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh). (Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống)

Quá trình ăn tại trường, học sinh ở các điểm trường trung tâm và khu C không ai có biểu hiện gì. Điểm trường khu B có 35 học sinh thuộc hai lớp gồm lớp nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi và 25 học sinh lớp mẫu giáo 3-4 tuổi cùng ăn khẩu phần như nhau. Trẻ dưới 24 tháng tuổi cũng không có biểu hiện gì.

"9/25 học sinh lớp mầm non 3-4 tuổi, điểm trường khu B có biểu hiện nôn, sốt nhưng không phải biểu hiện trong ngày thứ 6 (15/9). Khi các con về nhà, đến trưa thứ 7 (ngày 16/9), 5 trẻ có hiện tượng đau bụng, sốt. Chiều cùng ngày thêm 3 trẻ và sáng Chủ nhật (17/9) thêm 1 trẻ khác có biểu hiện tương tự. Các con được đưa tới cơ sở y tế chăm sóc và điều trị. Hiện, sức khoẻ các con đã trở lại tráng thái bình thường, ngồi chơi, không có biểu hiện mệt mỏi", bà Hạnh nói.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà, ngày 15/9, khẩu phần ăn của học sinh trường Mầm non Quảng Thịnh gồm cơm với thịt gà rim gừng, canh bí đỏ nấu tôm, buổi chiều ăn bữa phụ là chè đậu đỏ.

Bà Hạnh cho biết thêm, ngay khi sự việc xảy ra, Phòng yêu cầu rà soát, kiểm tra thực phẩm và đều đảm bảo quy trình 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế huyện Hải Hà cũng vào cuộc kiểm tra và không có hiện tượng gì liên quan ngộ độc.

"Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi chỉ đạo nhà trường khử khuẩn toàn bộ phòng học sinh. Chúng tôi cũng theo dõi, tuyên truyền, động viên phụ huynh cùng học sinh, có trách nhiệm trong việc chăm sóc các con", bà Hạnh nói thêm.

Thông tin từ bà Hạnh, các con nghi nhiễm vi khuẩn đường ruột. Hiện, giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non 3-4 tuổi, điểm trường khu B cũng có hiện tượng sốt giống các trẻ.