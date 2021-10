Brahms: The Boy II (2020): Trong tiền truyện The Boy (2016), khán giả hoàn toàn bất ngờ khi bộ phim hé lộ con búp bê ma thực sự là một người còn sống đang lẩn trốn trong khe hở giữa các bức tường. Tới Brahms: The Boy II, thay vì tiếp tục hướng đi thú vị, phim đã lật ngược tình huống, biến con búp bê thành vật chủ của thế lực siêu nhiên tà ác. Đây là kiểu câu chuyện đã cũ mòn. (Ảnh: STX Entertainment)