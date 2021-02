9 lời nói dối 'kinh điển' của phụ nữ trong lần hẹn đầu tiên

(VTC News) -

Trong buổi hẹn đầu tiên, chị em nào cũng muốn thể hiện phiên mặt nhất để tạo ấn tượng với đối phương. Vì thế, họ có thể sử dụng một số lời nói dối để chiếm tình cảm của chàng trai. Dưới đây là những lời nói dối phổ biến mà phụ nữ có xu hướng sử dụng trong lần hẹn hò đầu tiên.

“Em thích các hoạt động ngoài trời”

Rất có thể là cô ấy không thích đâu. Cô ấy chỉ đang cố gắng khắc họa hình ảnh một cô gái năng động, thích phiêu lưu và thích ra ngoài, khám phá thế giới. Nhiều cô gái sẽ không thực sự thích cuộc sống năng động đó. Và trên thực tế, rất nhiều cô gái ghét các hoạt động ngoài trời nhưng họ biết rằng đây là điều rất nhiều đàn ông thấy hấp dẫn. Vì thế mà chị em cố gắng thể hiện rằng mình rất thích thú với những hoạt động ngoài trời tuyệt vời.

“Em không phải là người có tâm hồn ăn uống”

Tất nhiên, nếu một cô gái có sở thích “ăn cả thế giới” thì cô ấy sẽ không muốn cho bạn biết về điều đó ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Bởi vì nhiều cô gái tin rằng đàn ông thích họ nhã nhặn, điềm đạm, bảo thủ và dè dặt, đặc biệt là khi nói về cách cư xử trên bàn ăn của họ. Đó là lý do vì sao nhiều cô gái sẽ có xu hướng nói giảm bớt về tình yêu của mình với đồ ăn trong lần hẹn đầu với đàn ông.

“Em chưa bao giờ uống rượu say”

Không ai muốn hẹn hò với một cô gái không thể xử lý tốt tửu lượng của mình trong các bữa tiệc. Nhưng rất có thể, cô ấy có lẽ đã trải qua những đêm say khướt vì rượu bia. Tất nhiên, cô ấy sẽ không sẵn sàng thừa nhận điều đó với cánh mày râu trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cô ấy cũng không muốn mang đến cho bạn bất kỳ ý tưởng nào về việc cô ấy sẽ say trong buổi hẹn đầu tiên để bạn có thể là người gặp may.

“Em không bao giờ để tâm đến việc ăn kiêng”

Tất nhiên là cô ấy có. Mọi cô gái đều chú ý đến những gì họ ăn ít nhất là một lần trong đời. Phụ nữ không muốn thể hiện rằng mình là một người thấy bất an hoặc ngại ngùng về hình thể của mình, vì vậy cô ấy sẽ tỏ vẻ thờ ơ với việc ăn kiêng. Nhưng có lẽ cô ấy đang nói dối. Tất nhiên là cô ấy quan tâm đến việc bản thân trông như thế nào trong mắt người khác và cô ấy thực sự quan tâm đến chế độ ăn uống rồi.

“Em chuẩn bị mọi thứ khá nhanh chóng khi ra ngoài”

Cô ấy không phải vậy đâu và hầu hết không cô gái nào làm được điều này. Nhiều chị em luôn nói dối rằng họ chuẩn bị rất nhanh chóng trước khi đi làm, hẹn hò, gặp bạn bè hay đi có việc này khác. Họ biết rằng đàn ông không thích phải chờ đợi bạn gái của họ lề mề, chậm chạp mỗi khi chuẩn bị ra ngoài đi chơi. Vì vậy, để nỗ lực gây ấn tượng với chàng trai, cô ấy sẽ nói giảm bớt về sự lề mề của mình mỗi khi chuẩn bị ra ngoài.

“Em đang không hẹn hò với ai cả”

Đây chỉ là một lời nói dối thông thường mà phụ nữ sử dụng để khiến người đàn ông mà họ đang ở cạnh cảm thấy đặc biệt. Thêm vào đó, cô ấy sẽ không muốn bạn cảm thấy bị đe dọa khi nghĩ rằng cô ấy vẫn đang để mắt đến người đàn ông khác. Cô ấy muốn bạn cảm thấy rằng cô ấy đang hẹn hò duy nhất với bạn mặc dù không phải vậy.

“Em cũng thích điều đó”

Cô ấy cũng thích ban nhạc mà bạn yêu thích? Thực ra thì không phải vậy mặc dù cô ấy nói rằng mình cũng rất thích ban nhạc thần tượng của bạn. Cô ấy còn nói rằng mình cũng thích tập thể thao, leo núi hay đọc sách như bạn. Có thể cô ấy không thích làm những điều đó đâu. Cô ấy nói rằng mình cũng thích vì cô ấy biết đó là những gì bạn muốn nghe. Đừng thấy khó chịu hay băn khoăn về điều này. Điều đó có nghĩa là cô ấy mong muốn nhận được cảm tình của bạn khi nói dối bạn như vậy.

“Em rất thích nấu ăn”

Nhiều cô gái sẽ nói dối về kỹ năng bếp núc của họ vì họ biết rằng đường đến trái tim của một người đàn ông là thông qua dạ dày của anh ta. Cách cô ấy nói về khả năng nấu ăn của mình như thể mình rất giỏi việc bếp núc, biết cách nấu nhiều món ăn ngon. Và chàng trai nào mà chả thích người yêu giỏi nấu ăn và sau này là có một người vợ nấu ăn ngon.

“Em thích đọc sách”

Để cố gắng tỏ ra là người hiểu biết và thông minh, cô ấy sẽ nói với bạn rằng cô ấy đọc rất nhiều hoặc có thể nói rằng cô ấy thích nghệ thuật và một só hoạt động văn hóa sâu sắc khác. Cô ấy không muốn bạn nghĩ rằng cô ấy là một cô gái chỉ thích xem phim, tụ tập với bạn bè, động đến sách là thấy buồn ngủ, nhức đầu mặc dù cô ấy có thể là như vậy.