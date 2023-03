(VTC News) -

Đu đủ là loại trái cây giàu dưỡng chất rất thân thuộc với hầu hết người Việt. Vậy ăn đu đủ có tác dụng gì hay ăn đu đủ có tốt không? Dưới đây là 9 lợi ích vàng của đu đủ chín đối với sức khỏe ai cũng nên biết.

Thành phần dinh dưỡng của đu đủ

Đu đủ là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Đu đủ là loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao và ít calo. Quả đu đủ bao nhiêu calo? Trong 100g đu đủ chín chứa khoảng 43 calo. Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng của đu đủ có chứa:

Chất đạm: 0,47g

Tổng chất béo: 0,26g

Chất xơ: 1,7g

Đường: 7,82g

Canxi: 20mg

Magie: 21mg

Kali: 182mg

Vitamin C: 60,9mg

Thiamin: 0,023mg

Riboflavin: 0,027mg

Niacin: 0,357mg

Vitamin B6: 0,038mg

Folateg: 37µg

Ngoài ra, tác dụng của đu đủ còn đến từ hàm lượng vitamin B, vitamin E, beta-carotene, lutein và zeaxanthin, canxi, kali, vitamin K. Đặc biệt, đu đủ còn chứa nhiều lycopene, chất chống oxy hóa mạnh có lợi cho sức khỏe. Sau đây mời bạn tìm hiểu tác dụng của đu đủ chín.

Lợi ích vàng của đu đủ chín với sức khỏe

Lợi ích của quả đu đủ chín có thể mang lại một loạt lợi ích sức khỏe, gồm:

Là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể

Ăn đu đủ có tác dụng gì? Các chất chống oxy hóa đóng vai trò ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Trong danh sách các chất chống oxy hóa quen thuộc, vitamin A, C, E và beta-carotene đều là những dưỡng chất không thể vắng mặt.

Trong khi đó, đu đủ lại là nguồn chứa tất cả những chất chống oxy hóa này với hàm lượng cao. Chất chống oxy hóa carotenoid được tìm thấy trong đu đủ, có thể trung hòa các gốc tự do.

Chức năng giảm stress oxy hóa được cho là nhờ hàm lượng lycopene bên trong đu đủ. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng ăn đu đủ có khả năng hỗ trợ loại bỏ lượng sắt dư thừa, hạn chế sản sinh ra các gốc tự do.

Ăn đu đủ giúp hỗ trợ tiêu hóa

Trong đu đủ chứa một loại enzyme gọi là papain giúp hỗ trợ tiêu hóa. Papain trên thực tế có thể được sử dụng như một chất làm mềm thịt.

9 lợi ích vàng của đu đủ chín đối với sức khỏe

Đu đủ cũng chứa nhiều chất xơ và có hàm lượng nước cao, cả hai đều giúp ngăn ngừa táo bón, tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa

Có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh

Đu đủ có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm stress oxy hóa và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh như: Alzheimer, lão hóa và ung thư.

Các gốc tự do là các phân tử phản ứng được tạo ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Chúng có thể thúc đẩy căng thẳng oxy hóa dẫn đến bệnh tật.

Chất chống oxy hóa, bao gồm cả carotenoid được tìm thấy trong đu đủ, có thể trung hòa các gốc tự do. Việc giảm stress oxy hóa được cho là do hàm lượng lycopene của đu đủ, khả năng loại bỏ sắt dư thừa, một nguyên nhân sản sinh ra các gốc tự do.

Nguồn vitamin C trong đu đủ cũng có thể tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại bệnh tật và nhiễm trùng.

Giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Ăn đu đủ chín có tác dụng gì, liệu loại trái cây này có tốt cho mắt không? Đây là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là người lớn tuổi và những người gặp vấn đề về thị lực. Câu trả lời là ăn đu đủ sẽ nhận được các lợi ích cho sức khỏe của mắt. Nguyên do là bởi zeaxanthin - loại chất chống oxy hóa trong đu đủ chín - khả năng loại bỏ các tia sáng xanh gây hại. Vì thế, các nhà dinh dưỡng học tin rằng zeaxanthin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thị giác, đồng thời giúp ngăn ngừa nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng.

Ngăn ngừa bệnh hen suyễn

Ăn đu đủ chín có tốt không? Câu trả lời là có. Bởi theo các chuyên gia sức khỏe, những người có chế độ dinh dưỡng đầy đủ thường có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn thấp hơn so với người có chế độ ăn uống thiếu chất. Một trong những dưỡng chất thiết yếu này chính là beta-carotene (thường có trong đu đủ, quả mơ, bông cải, dưa đỏ, bí đỏ và cà rốt).

Có đặc tính chống ung thư

Một số hợp chất được tìm thấy trong đu đủ chín và cả chưa chín được chứng minh là có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ. Ví dụ, Papain được chứng minh là có thể ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các khối u trong các nghiên cứu trên động vật. Trong khi đó, vitamin C và beta-carotene, cả hai đều được tìm thấy trong đu đủ, liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư khác nhau.

Thêm vào đó, các nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn uống cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Chống lại nhiễm virus

Các nền văn hóa truyền thống ở Hawaii và Tahiti đã làm thuốc đắp da từ đu đủ để giúp chữa lành vết thương, do có hàm lượng papain cao. Họ sẽ bôi thuốc đắp trực tiếp lên da để chữa bỏng, phát ban hoặc vết cắn.

Papain cũng có thể được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do nấm và virus trên da, chẳng hạn như mụn cóc và nấm ngoài da. Thành phần này giúp phá hủy lớp protein bảo vệ virus và nấm chống lại sự tấn công, làm giảm khả năng sinh sản và lây lan của chúng.

Làm chậm các dấu hiệu lão hóa

Do chứa nhiều vitamin C, vitamin A và các flavonoid khác trong thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và không có nếp nhăn. Nghiên cứu cho thấy, những chất dinh dưỡng này hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do và tổn thương oxy hóa cho da, cả hai đều được coi là một số nguyên nhân hàng đầu gây ra lão hóa da.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Bạn sẽ có nguy cơ gãy xương cao nếu trong chế độ dinh dưỡng thiếu hụt vitamin K. Vitamin K có khả năng cải thiện quá trình hấp thụ canxi, đồng thời làm giảm hàm lượng canxi bị đào thải thông qua quá trình bài tiết.

Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ đu đủ sẽ giúp cơ thể giữ lại được nhiều canxi hơn để củng cố và tái xây dựng cấu trúc xương. Do đó, tác dụng của quả đu đủ sẽ cung cấp lượng vitamin K dồi dào để duy trì sức khỏe xương khớp.

Trên đây là 9 lợi ích vàng của đu đủ chín đối với sức khỏe. Hãy thường xuyên ăn đu đủ chín nhé mọi người.

Vân Anh (Tổng hợp)