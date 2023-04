(VTC News) -

Bưởi là loại trái cây quen thuộc chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng của bưởi với sức khỏe.

Bưởi là loại quả mát và có vị chua ngọt. Do vỏ dày nên nó có thể được bảo quản trong thời gian dài. Bưởi chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

9 lợi ích tuyệt vời của bưởi với sức khỏe.

Tác dụng của bưởi với sức khỏe

Ngăn ngừa táo bón

Ăn bưởi sẽ giúp giảm táo bón hiệu quả. Bệnh nhân nên chọn trái cây có lớp vỏ mỏng, ăn cả bã trắng của bưởi, táo bón sẽ được cải thiện rõ rệt.

Nếu bạn bị nóng miệng, nhợt nhạt, chán ăn, phân cứng, bạn có thể ăn 5 - 6 miếng bưởi để được nhuận tràng. Vì bưởi chứa nhiều chất xơ, kích thích đường ruột co bóp.

Giúp ra mồ hôi

Vỏ bưởi chứa tinh dầu, nấu với trà hồng có thể loại bỏ mồ hôi lạnh. Trà bưởi chuyên trị cảm lạnh.

Chứa nhiều thành phần bổ dưỡng

Bưởi chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, kali, magiê, và chất xơ. Mặc dù các loại vi chất kể trên không phải là yếu tố dinh dưỡng khổng lồ, nhưng trong quả bưởi cũng chứa hàm lượng rất cao, đủ cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể bạn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi do thời tiết, hãy thử ăn một quả bưởi, cảm giác được bù nước và sảng khoái là điều mà bạn nhận được sau đó mà không cần phải lo dư thừa hay quá tải calo.

Thêm vào đó, vitamin C mà bạn hấp thu được từ bưởi giúp duy trì hệ miễn dịch cơ thể bạn khoẻ mạnh. Các nhà dinh dưỡng học khẳng định quả bưởi cung cấp khoảng 600% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Lượng vitamin C này có thể giúp bạn tránh được cảm lạnh, sốt, nhiễm trùng và các chứng bệnh khác.

Tốt cho tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ cao, bưởi rất tuyệt vời với nhu động ruột. Nếu bạn thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa như táo bón, ăn bưởi sẽ giúp bạn khắc phụcđiều này.

Điều hòa huyết áp

Bưởi có lượng kali cao giúp thư giãn các mạch máu và thúc đẩy sự lưu thông máu dễ dàng. Kali là tác nhân tuyệt vời để giảm căng thẳng trong hệ tuần hoàn của bạn giúp máu và tim hoạt động tối ưu, giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Loại bỏ tàn nhang trên da

Vì chứa nhiều Vitamin C, bưởi tác dụng loại bỏ tàn nhang trên da rất tốt. Vì vậy, người ta nói rằng bưởi là một sản phẩm chăm sóc da.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Bưởi chứa flavonoid làm giảm nguy cơ đột quỵ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy phụ nữ ăn thường xuyên cam quýt hoặc bưởi, khả năng đột quỵ sẽ giảm.

Giảm cân

Chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy khi giữ nguyên thói quen ăn uống nhưng ăn nửa quả bưởi mỗi ngày trước bữa ăn, và kiên trì hơn 12 tuần có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Lý do chính là vì bưởi có chứa một hợp chất có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Trên đây là những tác dụng của bưởi với sức khỏe. Hãy thường xuyên ăn bưởi nhé mọi người.

Vân Anh (Tổng hợp)