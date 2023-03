(VTC News) -

Ung thư gan là bệnh có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao nhất trong các bệnh ung thư thường gặp. Dưới đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối mọi người không nên bỏ qua.

9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối

Mệt mỏi, sút cân

Mệt mỏi là phản ứng thường gặp của cơ thể khi bị ung thư gan và đặc biệt ở tình trạng ung thư gan giai đoạn cuối. Dù bạn không làm bất kỳ công việc nặng nào nhưng bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, mất đi khả năng lao động. Bên cạnh đó, suy nhược của cơ thể cũng khiến người bệnh ung thư gan giai đoạn cuối sụt cân nhanh chóng, thường thì khoảng 5-6 kg trong vòng một tháng, có người sụt nhanh hơn.

Cổ trướng

Khi bị ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh nhân có biểu hiện bị phù chi dưới, bụng phình lớn và thường có màu vàng của cỏ úa hoặc màu đỏ (do máu). Nguyên nhân là do ở giai đoạn muộn, ung thư gan làm phát sinh chất dịch trong khoang bụng khiến bụng trướng to. Vì vậy, bệnh nhân có cảm giác khó chịu.

Kích thước gan to lên

Ở giai đoạn cuối, người bệnh sẽ thấy gan phình to lên, thậm chí có thể sờ thấy các khối u ở gan thông qua bề mặt bụng.

9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối đã khá rõ ràng khi khối u đã phát triển.

Vàng da

Vàng da là biểu hiện đặc trưng của ung thư gan giai đoạn cuối. Khi ung thư gan chuyển sang giai đoạn cuối thì các khối u gan lớn dần, chèn ép gan làm cho quá trình tắc nghẽn giữa gan và ống mật gia tăng từ đó hình thành triệu chứng vàng da hoặc vàng mắt.

Vàng da xuất hiện ở khoảng 85% bệnh nhân ung thư gan có khối u đường mật. Ung thư gan giai đoạn cuối khiến quá trình chuyển hóa các chất, quá trình chuyển hóa mật bị giảm, nồng độ bilirubin tăng cao nên bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối thường bị vàng mắt, vàng da, nước tiểu sẫm màu, ngứa trên da.

Liên tục thấy đau tức vùng bụng xung quanh gan

Những cơn đau bụng đột ngột và kéo dài là triệu chứng khó tránh khỏi với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, bởi gan nằm rất gần dạ dày. Để có thể chấm dứt những cơn đau này thì người bệnh cần sử dụng thuốc giảm đau, tuy nhiên có thể ảnh hưởng đến chức năng gan.

Đau và sưng vùng bụng trên, hạ sườn phải

Ung thư giai đoạn đầu tuy không có triệu chứng và tiến triển âm thầm nhưng vẫn gây ra các tổn thương, ảnh hưởng đến chức năng gan. Khi mắc ung thư gan, khối u to chèn ép vào bao gan khiến người bệnh xuất hiện triệu chứng đau vùng bụng.

Bên cạnh đó, bụng sưng to là một trong những dấu hiệu điển hình nhất của bệnh ung thư gan. Vì vậy, người bệnh cần thường xuyên theo dõi, quan sát vùng bụng và nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ chẩn đoán chính xác nhất nguyên nhân là ung thư gan hay do bệnh lý nào khác.

Mệt mỏi, chán ăn

Mệt mỏi là dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Nếu tình trạng mệt mỏi do làm việc quá sức thường cải thiện sau một thời gian ngắn khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

Đối với bệnh nhân ung thư gan, tình trạng mệt mỏi thường kéo dài hơn và xu hướng gia tăng, điều này cũng tương tự như những bệnh nhân bị viêm gan mạn tính. Hiện tượng mệt mỏi chưa rõ nguyên nhân, có thể do rối loạn tiêu hóa, rối loạn hấp thu dinh dưỡng dẫn đến không đủ năng lượng, hoặc tế bào gan bị tổn thương và suy giảm chức năng gan dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Da xuất hiện nhiều mụn

Mọc mụn là hiện tượng bình thường của cơ thể trong giai đoạn dậy thì. Với người trưởng thành thường là do rối loạn nội tiết gây ra nên càng khó phân biệt được với các bệnh lý như ung thư gan. Khi tế bào ung thư gan hình thành, việc thanh lọc độc tố bị suy giảm, các chất độc bị tích tụ càng nhiều, mụn trứng cá cũng xuất hiện trên mặt, thậm chí có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết và hormone.

Nước tiểu sẫm màu

Uống kháng sinh hoặc nước ngọt có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen sinh hoạt khoa học mà nước tiểu sẫm màu và không cải thiện sau một thời gian, thì đây là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng tiết niệu hoặc ung thư gan. Nồng độ Bilirubin trong máu cao khiến nước tiểu chuyển sang màu vàng hoặc như nước chè đặc.

Thống kê về ung thư gan rất khó áp dụng cho một bệnh nhân cụ thể, vì các hình thức, giai đoạn và phản ứng với điều trị khác nhau ở mỗi cá nhân.

Nếu ung thư gan khu trú (khu trú trong gan), tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 28%.

Nếu ung thư gan di căn (đã phát triển sang các cơ quan lân cận), tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 7%.

Một khi ung thư gan di căn xa (di căn đến các cơ quan hoặc mô ở xa), thời gian sống sót sẽ thấp đến 2 năm.

Trên đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối. Ung thư gan rất khó chữa khỏi, vì bệnh thường không được phát hiện ở giai đoạn đầu. Khi nghi ngờ mắc ung thư gan, bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm máu, thăm chụp cắt lớp, sinh thiết gan… để đưa ra kết luận chính xác.

Vân Anh (Tổng hợp)