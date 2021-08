9 con hổ sau giải cứu: Mường Thanh Safari Land sẽ tiếp nhận nếu Nghệ An đồng ý

(VTC News) -

Ngày 28/8, trả lời VTC News, lãnh đạo Mường Thanh Safari Land Nghệ An (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) cho biết, đơn vị có thể xem xét tiếp nhận 9 con hổ còn sống là tang vật của vụ án được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vừa qua, nếu được tỉnh đồng ý chuyển giao.

"Chúng tôi đã làm hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan chức năng Nghệ An để xin tiếp nhận 9 con hổ nói trên, nếu tỉnh Nghệ An cho phép. Hiện vườn bách thú của chúng tôi đang nuôi 40 con hổ và 20 con sư tử, ngoài ra còn có nhiều động vật quý hiếm khác như tê giác, voi...", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Trước đó, đầu tháng 8 Công an Nghệ An điều tra, phát hiện hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An nuôi nhốt trái phép 17 con hổ Đông Dương, mỗi con có trọng lượng từ 200kg đến 300 kg.

Trong quá trình giải cứu, vận chuyển có 8 con hổ chết, 9 con hổ còn sống được gửi nuôi tạm trong Mường Thanh Safari Land Nghệ An để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo Mường Thanh Safari Land Nghệ An, bình quân mỗi ngày chi phí thức ăn, thuốc men, công chăm sóc cho 9 con hổ này khoảng 20 triệu đồng. Về kinh phí nuôi và chăm sóc, hiện phía vườn thú đang tạm bỏ ra chi trả trước.

Trong khi đó, theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, những ngày qua, cơ quan chức năng Nghệ An kết nối các cơ quan, đơn vị cần thiết để thực hiện việc chuyển giao số tang vật hổ tịch thu được.

"UBND tỉnh đã giao kiểm lâm chủ trì xử lý các con hổ và UBND tỉnh cũng có báo cáo, đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra nhận nuôi số hổ này", vị lãnh đạo này cho biết.

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), phát hiện 17 con hổ đã trưởng thành (200 - 265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.

Chủ nhà khai nhận, để tránh không bị phát hiện, họ vận chuyển những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín với diện tích khoảng 80 - 120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4m2 để nuôi nhốt hổ.

Hiện công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các chủ hộ nuôi nhốt hổ về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.