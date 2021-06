9 ca khúc kinh điển gắn liền với tên tuổi Britney Spears

"Baby One More Time" là ca khúc không thể không nhắc tới khi nói đến Britney Spears. Ca khúc này đã chắp cánh cho sự nghiệp của "Công chúa nhạc Pop" khi đó mới 17 tuổi bay cao trong làng giải trí. "Baby One More Time" đã dành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard trong năm 2019.