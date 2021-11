9 bộ phim hay nhất lịch sử về mặt sáng, góc tối của ngành thời trang

(VTC News) -

Dưới đây là những bộ phim thời trang được đánh giá là hay nhất trong lịch sử.

Funny Face (1957)

Nói về phim thời trang, hiếm có bộ phim nào thú vị hơn "Funny Face". Trong phim, Audrey Hepburn đóng vai Jo Stockton, một cô gái nhút nhát làm việc tại hiệu sách nhỏ ở New York, nhưng có ước mơ lớn về theo đuổi ngành triết học tại Paris. Cô bất ngờ "lọt vào mắt xanh" của Dick Avery (Fred Astaire thủ vai) - nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng bấy giờ. Dick Avery và nàng thơ của mình tới Paris, nơi Jo Stockton khoác lên mình những trang phục tinh tế và lộng lẫy. Bộ phim mang tới những khung hình tuyệt đẹp, với những trang phục cao cấp được thiết kế bởi Edith Head và Hubert de Givenchy.

Blow-Up (1966)

"Blow-Up" là một bộ phim độc đáo về để tài thời trang, với câu chuyện nhuốm màu kinh dị. Đạo diễn người Italy Michelangelo Antonioni đã thực hiện bộ phim giữa cao trào của "Swinging Sixties" – trào lưu thời trang tôn vinh tuổi trẻ và sự phá cách tại Anh sau Thế chiến thứ II.

Bộ phim giả tưởng kể về Thomas (David Hemming đóng) - một nhiếp ảnh gia say mê thời trang nhưng vướng vào rắc rối do vô tình chụp được hình ảnh về vụ giết người. Không chỉ có các tình tiết gay cấn và hồi hộp, bộ phim "Blow-Up" còn là cuốn phim tư liệu quý giá về một trong những giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử thời trang thế giới.

Who Are You, Polly Maggoo? (1966)

Phát hành cùng năm với "Blow-Up" nhưng "Who Are You, Polly Maggoo?" mang đến góc nhìn khác, siêu thực và châm biếm, về trào lưu thời trang "Swinging Sixties" bấy giờ. Được đạo diễn bởi nhiếp ảnh gia và nhà làm phim người Mỹ William Klein, bộ phim phơi bày vào sự thái quá và phù phiếm của ngành công nghiệp thời trang.

Trong phim khán giả như được quay ngược thời gian, khi các phong cách thập niên 1960 được tái hiện rõ nét và đầy đủ, với những bộ trang phục đã truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế tên tuổi như Jean-Paul Gaultier và Marc Jacobs. Nhân vật chính của bộ phim là siêu mẫu Polly Maggoo (Dorothy McGowan thủ vai), còn Grayson Hall trong vai Miss Maxwell – một biên tập viên đầy uy tín và quyền lực có thể nâng đỡ hoặc "giết chết" sự nghiệp của các người mẫu.

Prêt-à-Porter (1994)

Bộ phim của đạo diễn Robert Altman dường như muốn châm biếm ngành thời trang xa hoa lấp lánh nhưng cũng không ít góc khuất. "Prêt-à-Porter" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Julia Roberts, Sophia Loren và Lauren Bacall. Họ đều là những tín đồ thời trang có mặt tại Tuần lễ thời trang Paris, giữa cái chết bí ẩn của Olivier de la Fontaine - người đứng đầu ngành thời trang của thành phố. Sau khi phát hành, bộ phim mang đến thành công rực rỡ về mặt thương mại và cả những chia rẽ sâu sắc trong giới phê bình. "Prêt-à-Porter" được coi là một trong những bộ phim xuất sắc nhất về đề tài thời trang những năm 1990.

The Devil Wears Prada (2006)

Xét về mặt truyền thông, ít có bộ phim thời trang nào thành công hơn "The Devil Wears Prada". Bộ phim kể về câu chuyện của Andrea Sachs (Anne Hathaway thủ vai), khi cô vừa tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm trợ lý cho một nữ biên tập viên thời trang đầy quyền lực là Miranda Priestly (Meryl Streep thủ vai).

Nhiều hãng thời trang đã đóng góp trang phục và phụ kiện thời trang cho bộ phim này, khiến "The Devil Wears Prada" sở hữu phần đầu tư vào trang phục bậc nhất trong lịch sử. Bộ phim cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc và thú vị về những người hoạt động trong ngành thời trang. Cho tới nay, những câu thoại và tình tiết trong bộ phim này vẫn được tranh luận và trích dẫn trên nhiều diễn đàn.

Coco Before Chanel (2009)

"Coco Before Chanel" phù hợp cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử ngành thời trang, với màn trình diễn xuất sắc của Audrey Tautou trong vai nhà thiết kế Coco Chanel từ khi mới vào nghề cho tới khi thành lập thương hiệu thời trang đình đám nhất thế giới.

Với kỹ thuật quay phim và phong cách đầy nghệ thuật, những tác phẩm của nhà thiết kế người Pháp Catherine Leterrier đã hiện lên tuyệt đẹp và trang nhã trong "Coco Before Chanel". Đây cũng là bộ phim tiểu sử hiếm hoi về chủ đề thời trang, cung cấp cái nhìn sâu sắc và cảm động về một cá nhân nổi tiếng trong giới thiết kế.

The Neon Demon (2016)

Khán giả sẽ cần đôi chút bản lĩnh trước những cảnh quay rùng rợn trong "The Neon Demon", tuy nhiên bộ phim cũng mang đến rất nhiều thiết kế thời trang mãn nhãn. Sở hữu sắc đẹp và tuổi trẻ, Jesse (Elle Fanning đóng) rời bỏ quê nhà để tìm kiếm cơ hội ở Los Angeles. Sau những thành công chớp nhoáng, sự nghiệp của Jesse bị cuốn vào những cạm bẫy và cám dỗ, cũng như sự đố kị của các đồng nghiệp. Tuy có nhiều điểm cường điệu hóa và các chi tiết kinh dị gây sốc nhưng bộ phim "The Neon Demon" vẫn được đánh giá cao. Tạp chí điện ảnh Cahiers du Cinéma của Pháp từng bình chọn "The Neon Demon" trong top 3 phim hay nhất năm 2016.

Phantom Thread (2017)

Rất ít bộ phim khắc họa khéo léo tính chuẩn xác đến ám ảnh của phân khúc Haute couture (thời trang cao cấp) như "Phantom Thread". Trong phim, Daniel Day-Lewis vào vai Reynolds Woodcock, một nhà thiết kế chuyên phục vụ giới thượng lưu ở London những năm 1950. Ông gặp nàng thơ của mình tại một quán cà phê bên bờ biển, do Vicky Krieps đóng. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích nhưng kết cục lại giống một cơn ác mộng, khi những khác biệt giữa hai người là quá lớn.

Cruella (2021)

Nghe có vẻ lạ lẫm khi hãng Disney làm phim thời trang, nhưng "Cruella" là một bộ phim rất đáng xem về đề tài này. Trong phim, Emma Stone vào vai một nhà thiết kế thời trang nổi loạn, cố gắng chống lại sự xa hoa và phù phiếm của giới thời trang thượng lưu. Nhân vật Estella đấu tranh cho những thiết kế mới mẻ và phá cách hơn, dường như có nhiều điểm tương đồng với những nhân vật ngoài đời thực như Vivienne Westwood hay John Galliano. Những bộ trang phục trong phim "Cruella" có vẻ đã lỗi thời, nhưng câu chuyện về bản ngã và sự thái quá trong ngành thời trang vẫn còn nguyên ý nghĩa.