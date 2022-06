9 bí quyết giúp mát mẻ giữa mùa hè mà không cần điều hòa nhiệt độ

Điều hòa không khí từ lâu là cách bảo vệ tốt nhất cho cơ thể trước các loại bệnh tật và cả nguy cơ tử vong do nhiệt. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể núp dưới bóng của một chiều điều hòa không khí. Đó là lý do bạn nên làm theo các khuyến nghị dưới đây để luôn giữ cho cơ thể mình mát mẻ.

1. Uống nhiều nước

Đừng đợi đến khi khát mới uống nước - tình trạng mất nước có thể xảy ra trước khi bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào.

Thường xuyên uống nước là một trong những biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại cái nóng mùa hè. Khi được cung cấp đủ nước, cơ thể bạn có thể tiết mồ hôi và khi bạn đổ mồ hôi, nó sẽ bốc hơi khỏi da, giúp hạ nhiệt.

Nhưng khi mất nước, bạn không thể đổ mồ hôi một cách hiệu quả, khiến cơ thể kém khả năng đối phó với nhiệt độ nóng. Thông thường cơ thể sẽ bị mất nước trước khi bạn nhận thấy các dấu hiệu, vì vậy điều quan trọng là bạn không nên đợi đến khi cảm thấy khát mới uống.

2. Sử dụng khăn lạnh

Dùng khăn, túi đá để làm mát các điểm có mạch máu gần da của bạn.

Đắp khăn ẩm lạnh trực tiếp lên da có thể giúp hạ nhiệt độ. Các chuyên gia khuyên bạn nên đặt nó trên các điểm có mạch máu gần da - chẳng hạn như sau cổ, dưới nách, trên cổ tay hoặc trên bẹn.

Ở những vùng này, các mạch máu nằm gần bề mặt da, có nghĩa là cái lạnh sẽ lấy bớt nhiệt ra khỏi cơ thể nhiều hơn và giúp hạ nhiệt độ nhanh hơn.

Hãy chuẩn bị một chiếc khăn lạnh bằng cách làm ướt khăn bằng nước mát, sau đó vắt bớt nước thừa để khăn ẩm. Sau đó để vào tủ lạnh, càng để lâu khăn sẽ càng lạnh.

Hãy nhớ rằng không bao giờ chườm đá trực tiếp lên da, vì điều này có thể làm bỏng da. Thay vào đó, quấn đá trong khăn hoặc chăn và chườm không quá 20 phút sau mỗi hai đến bốn giờ.

Mặc dù có thể giúp giảm cơn nóng bức tạm thời, nhưng việc tắm nước mát hoặc tắm dưới vòi hoa sen thực sự lại làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Nhiệt độ da của bạn sẽ giảm xuống và bạn sẽ cảm thấy mát hơn, nhưng nước lạnh làm giảm lưu lượng máu đến da, vì vậy cơ thể bạn sẽ thực sự giữ lại nhiều nhiệt hơn bên trong.

3. Ăn thức ăn mát và tránh rượu bia

Salad với dưa hấu, dưa chuột và bạc hà tạo thành một món ăn nhẹ bổ dưỡng, giải nhiệt.

Dưới đây là một số loại thực phẩm và đồ uống tốt nhất để hạ nhiệt:

Salad - Rau chứa nhiều nước, có thể giúp cơ thể giữ nước. Ví dụ, xà lách có 95% là nước và dưa chuột là 96% là nước. Ngoài ra, salad không cần nấu nướng và bạn có thể chuẩn bị món ăn rất nhanh vào những ngày nắng nóng mà không cần bếp hoặc lò nướng.

Dưa hấu - Dưa hấu không chỉ là thực phẩm chủ yếu của mùa hè, phù hợp cho các chuyến dã ngoại và tiệc nướng, mà 90% nó là nước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì phần thịt của dưa hấu có chứa vitamin C, vitamin A và chất chống oxy hóa lycopene, giúp bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, nó cũng bổ sung các chất điện giải bị mất khi bạn đổ mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời.

Bạc hà - Bạc hà tươi có thể dễ dàng trồng trong vườn và mang lại cảm giác mát lạnh tức thì. Đây là một thực phẩm bổ sung không chứa calo và sẽ làm mới bất kỳ đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ nào khi thêm vào.

Ớt cay - Trớ trêu thay, thức ăn cay lại là một cách tuyệt vời để đánh bay cơn nóng. Ăn thứ gì đó làm đổ mồ hôi là cách tự nhiên nhất giúp chúng ta hạ nhiệt, và điều đó sẽ cho phép bạn chống chọi với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, đổ mồ hôi có thể dẫn đến mất nước, vì vậy hãy đảm bảo tiêu thụ lượng nước đáng kể trong suốt cả ngày.

Đồ đông lạnh - Ngoài nước uống, thêm một ít đá lạnh là một ý tưởng không tồi khi bạn đang cố gắng giữ cho cơ thể mát mẻ. Và theo một nghiên cứu năm 2016, "ice slurry" - một hỗn hợp của nước đá và nước - giúp cơ thể làm mát nhanh hơn đá hoặc nước thông thường. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy uống hỗn hợp nước đá trong quá trình phục hồi sau khi tập luyện giúp hạ nhiệt độ cơ và da hiệu quả hơn so với đồ uống không có đá. Nhưng nếu loại đồ uống này có vẻ nhàm chán, hãy thử với trái cây đông lạnh. Hoặc tự làm kem que tại nhà với trái cây tươi và nước trái cây. Chỉ cần lưu ý về lượng đường trong các loại nước trái cây đó, vì tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm bạn mất nước.

Đồ uống không cồn - Một ly cocktail vào mùa hè có vẻ hấp dẫn, nhưng quá nhiều rượu có thể khiến cơ thể bạn mất nước. Còn nếu uống nước thấy quá nhạt nhẽo, hãy thử thêm quả mọng, nho hoặc dưa lê đông lạnh vào nước có ga.

4. Ăn mặc ít hơn

Hãy mặc quần áo rộng rãi bằng chất liệu tự nhiên như cotton.

Các lớp quần áo có thể giữ nhiệt và mồ hôi. Vì vậy, khi mặc quần áo chống nóng, hãy mặc càng ít lớp áo càng tốt và thận trọng về chất liệu của chúng vì một số loại vải tốt hơn những loại vải khác.

Mặc dù quần áo sáng màu có thể phản xạ nhiệt từ mặt trời nhiều hơn một chút, nhưng mục tiêu chính cần hướng tới là đảm bảo có luồng không khí lưu chuyển. Hãy suy nghĩ tới áo phông rộng và quần short hoặc váy hoa.

Hãy chọn những chất liệu tự nhiên như bông và vải lanh để thấm hút mồ hôi tốt hơn. Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oregon phát hiện ra rằng mặc loại vải làm từ 95% cotton và 5% spandex là lựa chọn tốt nhất trong thời tiết nóng bức. Những vật liệu này sẽ mang lại cảm giác mát hơn cho làn da khi nhiệt độ cao, vì chúng truyền nhiệt ít hơn các vật liệu khác.

Bạn cũng có thể mặc thứ gì đó có lỗ thông gió, chẳng hạn như lưới, giúp luồng không khí lưu thông nhiều hơn.

Theo một nghiên cứu nhỏ năm 2014, nếu bạn đang làm việc hoặc tập thể dục dưới trời nắng nóng, bạn sẽ muốn mặc quần áo bằng chất liệu hút ẩm, chẳng hạn như polyester hoặc nylon. Những chất liệu này bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời, đồng thời khuyến khích sự bay hơi của mồ hôi để giữ cho cơ thể mát mẻ.

5. Sử dụng quạt đúng cách

Quạt có tác dụng làm lạnh gió, giúp mồ hôi bay hơi hiệu quả và giải nhiệt cho cơ thể.

Quạt không thể làm giảm nhiệt độ của toàn bộ căn phòng. Tuy nhiên, quạt có thể tạo ra hiệu ứng làm lạnh bằng gió, để bạn cảm thấy mát hơn. Về cơ bản, khi quạt thổi không khí xung quanh, nó sẽ giúp mồ hôi bốc hơi khỏi da, giúp hạ nhiệt cho cơ thể.

Quạt trần được coi là hiệu quả nhất vì chúng luân chuyển không khí trong toàn bộ căn phòng. Nhưng, hãy tắt chúng khi bạn rời khỏi phòng, vì quạt trần làm mát cho người, chứ không phải cho căn phòng.

Nếu bạn có quạt tháp, quạt đứng, quạt lửng... hãy thử đặt các chai nước đông lạnh hoặc một bát nước đá trước luồng gió thổi. Nó có thể mang đến làn gió mát mẻ hơn.

Quạt cửa sổ, hoặc quạt cầm tay, cũng có thể hoạt động tốt ở nhiều trường hợp, nhưng chúng chỉ hiệu quả nếu bạn sử dụng đúng cách.

Tránh sử dụng quạt khi nhiệt độ không khí từ 37 độ C trở lên. Khi đó, quạt sẽ thổi không khí nóng khiến cơ thể bạn phải làm việc nhiều hơn để giữ mát và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nóng nực. Ngoài ra, khi mồ hôi bốc hơi nhiều hơn, bạn có thể bị mất nước nhanh chóng hơn, đặc biệt là trong điều kiện khô nóng.

6. Hãy ở nơi thấp

Sàn nhà có thể là phần mát mẻ nhất trong căn nhà của bạn.

Nói chung, bạn sẽ cảm thấy mát mẻ hơn nếu nghỉ ngơi hoặc dạo chơi ở những tầng thấp nhất của một cấu trúc. Điều này là do không khí nóng bốc lên và không khí mát lắng xuống. Thay vì đi chơi trên lầu, hãy thử chuyển các hoạt động bình thường của bạn xuống tầng thấp nhất hoặc tầng hầm.

Bạn cũng có thể thử ngồi và ngủ trên sàn nhà, vì đây có thể là phần lạnh nhất trong nhà của bạn.

7. Hạ nhiệt khi đi ngủ

Chọn chất liệu quần áo thoáng khí khi ngủ, chẳng hạn như cotton, vải lanh hoặc len.

Ngủ trong nắng nóng không phải điều khổ sở. Hãy thử các mẹo sau để cảm thấy mát hơn vào ban đêm:

Ngủ một mình - Nếu bạn đang cố gắng giữ cho mình mát mẻ vào ban đêm, hãy tránh xa các nguồn nhiệt khác, bao gồm cả thân nhiệt từ bạn đời hoặc vật nuôi của bạn.

Mặc các vật liệu phù hợp - Ví dụ như quần áo bằng cotton, vải lanh hoặc thậm chí cả len. Hơi khó tin nhưng một nghiên cứu năm 2019 cho thấy mặc quần áo ngủ bằng len trong phòng có nhiệt độ 30 độ C giúp các đối tượng đi vào giấc ngủ nhanh hơn so với khi họ mặc quần áo ngủ bằng vải cotton hoặc polyester có độ dày tương tự. Điều này có thể là do len thoáng khí, hút ẩm và giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.

Nếu bên ngoài trời mát hơn vào ban đêm và nơi bạn sống khá an toàn, hãy mở cửa sổ. Tốt hơn, hãy mở hai cửa sổ để tạo sự lưu thông không khí. Bạn cũng có thể đặt quạt tại cửa sổ để giúp thổi không khí nóng ra ngoài và hút không khí trong lành, mát mẻ vào.

Tắm nước ấm hoặc đi tắm trước khi đi ngủ. Theo một đánh giá năm 2019, tắm nước ấm hoặc tắm trước khi đi ngủ không chỉ giúp bạn mát hơn mà còn có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, cũng như tận hưởng chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Đầu tư vào một bộ chăn ga gối đệm - Sẽ mát hơn vào ban đêm nếu bạn sử dụng các chất liệu ga gối thoáng khí bằng vải lanh hoặc cotton.

8. Thử xịt cho cơ thể một làn sương mát

Phun cho mình một làn hơi nước nghe có vẻ không cần thiết. Nhưng nó có thể là loại dầu dưỡng ẩm chống lại cái nóng khó chịu mà bạn cần. Trên thực tế, nó thậm chí có thể làm bạn hạ nhiệt tốt hơn cả một cốc nước có đá.

Theo nghiên cứu năm 2016, việc thoa xịt hơi nước lên da và để nước bốc hơi giúp cơ thể giảm nhiệt nhiều hơn so với việc ngậm một viên đá lạnh. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng điều này hoạt động tốt nhất ở những vùng khí hậu khô, mát mẻ hơn là những vùng ẩm ướt, vì độ ẩm giữ cho chất lỏng và mồ hôi không bay hơi một cách hiệu quả.

Thêm một chiếc quạt điện, và bạn sẽ có cảm thấy sảng khoái hơn. Một đánh giá năm 2020 đã tổng hợp các bằng chứng cho thấy việc phun nước lên da của mọi người khi họ đang sử dụng quạt có thể giúp họ mát hơn.

9. Tránh ánh sáng mặt trời

Đóng rèm, mành và che hết nắng để ngăn việc tăng nhiệt trong nhà.

Sự gia tăng nhiệt độ trong nhà do ánh sáng mặt trời được gọi là tăng nhiệt mặt trời. Vào mùa hè, cửa sổ hướng Tây và Đông sẽ tỏa nhiệt nhiều nhất, trong khi cửa sổ hướng Bắc và Nam chỉ thu được lượng năng lượng mặt trời khá nhỏ.

May mắn thay, có nhiều cách để giảm lượng nhiệt này xâm nhập vào nhà của bạn:

Dùng rèm - Che cửa sổ bằng rèm hoặc mành đặc biệt quan trọng đối với những cửa sổ nhận ánh nắng trực tiếp. Tuy nhiên, hiệu quả có thể phụ thuộc vào loại và màu sắc của vật liệu. Khi chọn rèm cửa, hãy chọn chất liệu dệt bền chặt. Nhiều lớp vải cũng sẽ giữ nhiệt tốt hơn. Ngoài ra, tấm lót bên trong rèm cửa nên là các loại vải sáng màu, bởi chúng sẽ giúp phản chiếu ánh nắng mặt trời.

Sử dụng cửa chớp, mái che hoặc mái hiên - Cửa chớp và mái che bên ngoài có hiệu quả cao trong việc giảm nhiệt năng lượng mặt trời. Chúng nên làm bằng vải hoặc nhựa vinyl, vì loại vật liệu này có thể có các lỗ hở cho phép bạn nhìn ra ngoài. cửa sổ. Các lỗ mở càng lớn, càng ít bảo vệ khỏi năng lượng mặt trời. Các tấm chắn cách nhiệt cũng có thể làm giảm tới 60% lượng nhiệt từ mặt trời. Còn mái hiên cửa sổ có thể làm giảm tới 65% lượng nhiệt mặt trời vào mùa hè đối với cửa sổ hướng Nam và 77% đối với cửa sổ hướng Tây.

Dán phim cách nhiệt - Phim cách nhiệt có thể hữu ích vì chúng bán trong suốt. Chúng cũng hữu ích nếu cửa sổ của bạn không phù hợp với các phương pháp trên. Chúng thường có ba lớp, một lớp kết dính vào kính, một lớp phim polyester và một lớp phủ chống xước. Khi bức xạ mặt trời chiếu vào kính, phim cách nhiệt hoạt động như một tấm kính chống nắng để ngăn chặn các tia cực tím có hại (UV) cũng như giảm mức độ nhiệt và ánh sáng truyền qua kính.