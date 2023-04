9 bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng, không nên bỏ qua dịp du lịch 30/4

(VTC News) -

Sau đây là những bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng du khách có thể tham khảo.

Bãi biển Mỹ Khê - Top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á 2021

Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 10km về phía Đông, cạnh bờ sông Kinh. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng có biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Bên cạnh đó, thiên nhiên cũng ưu ái ban tặng cho Mỹ Khê cánh rừng dương xanh ngát và những hàng dừa thẳng tắp.

Bãi biển Mỹ Khê - Top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á 2021.

Chính vẻ đẹp nên thơ ấy đã đưa biển Mỹ Khê góp mặt trong danh sách “6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh” do Forbes, tạp chí kinh tế hàng đầu tại Mỹ - bình chọn. Tờ “Sunday Herald Sun” từ Australia cũng từng khẳng định Mỹ Khê là một trong 10 bãi biển châu Á được yêu thích nhất trên thế giới.

Biển Mỹ Khê không chỉ đẹp mà còn sạch và trong, ít bị ô nhiễm. Nơi đây có nguồn thực vật biển đa dạng, phong phú, trong đó có các loài quý hiếm như rong câu chân vịt, rong câu chỉ vàng cho giá trị xuất khẩu cao.

Bãi biển Non Nước - bãi biển trong top đẹp nhất hành tinh

Bãi biển Non Nước thuộc dải bờ biển Đà Nẵng, thuộc phường Hải Hòa, Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố 8 km về phía Đông Nam. Đây không chỉ là một trong các bãi biển đẹp Đà Nẵng mà còn là một trong những bãi biển “đẹp nhất hành tinh” (do tạp chí Forbes bình chọn).

Bãi biển Non Nước luôn hút hồn du khách trong và ngoài nước.

Bãi biển làm say đắm lòng người bởi cung đường uốn lượn trải dài 5km ôm trọn chân núi Ngũ Hành Sơn. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu ấm áp về đông, tươi mát về hè cùng làn nước trong xanh và bờ cát trắng mịn, bãi biển Non Nước Đà Nẵng luôn hút du khách đến tham gia các hoạt động giải trí cực hấp dẫn như: lặn biển, lướt sóng, lái mô tô nước, chơi dù...

Bãi Rạng Đà Nẵng

Chỉ mất 20 phút di chuyển bằng xe máy (khoảng 15km) đến bán đảo Sơn Trà, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của Bãi Rạng. Bãi Rạng thuộc top những bãi biển đẹp của Đà Nẵng và đặc biệt vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ tự nhiên. Nước biển trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng vào những bãi đá ven bờ.

Bãi Rạng là bãi biển vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ tự nhiên nhất của bán đảo Sơn Trà.

Bạn có thể ngồi trên ghềnh tảng đá chơi đùa với con sóng hay thả mình bơi lội, tham gia trò chơi thể thao dưới nước cảm giác mạnh như lướt ván, lướt sóng bằng moto hay lặn ngắm san hô...

Hòa mình vào thiên nhiên bên trên nắng vàng, mây trắng, trời xanh, bên dưới biển xanh mát, sóng dịu dàng giúp bạn quên đi bộn bề của cuộc sống hay công việc chốn xô bồ.

Bãi biển Nam Ô

Cách trung tâm TP. Đà Nẵng 17km, bãi biển Nam Ô hay còn gọi là rạn Nam Ô vẫn giữ cho mình vẻ đẹp hoang sơ nguyên thủy. Điểm nổi bật thu hút nhất ở bãi tắm này là bãi đá phủ rêu xanh mướt trải dài dọc đường bờ biển.

Bãi biển Nam Ô hay còn gọi là rạn Nam Ô vẫn giữ cho mình vẻ đẹp hoang sơ nguyên thủy vốn có.

Thời điểm thích hợp để có thể ngắm trọn vẻ đẹp này là lúc bình minh, khi nước biển rút xuống để lộ những tảng đá rêu. Chính vì thế đây là địa điểm ‘’săn’’ bình minh số 1 trong các bãi biển đẹp Đà Nẵng.

Bãi biển được đánh giá là một trong những nơi có cụm san hô đẹp nhất, lại có đa dạng sinh vật biển nên du khách đến đây đừng bỏ qua trải nghiệm lặn ngắm san hô, câu cá, mực, tôm...

Bãi biển Lăng Cô

Bãi biển Lăng Cô - thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ “Các vịnh biển đẹp nhất thế giới” (2009) - được ví như tuyệt tác của thiên nhiên tại Đà Nẵng. Biển dài khoảng 10km thuộc thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; nằm giữa đèo Hải Vân và đèo Phú Gia.

Bãi biển Lăng Cô - thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ “Các vịnh biển đẹp nhất thế giới” (2009).

Điểm đặc biệt khi đến bãi biển Lăng Cô đó là du khách có cơ hội tham quan và khám phá bốn di sản nổi tiếng khác của Việt Nam, bao gồm: động Phong Nha, phố cổ Hội An, cố đô Huế và thánh địa Mỹ Sơn.

Thời gian lý tưởng nhất để đến du lịch bãi biển Đà Nẵng - Lăng Cô là vào mùa hè. Lăng Cô hoang sơ với nước biển trong xanh màu ngọc bích, bãi cát trắng trải dài nhấp nhô sóng vỗ chắc chắn đem đến cho du khách kỳ nghỉ khó quên trong đời.

Bãi biển Phạm Văn Đồng

Bãi biển Phạm Văn Đồng thuộc địa phận quận Sơn Trà, nằm cuối đường Phạm Văn Đồng, ngay cạnh công viên Biển Đông. Biển nơi đây như hòa với màu xanh của trời, xanh ngắt và trong đẹp đến mê mẩn, bãi cát trắng mịn tinh khôi song song với những hàng dừa đón gió biển thật mát mẻ.

Bãi biển Phạm Văn Đồng thuộc địa phận quận Sơn Trà, nằm cuối đường Phạm Văn Đồng, ngay cạnh công viên Biển Đông.

Bãi biển Phạm Văn Đồng lúc nào cũng tấp nập, đông đúc nhưng lại không quá xô bồ. Giữa cái nóng nực, oi ả của ngày hè, du khách được hòa mình vào làn nước trong xanh, mát rượi của biển và làn gió biển thổi vào mát rượi đã xua tan đi cái nắng ấy.

Khu vực an ninh, an toàn tại bãi biển Phạm Văn Đồng cũng đem đến cho bạn cảm giác an tâm tuyệt đối khi luôn có người túc trực trên bãi biển, cứu trợ kịp thời đảm bảo sự an toàn cho mọi du khách khi vui chơi tại biển nơi đây.

Đến đây, bạn còn có thể trải nghiệm các dịch vụ vui chơi dưới biển cũng vô cùng đã như dù lượn, dù bay, mô tô nước, lướt ván, hoặc tổ chức chương trình team building bãi biển vui nhộn.

Bãi Bụt – bán đảo Sơn Trà

Bãi Bụt Đà Nẵng là một địa điểm thuộc bán đảo Sơn Trà, nằm ở phía Nam của núi Sơn Trà, bên cạnh Bãi Bụt là ngôi chùa Linh Ứng vô cùng nổi tiếng.

Bãi Bụt Đà Nẵng là một địa điểm thuộc bán đảo Sơn Trà, gần ngôi chùa Linh Ứng vô cùng nổi tiếng.

Bãi Bụt được biết đến là bãi tắm còn khá hoang sơ, hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp của cả thiên nhiên và biển cả. Nằm riêng biệt tại một không gian giữa núi và biển, Bãi Bụt đem đến cho mọi du khách một không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên vô cùng khoan khoái để cảm nhận nhịp sống đang chậm lại.

Bãi Bụt Đà Nẵng còn thu hút du khách nhờ bãi cát trắng trải dài, dòng nước biển trong xanh hiện rõ những bãi san hô dưới đáy đa sắc màu vô cùng quyến rũ.

Bãi biển Tiên Sa

Bãi biển Tiên Sa nằm ở cuối đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Với quãng đường di chuyển khoảng 9km về phía Đông Bắc, nơi đây cũng nằm khá xa trung tâm thành phố.

Bãi biển Tiên Sa nằm ẩn mình giữa hai khe núi, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng vì quá đẹp.

Tuy cách khá xa trung tâm, nhưng nếu bạn chịu bỏ thời gian một chút để ghé thăm bãi biển Tiên Sa thì những điều bạn nhận lại là vô cùng xứng đáng. Bãi biển này nằm độc lập ở phía Bắc của bán đảo Sơn Trà, mang một vẻ đẹp vô cùng hoang sơ, tĩnh lặng. Sự trong xanh của biển cả bên bãi cát trắng tinh dưới ánh nắng chan hòa, màu xanh dịu mát của những hàng dừa cao vút tạo cảm giác sảng khoái, đã mắt cho mọi du khách đặt chân đến nơi đây.

Bãi biển Tiên Sa nằm ẩn mình giữa hai khe núi và bộc lộ vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngỡ ngàng như tên gọi “Tiên Sa” của nó. Đi đến bãi tắm này bạn như lạc chân vào chốn bồng lai tiên cảnh, với dải cát trắng uốn theo hình vòng cung. Nơi đây được ví như tấm lụa dài vắt ngang trên nền xanh biếc của biển của rừng núi, từ trên cao nhìn xuống tạo nên một bức tranh vô cùng kì diệu của thiên nhiên.

Bãi biển Xuân Thiều

Bãi biển Xuân Thiều hay còn gọi là Biển Đỏ nằm tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bãi biển này cách khá xa thành phố (khoảng 20 phút di chuyển) nhưng đường đến đây lại khá dễ đi.

Bãi biển Xuân Thiều vào lúc bình minh hay hoàng hôn như khoác lên “chiếc áo choàng” màu đỏ đầy quyến rũ.

Biển đẹp nhất vào mùa hạ từ tháng 4 đến tháng 8, du khách có thể cân nhắc đi trong khoảng thời gian này, tránh đi vào khoảng tháng 9 - tháng 12 vì đây là mùa mưa bão.

Bãi biển Xuân Thiều Đà Nẵng là bãi biển hoang sơ, tự nhiên và sạch đẹp với cát trắng, biển xanh, quanh năm rì rào sóng vỗ. Đặc biệt, vào lúc bình minh hay hoàng hôn, biển như khoác lên “chiếc áo choàng” màu đỏ đầy quyến rũ. Đây cũng là lý do tại sao biển Xuân Thiều còn có tên là Biển Đỏ.

Đức Thiện (tổng hợp)