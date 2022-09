8X kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ hồi sinh món đồ chơi Trung thu truyền thống

Chị Đào Thùy Dương (Hà Đông) đến phố Hàng Mã để chọn mua đồ cho các bạn nhỏ phá cỗ Trung thu. Đến với gian hàng của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, chị Dương đã chọn mua được 21 con giống bột. Chị cho biết: "Tôi chọn mua tò he truyền thống cho các con trong dịp Tết Trung thu bởi tính thân thiện, an toàn. Đặc biệt, mỗi con tò he đều gắn liền với một câu chuyện, sự tích mà khi chơi, các con sẽ có cơ hội tìm hiểu, để biết thêm về lịch sử, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam”.