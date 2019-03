80% trẻ ăn bán trú trở lại sau sự cố 'thực phẩm bẩn' tại trường mầm non ở Bắc Ninh

Sáng 14/3, ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau gần chục ngày tạm dừng việc ăn bán trú tại Trường mầm non Thanh Khương, từ hôm qua trường đã tổ chức nấu ăn trở lại cho trẻ.

Đơn vị cung cấp thực phẩm cũ là Công ty TNHH Hương Thành bị cắt hợp đồng và nhà trường tìm đơn vị cung cấp thực phẩm mới.

Ông Minh nói: “Trước mắt, khi ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm mới, xã sẽ phối hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh, hội phụ huynh; ban quản lý an toàn thực phẩm xã cùng giám sát việc giao nhận thực phẩm trong vòng 1 tháng để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho trẻ”.

Hiện Trường mầm non Thanh Khương đã có gần 90% trẻ trở lại trường học và khoảng 80% trẻ đăng ký ăn bán trú trở lại. Nhà trường cũng bắt đầu ổn định để triển khai kế hoạch năm.

Liên quan đến sự việc, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương vẫn đang bị đình chỉ để cơ quan chức năng điều tra.

Theo ông Minh, đơn vị vẫn đang chờ kết quả kiểm nghiệm thực phẩm từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi xem xét lại sự việc, hiệu trưởng trường mắc khuyết điểm đến đâu cũng sẽ có hình thức kỷ luật tương xứng.

Từ khi phụ huynh Trường mầm non Thanh Khương phát hiện nhà trường nhập thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào trường học, UBND Huyện Thuận Thành đã yêu cầu 19 trường học trên địa bàn nhập thực phẩm từ Công ty Hương Thành tạm dừng việc ăn bán trú kể từ ngày 6/3. Đến nay, khi tìm được đơn vụ cung cấp mới, 19 trường này đã tổ chức ăn bán trú trở lại.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Đội trưởng đội quản lý An toàn thực phẩm liên huyện Thuận Thành – Gia Bình – Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, ngoài công tác kiểm tra, giám sát đã hướng dẫn các trường giám sát, quản lý thực phẩm tại bếp từ khu giao nhận, sơ chế, chế biến làm sao để đảm bảo an toàn.

Trước đó, khi phát hiện nhà trường dùng thịt có những đốm trắng li ti như sán gạo nấu cho trẻ, dùng thịt gà bở nát nấu cháo… phụ huynh đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối, đồng thời báo công an niêm phong, lấy mẫu thực phẩm mang đi kiểm định.

Theo ghi nhận của VTC News, ngày 14/2, phụ huynh và giáo viên tại trường Mầm non Thanh Khương phát hiện thịt lợn đã nấu chín cho trẻ em có nhiều hạt nhỏ như gạo nghi là sán. Vì vậy, nhiều phụ huynh đã yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc, một số không cho con ăn bán trú.

Đến trưa 5/3, một số phụ huynh phát hiện nhà trường dùng thịt gà đông lạnh nghi không đảm bảo an toàn. Vì vậy, Phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành đã mời công an vào kiểm tra. Qua đây, lực lượng công an thu giữ hơn 10kg thịt gà được cấp đông và đang làm thủ tục chuyển giao, gửi mẫu giám định cho Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công ty Hương Thành là đơn vị cung cấp thực phẩm (thịt lợn, thịt gà) cho 19 trường mầm non, 2 trường tiểu học trong toàn huyện Thuận Thành. Trước vụ việc xảy ra khiến người dân bức xúc, Chủ tịch huyện đã tạm dừng việc cung cấp thực phẩm của công ty cho các trường học trong huyện. Sau đó, khi có kết quả mới quyết định công ty Hương Thành có được tiếp tục cung cấp thực phẩm cho các trường học nữa hay không.

Trước đó, đông đảo phụ huynh cũng đã đến trường Mầm non Thanh Khương yêu cầu hiệu trưởng trả lời cụ thể về việc món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ nghi có sán.