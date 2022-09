80% thí sinh trúng tuyển đại học đã xác nhận nhập học

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính từ ngày 18 đến 23/9, khoảng 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh chung và các trường đại học.

Trước đó, cũng theo thống kê của Bộ, kết thúc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, số nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Theo quy định, từ ngày 18/9 đến trước 17h ngày 30/9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Thí sinh trúng tuyển không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập.

Thí sinh tham gia THPT 2022.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, trong đợt xét tuyển năm nay, tỷ lệ thí sinh ảo giảm đáng kể so với năm ngoái. Nguyên nhân có thể do một số thí sinh trúng tuyển nhưng lại không xác nhận nhập học vì chỉ trúng tuyển ở các nguyện vọng 3, 4… hoặc ngành học trúng tuyển có mức học phí quá cao so với khả năng nên các em không xác nhận nhập học và chờ cơ hội xét tuyển bổ sung. Tất cả sẽ được Bộ GD&ĐT tổng hợp, phân tích sau khi có dữ liệu đầy đủ.

Theo Thứ trưởng Sơn, nếu như các năm trước, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT chỉ hỗ trợ các trường xử lý lọc ảo đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT thì năm nay đã mở rộng lọc ảo đối với tất cả các phương thức, tổ hợp xét tuyển.

Cơ bản đến nay, hệ thống hoạt động trơn tru và tương đối ổn định. Với hệ thống này, thí sinh được quyền lựa chọn nguyện vọng mình ưu tiên; các trường tập trung dữ liệu để có được kết quả trúng tuyển từ hệ thống; Bộ GD&ĐT có được cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch trong toàn hệ thống và khắc phục nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý.

Thứ trưởng cũng cho biết, quá trình chạy hệ thống có những trục trặc nhất định như buổi đầu tiên thí sinh xác nhận nhập học có xảy ra hiện tượng hiển thị thông tin trúng tuyển lặp lại (lỗi này được khắc phục ngay sau đó và không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh). Khâu thanh toán lệ phí trực tuyến ban đầu gặp một số vấn đề nhưng việc kéo dài thời gian và phân luồng thanh toán đã khắc phục tình trạng nghẽn, quá tải…

Ngoài ra, do có quá nhiều phương thức xét tuyển khác nhau được đưa vào hệ thống nên trong quá trình đăng ký xét tuyển thí sinh có sự nhầm lẫn về sắp xếp nguyện vọng. Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn để tổ kỹ thuật, các trường đại học sửa lỗi nhầm lẫn, sai sót, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Về tổng thể, việc tổ chức xét tuyển năm nay có sự chuyển đổi rất mạnh về mặt công nghệ, đảm bảo quyền lợi thí sinh và giảm lượng thí sinh ảo, góp phần cho việc thúc đẩy chuyển đổi số.