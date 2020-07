80% bệnh nhân ung thư gan do virus viêm gan B và C

Hưởng ứng Ngày viêm gan thế giới, ngày 23/7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức hội thảo với chủ đề “Bước tiến mới trong kiểm soát và điều trị bệnh gan” cho người đang nghi ngờ mắc các bệnh lý gan mật và những ai đang tìm kiếm phương pháp chữa trị căn bệnh này.

Thông tin tại Hội thảo, PGS.TS.TTND Nguyễn Xuân Thành – chuyên gia về bệnh gan mật, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết, trong các bệnh ung thư hiện nay thì ung thư gan có xu hướng gia tăng.

Nguyên nhân đến từ tình trạng người bệnh nhiễm virus viêm gan cao, thói quen tiêu thụ rượu bia nhiều, thực phẩm độc hại và môi trường sống tồn dư hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu, diệt cỏ và tình trạng tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc có thành phần paracetamol.

"Trong các nguyên nhân đó, virus viêm gan B và C là vấn đề nổi cộm. Đây là hai loại virus gây ra hơn 80% ca bệnh ung thư gan được chẩn đoán hiện nay", PGS Thành nói.

Theo số liệu được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố năm 2018, trên toàn thế giới có khoảng 325 triệu người, tương đương 4% số dân thế giới nhiễm virus viêm gan B và C. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, tỷ lệ người bệnh nhiễm virus viêm gan B,C cao hơn nhiều, trung bình khoảng 10-15% dân số.

Đặc biệt có những nơi tỷ lệ nhiễm đến 33%. Số người nhiễm hai loại virus này ước tính khoảng hơn 10 triệu người. Trong khi đó, chỉ có khoảng 10% số người mắc viêm gan B và C được chẩn đoán và chỉ khoảng 30% người chẩn đoán được điều trị.

Nhằm chia sẻ với người dân trước nỗi lo mắc các bệnh về gan, trong đó có ung thư, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức hội thảo “Bước tiến mới trong kiểm soát và điều trị bệnh gan”. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình "Chấm dứt nỗi đau kéo dài" của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc triển khai trong năm 2020. Chuỗi sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về các loại bệnh lý có diễn tiến âm thầm mà gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.

Tại hội thảo lần này, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Thành chia sẻ về phác đồ điều trị viêm gan B mạn tính, thành công tạo được kháng thể cho rất nhiều bệnh nhân gan mật tại Bệnh viện Thu Cúc trong gần 10 năm qua. Cũng như các phác đồ tái tạo tế bào gan cho bệnh nhân xơ gan ứng dụng công nghệ tinh hoa từ Nhật Bản. Đây được xem là hướng đi mới cho các bệnh nhân viêm gan, xơ gan ở Việt Nam, góp phần đẩy lùi ung thư gan.

Hội thảo cũng sẽ giới thiệu các máy móc, công nghệ hiện đại trong khám tầm soát và chẩn đoán bệnh gan đang được ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Có thể kể đến như thiết bị siêu âm đo đàn hồi mô gan, siêu âm gan 4D, hệ thống chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính và hệ thống xét nghiệm tự động các chỉ số bệnh gan ứng dụng Robot đang được áp dụng tại các bệnh viện hàng đầu của Mỹ.

Thông qua hội thảo, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc mong muốn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi bệnh gan, từ đó đẩy lùi ung thư gan.

Theo báo cáo của Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF), có 840.000 ca mắc mới ung thư gan trên thế giới vào năm 2018 và Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về tỷ lệ mắc ung thư gan tính chung trên cả 2 giới.

Công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2018, Việt Nam có 25.335 ca ung thư gan mắc mới, chiếm 15,4%, đứng đẩu bảng trong tất cả các loại bệnh ung thư. Tỷ lệ người chết do ung thư gan có 25.404 trường hợp trong năm, chiếm 22.1%. Đây cũng là căn bệnh được xếp hạng thứ nhất trong tổng số các trường hợp thiệt mạng do ung thư, cao gấp 3 lần số người chết do tai nạn giao thông.