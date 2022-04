8 tỷ phú của Hollywood năm 2022

Kim Kardashian vươn lên hàng ngũ tỷ phú USD từ năm 2021 nhờ hai đế chế Skims (nội y) và KKW Beauty (sản phẩm làm đẹp). Cô hiện đứng vị trí 1.645 với giá trị tài sản ròng 1,8 tỷ USD. Ngoài lợi nhuận kinh doanh thì Kardashian còn bỏ túi cát-xê cao ngất ngưởng từ quảng cáo, đại diện thương hiệu, thù lao show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. (Ảnh: Hola)