8 tỉnh, thành tiêm phủ xong mũi 2 vaccine COVID-19 cho người 18 tuổi trở lên

(VTC News) -

Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 6/12, Việt Nam tiêm được 128 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó mũi 1 là 73,3 triệu liều, mũi 2 là 54,4 triệu liều.

Cả nước có 8 tỉnh, thành phố tiêm phủ xong mũi 2 vaccine COVID-19 cho người 18 tuổi trở lên gồm: Long An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hậu giang, Điện Biên.

9 địa phương khác tiêm vaccine 2 mũi cho 90% dân số trở lên, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đăk Nông.

40 tỉnh, thành phố hoàn thành bao phủ 1 mũi vaccine, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Hải Phòng, Bắc Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Gia Lai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bến Tre, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Phú Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Lào Cai, Hậu Giang, Đắk Nông, Điện Biên, Ninh Thuận, Lai Châu, Yên Bái.

Hiện cả nước có 2 tỉnh tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp nhất cả nước là Hòa Bình và Quảng Nam, mới đạt hơn 81% dân số và Thanh Hoá là nơi có tỷ lệ tiêm mũi 2 thấp nhất với 28%. Ngoài ra, các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 2 dưới 50% là: Thái Bình, Nam Định, Quảng Nam, Sơn La, Tuyên Quang.