8 món đồ gia dụng trở nên độc hại khi dùng sai cách

(VTC News) -

Ngoài chất tẩy rửa, trong gian bếp nhà bạn còn nhiều món đồ hữu ích có thể trở thành độc hại nếu dùng sai cách.

Giấy nhôm bọc thực phẩm

Giấy nhôm bọc thực phẩm giúp giữ ẩm và bảo toàn mùi vị thức ăn khi nấu, nhưng chúng ẩn chứa nguy cơ gây hại cho sức khỏe vì các hạt nhôm có thể truyền vào thức ăn. Nghiên cứu cho thấy, khi nấu thức ăn bọc trong giấy nhôm, bạn có thể đang tiêu thụ lượng phèn chua cao hơn mức khuyến nghị. Việc hấp thụ quá nhiều phèn chua có thể gây bệnh, đồng thời làm ảnh hưởng trầm trọng đến những vấn đề sức khỏe vốn có.

Chảo chống dính

Chảo chống dính là đồ dùng cần thiết và tiện ích giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian khi nấu và làm sạch, nhưng chúng có thể gây ra những mối lo ngại về sức khỏe. Chảo chống dính được phủ hóa chất polyfluoroalkyl (PFC), có thể giải phóng khí độc và hóa chất khi nhiệt độ quá cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, PFC có thể xâm nhập thức ăn từ chảo chống dính và bao bì thực phẩm.

Hộp đựng bằng nhựa

Hộp đựng thức ăn bằng nhựa vốn rất tiện dụng, nhưng mặt hạn chế của chúng là dễ làm thức ăn nhiễm hóa chất khi hâm nóng bằng lò vi sóng. Chất BPA có mặt trong hầu hết các vật dụng bằng nhựa như hộp đựng hay chai lọ. Làm nóng hộp nhựa trong lò vi sóng có nghĩa là bạn đang ăn nhiều BPA hơn bình thường và chúng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe bao gồm cả nguy cơ ung thư, vô sinh, tiểu đường và béo phì.

Máy lọc, làm mát không khí

Một số nghiên cứu cho thấy các thiết bị làm sạch và làm mát không khí có thể gây ra nhiều vấn đề như ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, gây đau nửa đầu và các triệu chứng về hô hấp.

Băng phiến

Băng phiến giúp giữ quần áo luôn mới và bảo vệ chúng khỏi côn trùng nhờ naphthalene - chất bay hơi và tạo ra mùi đặc trưng của băng phiến. Chất này có thể gây tổn thương tế bào hồng cầu trong cơ thể. Việc hít băng phiến có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đục thủy tinh thể và các biến chứng về gan.

Máy in laser

Các nghiên cứu chỉ ra rằng máy in laser có thể giải phóng các hạt có hại vào không khí, tương tự lượng chất thải từ khói thuốc lá. Các hạt rất nhỏ, có thể xâm nhập cơ thể con người và gây hại sức khỏe. Để tránh rủi ro tiềm ẩn này, bạn nên hạn chế sử dụng máy in, đừng quên mở cửa sổ nếu dùng máy in trong phòng.

Pin

Pin cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta nếu được sử dụng không đúng cách. Nhiều loại pin được làm bằng axit sulfuric, rất có hại cho da nếu bị rò rỉ ra ngoài. Một số nghiên cứu chỉ ra mối nguy hại từ pin lithium-ion, là loại pin được sử dụng trong điện thoại. Khi bị hỏng, pin lithium-ion có thể giải phóng khí florua độc hại, và rất nguy hiểm khi pin bắt lửa.

Chất tẩy rửa

Đây là các sản phẩm không thể thiếu trong các gia đình ngày nay nhằm giúp ngôi nhà luôn sạch bóng. Chất tẩy rửa luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ như gây bỏng, mù mắt và các vấn đề ô hấp. Một nghiên cứu cho thấy việc sử dụng chúng thường xuyên có thể dẫn đến các triệu chứng hen suyễn. Thuốc tẩy khi trộn với các sản phẩm vệ sinh và làm sạch khác có thể gây ra phản ứng hóa học nguy hiểm, sinh ra khói và khí độc, ví dụ như khí clo.