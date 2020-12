8 mẹo hay giúp bạn dễ dàng phát hiện hàng giả

Trong thời mà mọi người luôn phải sống chung với hàng giả, từ những đồ dùng đắt tiền như điện thoại thông minh, túi xách hàng hiệu đến các sản phẩm gia dụng lặt vặt đều bị làm giả một cách tinh vi. Nhìn bề ngoài, rất khó nhìn ra điểm khác biệt giữa chúng và hàng thật. Tuy nhiên, nếu quan sát thật kỹ, bạn vẫn có thể nhận ra.

Hãy sử dụng 8 mẹo nhận biết dưới đây để phát hiện ra sự khác biệt đó.

1. Mẹo kiểm tra biểu tượng đặc trưng trên thiết bị

Các thiết bị giả không chỉ có chất lượng kém mà còn có thể gây nguy hiểm vì quá trình sản xuất không đảm bảo, nguyên liệu không được thử nghiệm hoặc kiểm chứng đúng cách. Để nhận biết mình có đang sử dụng nhầm hàng nhái hay không, bạn cần có một số mẹo để phân biệt:

Logo sẽ bị in sai, lệch, to hoặc nhỏ hơn tiêu chuẩn hoặc xuất hiện đốm. Bạn có thể kiểm tra logo ban đầu trên điện thoại của mình và so sánh nó với thiết bị đang xem. Nếu không chắc chắn, đừng vội vàng mua nếu đây là sản phẩm đắt tiền.

Cảm thấy quá nhẹ.

Sản phẩm có màu hơi vàng hoặc đục thay vì màu trắng.

Chất liệu có vẻ được làm kém hoặc được dán ghép thay vì là một khối nguyên vẹn.

2. Kiểm tra kim loại và âm thanh trên đồng hồ đắt tiền

Nhiều người đến chợ trời để mua những chiếc đồng hồ sang trọng, hiếm có nhưng rất dễ nhầm nếu không biết cách phân biệt hàng thật và giả.

Đồng hồ chuẩn có cơ chế hoạt động trơn tru, nghĩa là sẽ không có tiếng tích tắc lớn. Đặt đồng hồ gần tai của bạn, nếu bạn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tốt hơn là nên để nó lại.

Nét khắc trên đồng hồ tốt thường sắc hơn.

Đồng hồ giả thường được làm bằng vật liệu rẻ và nhẹ hơn đồng hồ chính hãng.

3. Mẹo nhận biết đường khâu trên quần áo và giày

Chất lượng của quần áo chính hãng và đồ làm giả luôn có nhiều điểm khác nhau, nhất là các ở đường may khâu. Với hàng chính hãng, các đường may sẽ luôn đều và chặt chẽ. Đường may trên quần áo và giày giả thường lộn xộn, lỏng lẻo vì thợ có tay nghề thấp, vật liệu được sử dụng ít hơn để có chi phí thấp hơn.

4. Mẹo nhận biết nhãn mác trên quần áo

Mẹo kiểm tra nhãn mác của các mặt hàng có thể cho chúng ta biết rất nhiều về việc thương hiệu này có phải là hàng giả hay không.

Các nhà sản xuất hàng giả thường sử dụng thiết bị sản xuất chất lượng thấp nên các nhãn có thể được may ẩu hơn.

Chú ý các chi tiết như: Kích thước nhãn, màu nhãn và chi tiết trên nhãn. Có thể các chữ in trên nhãn sẽ có khoảng cách khác nhau.

Thông thường, các thương hiệu đắt tiền hơn sẽ có một số se-ri ghi trên mác.

5. Mẹo kiểm tra vỏ bọc sản phẩm

Mỹ phẩm giả rất nguy hiểm bởi chúng ta sẽ sử dụng chúng trên chính cơ thể mình. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm trước khi mua và xem chứng nhận an toàn của sản phẩm. Dưới đây là một số mẹo có thể giúp bạn tránh mua phải mỹ phẩm giả:

Với mỹ phẩm thật, giấy bóng kính thường được bọc chặt xung quanh hộp, không lỏng, không rách.

Các sản phẩm giả thường có vỏ bằng nhựa hoặc kim loại kém chất lượng hơn.

Tên của mỹ phẩm nên được in trên nhãn dán thay vì hộp.

Sản phẩm thật thường vừa vặn với hộp.

6. Kiểm tra các khuy áo

Nếu bạn muốn mua áo khoác, áo dạ hoặc áo sơ mi, hãy xem các khuy áo từ trong ra ngoài. Với thương hiệu tốt, khuy áo cũng sẽ có chất lượng tốt, có khắc tên công ty. Hàng giả sẽ sử dụng nhựa nhẹ, rẻ tiền và đôi khi không có nhãn.

Các khuy cũng phải được khâu chắc chắn và không bị giữ lại chỉ bằng một vài mũi khâu.

7. Mẹo kiểm tra chất lượng của màn hình điện thoại

Với sản phẩm công nghệ, hàng giả thường được sản xuất rất tinh vi và trông cực kỳ chuyên nghiệp nên đôi khi rất khó tìm ra sự khác biệt. Tuy nhiên, vẫn có thể phát hiện được nếu bạn kiểm tra theo mẹo sau:

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, màn hình có thể không sáng như khi bạn kiểm tra trên sản phẩm tương tự.

Các số trong lịch có thể có phông chữ khác.

Màn hình thô, sùi, không nhẵn. Điều này xảy ra khi sử dụng màn hình có độ phân giải thấp.

Hình ảnh không sắc nét.

8. Dùng ứng dụng phát hiện hàng giả

Nếu bạn lo lắng về chất lượng của các sản phẩm, có thể tải ứng dụng kiểm tra mã hàng để dễ dàng nhận biết chúng. Trên ứng dụng, các sản phẩm quần áo, giày dép và các phụ kiện chính hãng sẽ được xác nhận qua số seri riêng. Nếu sản phẩm bạn kiểm tra không tồn tại trên ứng dụng thì đó có thể là đồ giả.