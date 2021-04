8 loại trái cây tốt cho tim mạch

Trái cây thường chứa các vitamin như vitamin E, C, beta-carotene và các chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện chức năng tim mạch. Để sở hữu một trái tim khỏe mạnh, trong khẩu phần ăn hằng ngày bạn nên bổ sung các loại quả sau.

Bơ

Bơ được xếp vào hàng những thực phẩm tốt, hỗ trợ chữa bệnh tim mạch hiệu quả là nhờ vào carotenoid - một dạng sắc tố có khả năng chống lại các tác nhân oxy hóa bên ngoài. Từ đó giảm nguy cơ mắc cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch hiệu quả.

Dâu tây

Dâu làm tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL) giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, chất polyphenol trong dâu tây có khả năng làm tăng mức oxit nitric giúp cho các mạch máu được mở rộng, từ đó giữ cho nhịp tim ổn định hơn.

Dâu tây có công dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Dưa lưới

Dưa lưới có chứa vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, chống lại các tế bào bị tổn thương đồng thời bảo vệ tế bào khỏi các tác hại của gốc tự do. Dưa lưới cũng chứa nhiều vitamin A, B, K, kali, folate, magiê và chất xơ bổ trợ cho tim mạnh khỏe.

Quả óc chó

Quả óc chó có tác dụng thúc đẩy các hoạt động của tim nhờ có axit béo omega-3 và các chất oxy hóa. Theo các chuyên gia, tiêu thụ khoảng 57g quả óc chó mỗi ngày sẽ giúp cải thiện mạch máu ở những người bị tiểu đường và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chuối

Chuối chứa hàm lượng lớn các chất vitamin B6 và C, chất xơ, magie và kali. Ăn chuối mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, đột quỵ và tim mạch.

Cam

Cam chứa nhiều chất xơ làm giảm cholesterol, vitamin C, giảm hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Nước cam có thể cải thiện chức năng của các mạch máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Bưởi

Các nhà khoa học thuộc đại học Glasgow nước Anh nghiên cứu và chỉ ra rằng bưởi và nước ép của nó có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, giúp giảm cholesterol và triglycerid - yếu tố gây bệnh tim mạch, nhất là xơ vữa mạch vành, thiếu máu cơ tim.

Cà chua

Chất lycopene có trong cà chua có thể ức chế cholesterol ở màng tế bào, giảm nồng độ cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu, giúp phòng tránh và giảm thiểu các bệnh về tim mạch. Đồng thời, chất chống oxy hóa - lycopen trong cà chua có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, ức chế đột biến và ngăn cản tiến trình của bệnh ung thư.