(VTC News) -

Từ lâu trứng được biết đến là loại thực phẩm giàu protein, rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên nếu bổ sung protein từ trứng nhiều có thể gây ngán. Dưới đây là 8 loại thực phẩm giàu protein hơn cả trứng bạn có thể bổ sung thường xuyên.

Cá hồi

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, cá hồi là nguồn protein rất tốt với 21g protein trong một khẩu phần 85g. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều acid béo omega-3, một loại chất béo quan trọng với sức khỏe tim mạch, chức năng não cũng như sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi.

Phô mai tươi

Mùi vị hấp dẫn và béo ngậy, việc thêm phô mai tươi vào các món ăn là cách dễ dàng để tăng lượng protein cho cơ thể. Mỗi cốc phô mai tươi chứa 28g protein, ngang bằng với các loại thực phẩm giàu protein khác như thịt gà và cá.

Phô mai tươi cũng là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và vitamin B12 cũng như nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng khác.

Cá ngừ

Báo Lao động dẫn nguồn Tạp chí Women's Health cho biết Protein trong cá ngừ là: 20g/khẩu phần 90g.

Theo chuyên gia Amy Shapiro - người sáng lập Real Nutrition, cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, có đặc tính bảo vệ chống lại bệnh tim và suy giảm nhận thức. Nếu bạn mua cá ngừ đóng hộp thì nó vẫn là nguồn protein tốt với giá cả phải chăng. Hãy thêm cá ngừ vào bánh mì sandwich, salad.

Đậu nành lên men Tempeh

Protein trong đậu nành lên men Tempeh là: 16g/khẩu phần 85g. Thực phẩm này làm từ đậu nành lên men không chỉ chứa đầy protein mà còn có cả chất xơ. Nếu bạn đang gặp vấn đề về đường ruột và tiêu hóa, đặc tính lên men của nó giúp cân bằng hệ vi sinh vật và đường ruột của bạn.

Thịt bò nạc

Một loại thực phẩm khác được cho là không thích hợp, đặc biệt là khi mọi người bước qua tuổi 50, là thịt bò.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, việc tìm kiếm những miếng thịt nạc, chất lượng cao là chìa khóa trong việc lựa chọn các sản phẩm thịt bò lành mạnh. Tất nhiên bạn nên ăn uống có chừng mực.

Hạt diêm mạch

Quinoa (hạt diêm mạch) là loại ngũ cốc nguyên hạt có giá cả phải chăng, cực kỳ tốt cho sức khỏe, dễ chế biến.

"Loại ngũ cốc nguyên hạt này là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh từ thực vật, nghĩa là nó cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu", chuyên gia dinh dưỡng Trista Best, cũng là chuyên gia tư vấn ở Balance One Supplements, cho biết.

"Ngoài ra, hàm lượng chất xơ của hạt quinoa còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách cung cấp các vi khuẩn có lợi cho đường ruột", chuyên gia Best nói thêm.

Táo

Táo và bơ cũng rất giàu protein.

Bạn từng nghe câu: “Một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ”. Có nhiều sự thật trong đó vì táo là món quà lành mạnh nhất bạn có thể mang đến cho cơ thể mỗi ngày.

Nó chứa một lượng lớn protein và cũng có rất nhiều lợi ích sức khỏe. Táo giúp tăng cường khả năng miễn dịch để chống lại nhiều loại bệnh. Ăn táo cả vỏ là tốt hơn.

Quả bơ

Báo Dân trí dẫn nguồn trang MF cho biết, không giống nhiều loại thực phẩm chứa protein khác, bơ rất dễ tiêu hóa. Có thể chế biến bơ thành món sinh tố thơm ngon bổ dưỡng với nhiều protein. Một số người cho rằng bơ chứa chất béo. Tuy nhiên, sự thật là bơ chỉ chứa chất béo lành mạnh cần thiết cho cơ thể bạn.

Trên đây là 8 loại thực phẩm rất giàu protein. Hãy thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.