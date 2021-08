8 con hổ nuôi nhốt trong nhà dân Nghệ An được ‘giải cứu’ đã chết

(VTC News) -

Video: Công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân. (Nguồn video: Công an Nghệ An)

Trưa 6/8, trả lời VTC News, ông Tôn Thiện Phương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xác nhận, trong số 17 con hổ được giải cứu vừa qua có một số con hổ đã chết.

8 con hổ bị chết chưa rõ nguyên nhân. Hiện số hổ chết này đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Những con hổ được giải cứu đưa về khu vườn thú hoang dã ở huyện Diễn Châu, Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Nghean.gov.vn)

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Tại nhà ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang gia đình ông Hiền đang nuôi nhốt 14 con hổ Đông Dương trưởng thành.

Cùng thời gian trên, lực lượng công an cũng bắt quả tang tại tầng hầm nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971) ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành đang nuôi nhốt 3 con hổ Đông Dương.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, để tránh không bị phát hiện, chúng vận chuyển những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ. Sau đó, xây dựng các hệ thống tầng hầm kín ngay trong khuôn viên, trung bình mỗi hầm có diện tích từ 80m2 đến 120m2 để nuôi nhốt. Tại thời điểm bắt giữ, mỗi con hổ có trọng lượng từ 200kg đến 265kg.

Trả lời PV VTC News, ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết, chỉ sau khi Công an tỉnh bắt giữ tang vật 17 con hổ thì xã mới nắm được.

Theo ông Huệ, 17 con hổ này là mới nuôi. Trước đây, vào năm 2012, xã Đô Thành có nhiều hộ gia đình nuôi nhốt hổ trái phép. Nhưng sau đó tuyên truyền, vận động nên người dân không nuôi nhốt động vật hoang dã.