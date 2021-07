8 cách điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể để tự tin, thần thái hơn

(VTC News) -

Ngôn ngữ cơ thể cũng là cách để truyền đạt thông tin, có hiệu quả mạnh mẽ như lời nói và thậm chí còn hơn thế nữa nếu bạn biết cách tận dụng. Sau đây là một số lời khuyên về cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể để trở nên tự tin, thần thái hơn.

Thường xuyên giao tiếp bằng mắt

Theo Michael Ellsberg, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp bằng mắt là một trong những công cụ quan trọng và mạnh mẽ nhất khi tương tác trực tiếp với người khác. Việc duy trì giao tiếp bằng mắt đúng cách biểu thị sự trung thực, chân thành, dễ gần, chú ý và sẵn sàng lắng nghe. Ngược lại, nếu bạn nhìn đi chỗ khác hoặc nhìn xuống khi nói chuyện với ai đó, đây được coi là một dấu hiệu của sự bất an.

Hơi nghiêng người về phía trước

Trong khi trò chuyện với người khác, bạn có thể cân nhắc tư thế của mình. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang ngồi, tư thế nghiêng người về phía trước có thể tạo ra sự khác biệt, thể hiện rằng bạn đang chú ý và quan tâm đến những gì đối phương đang nói. Ngược lại, việc ngả người về phía sau làm tăng khoảng cách giữa bạn và người đối diện, thể hiện sự thiếu quan tâm chú ý.

Giữ đẩu thẳng đứng

Những người hay cúi đầu khi nói chuyện với người khác thường có tính cách hướng nội. Nhưng tư thế này cũng thường được hiểu là thiếu lòng tự trọng hoặc kém tự tin. Ngược lại, nếu ai đó nói chuyện với tư thế ngẩng đầu, họ mang dáng vẻ của một người an toàn, tự tin và kiêu hãnh.

Tư thế thẳng lưng và thoải mái

Khi đang đối mặt với những thách thức quan trọng, chẳng hạn như một cuộc họp hoặc cuộc phỏng vấn xin việc, nếu muốn truyền đạt sự tự tin, tư thế của bạn phải thẳng và trông bạn phải thoải mái. Bạn có thể làm điều đó bằng cách đưa vai ra sau và ngẩng cao đầu. Bằng cách này, bạn sẽ có vẻ ngoài bình tĩnh và cũng rất tự tin. Tư thế khom người, căng thẳng, vai hướng về phía trước và đầu cúi xuống sẽ gây ấn tượng ngược lại: Bất an, nhút nhát và lo lắng.

Giữ tay trong tầm nhìn

Khi muốn người khác cảm nhận được sự tự tin của mình, bạn không nên đút tay vào túi. Động tác cho tay vào túi thể hiện sự lo lắng, bất an, muốn che giấu điều gì đó hoặc giữ khoảng cách. Đó là lý do bạn nên giữ tay mình trong tầm nhìn và ở một vị trí thoải mái.

Hướng bàn chân về phía người đối thoại

Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng hướng của bàn chân khi nói chuyện cũng rất quan trọng. Lý tưởng nhất là giữ cho chân thẳng hàng, đồng thời duy trì tư thế thẳng đứng. Đây là một cách hay để thông báo rằng bạn quan tâm đến người kia. Tư thế này cũng khiến bạn trông tự tin hơn. Ngược lại, nếu bàn chân của bạn hướng ra ngoài, đó có thể là dấu hiệu của tâm trạng bồn chồn, lo lắng, khó chịu hoặc cho thấy bạn cần phải nhanh chóng rời đi.

Cười nhẹ

Theo một nghiên cứu về thần kinh, những người nở một nụ cười nhẹ và hơi nhướng mày khi trò chuyện có xu hướng tạo thiện cảm và sự tin tưởng nhiều hơn cho người đối thoại.

Làm chủ không gian

Nếu cảm thấy không an toàn về bản thân hoặc bất an, lo lắng về một tình huống cụ thể, bạn sẽ có xu hướng thu nhỏ mình. Bằng cách này, trông bạn có thể bớt đáng sợ hơn nhưng cũng kém tự tin hơn so với thực tế.

Nếu muốn trở thành hình ảnh của sự tự tin, bạn nên cố gắng làm chủ không gian quanh mình. Đây là dấu hiệu của sự thoải mái, an toàn.