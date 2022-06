(VTC News) -

Eve

Seo Yea-ji thủ vai chính trong phim "Eve". (Nguồn: SCMP)

Vốn được lên lịch từ tháng 5, bộ phim “Eve” lùi ngày mắt vào đầu tháng 6, với sự trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên Seo Yea-ji. Hai năm sau "It’s OK to Not Be OK", Seo Yea-ji trở lại màn ảnh với vai diễn Lee La-el. Gia đình La-el tan vỡ bởi một nhân vật “quyền cao chức trọng”, vì vậy cô phải giữ im lặng trong suốt 13 năm để lên kế hoạch trả thù.

Cơ hội của La-el tới khi cô nhận sự giúp đỡ của luật sư Seo Eun-pyung (Lee Sang-yeob đóng). Hai người lên kế hoạch thực hiện vụ kiện tỉ đô để đòi lại món nợ năm xưa.

Why Her?

Dàn diễn viên phim “Why Her?”. (Nguồn: Soompi)

Ngay sau khi “Again My Life” của đài SBS kết thúc sẽ là bộ phim “Why Her?”, khởi chiếu từ ngày 3/6. Vai chính Oh Soo-jae - một luật sư tài giỏi do nữ diễn viên Seo Hyun-jin từ “You Are My Spring” đảm nhận. Cô trở thành ngôi sao trẻ đầy tài năng tại một công ty luật ở Hàn Quốc, dưới quyền của vị giám đốc điều hành đầy mưu mô Choi Tae-gook (Heo Jun-ho đóng).

Tuy nhiên trong vụ án liên quan đến một nhân vật tiếng tăm, sự cố bất ngờ khiến Oh Soo-jae mất việc và phải trở về công việc trợ giảng và trường luật. Tại đây cô gặp cậu sinh viên tốt bụng Gong Chan (Hwang In-yeop của “The Sound of Magic” thủ vai). Chàng sinh viên đầy nghị lực với một quá khứ khó khăn đã đem lòng yêu Oh Soo-jae.

Cleaning Up

Cảnh trong phim “Cleaning Up”. (Nguồn: Soompi)

Nữ diễn viên Yum Jung-ah sẽ tham gia bộ phim hài “Cleaning Up” với vai Eo Young-mi - một phụ nữ làm công việc dọn dẹp tại một tập đoàn lớn, phải chật vật để kiếm sống và nuôi hai cô con gái.

Đồng nghiệp của cô là Maeng Soo-ja (Kim Jae-hwa đóng) và An In-kyung (Jeon So-min đóng) – những người luôn ấp ủ ước mơ khởi sự kinh doanh. Tình cờ nghe lén một số thông tin nội bộ của tập đoàn, bộ ba nhân viên dọn dẹp bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán và những điều bất ngờ liên tiếp đến với họ. Phim ra mắt trên sóng JTBC vào ngày 4/6.

Link: Eat Love Kill

Yeo Jin-goo và Moon Ga-young trong phim “Link: Eat Love Kill”. (Nguồn: Soompi)

Hai ngôi sao Yeo Jin-goo và Moon Ga-young sẽ có màn kết hợp thú vị trong bộ phim giả tưởng “Link: Eat Love Kill”. Trong phim, Yeo Jin-goo vào vai bếp trưởng Eun Gye-hoon của một nhà hàng cao cấp, người mang nỗi đau vì chị gái đã mất tích từ nhiều năm trước.

Một ngày nọ, vị bếp trưởng bắt đầu có cảm tình và chia sẻ nhiều hơn với No Da-hyun (Moon Ga-young đóng). Người phụ nữ này luôn tin rằng mỉm cười thật nhiều sẽ đem lại may mắn. Phim bắt đầu phát sóng trên đài tvN, từ ngày 6/6.

Insider

Tài tử Kang Ha-neul đóng vai chính của bộ phim kinh dị “Insider”. (Nguồn: Soompi)

Tài tử Kang Ha-neul trở lại với vai chính của bộ phim kinh dị “Insider”. Anh vào vai Kim Yo-han, một nhân viên tư pháp trẻ tuổi đã phải ngồi tù sau khi tham gia một vụ điều tra nhạy cảm và bí mật. Dù gặp muôn vàn khó khăn trong tù nhưng anh vẫn giữ “cái đầu lạnh” và vạch ra những kế hoạch cho riêng mình.

Nữ diễn viên Lee Yoo-young đóng vai Oh Soo-yeon, một người phụ nữ quan trọng với Kim Yo-han. Bộ phim còn có sự góp mặt của Heo Sung-tae từ “Squid Game” và Phạm Băng Băng trong vai khách mời. “Insider” sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 8/6 trên đài JTBC.

Yumi’s Cells 2

Phần 2 của loạt phim “Yumi’s Cells” ra mắt từ ngày 10/6. (Nguồn: Soompi)

Từ ngày 10/6, cuộc tìm kiếm tình yêu đầy màu sắc của cô nàng Yumi sẽ tiếp tục, sau kết thúc thành công của phần một hồi cuối năm ngoái. Trong phần 2 của bộ phim chuyển thể từ truyện tranh “Yumi’s Cells”, nữ diễn viên Kim Go-eun đảm nhận vai Kim Yumi.

Sau khi chia tay với bạn trai Goo Wong (Ahn Bo-hyun) vào cuối phần 1, mối quan hệ của Yumi với người đồng nghiệp tốt bụng Bobby Yoo (do Jin Young thủ vai) sẽ nảy nở trong loạt phim mới này. Các “tế bào” của Yumi tiếp tục giúp cô vượt qua những câu chuyện tình cảm phức tạp.

Alchemy of Souls

Dàn diễn viên trong phim cổ trang giả tưởng “Alchemy of Souls”. (Nguồn: Soompi)

“Alchemy of Souls” là một bộ phim cổ trang giả tưởng, diễn ra ở xứ sở hư cấu Daeho. Ở đó, Lee Jae-wook đóng vai Jang Wook – “nghịch tử” của một gia đình quyền quý đang chịu lời nguyền khủng khiếp. Tình cờ gặp Mu-deok (Jung So-min đóng) – một chiến binh ưu tú nhưng linh hồn mắc kẹt trong một cơ thể yếu ớt, Jang Wook thu nạp cô thành hộ vệ và giúp huấn luyện võ nghệ cho mình.

Bộ phim còn có sự tham gia của nam diễn viên Shin Seung-ho trong vai thái tử của Go Won, cùng nam diễn viên Minhyun trong vai thiếu gia Seo Yool trẻ tuổi, tài năng và võ nghệ cao cường. Phim khởi chiếu từ ngày 18/6 trên sóng tvN.

Money Heist: Korea – Joint Economic Area

Nam diễn viên Park Hae-soo. (Nguồn: Netflix)

Loạt phim đình đám “Money Heist” được đầu tư làm lại tại Hàn Quốc, với một sê-ri dài 6 tập trên Netflix. Phim lấy bối cảnh một thành phố giả tưởng, nơi nhóm tội phạm âm mưu chiếm đoạt một cơ sở in tiền. “Money Heist” phiên bản Hàn Quốc quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, như “Oldboy” Yoo Ji-tae, “Lost” Kim Yun-jin, “Burning” Jun Jong-seo và “Squid Game” Park Hae-soo. Phim chiếu tập đầu tiên vào ngày 24/6.