8,8 nghìn doanh nghiệp giải thể sau 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6, cả nước có 13,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, 7,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ngược lại, có 5.102 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 5.749 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.482 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 75,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; gần 37,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 60,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 31 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 8,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Bình quân một tháng có 16,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 75,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. (Ảnh minh họa: Bộ Công Thương)

Tổng Cục Thống kê cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2023 ước đạt 29,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 164,45 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2023 ước đạt 26,71 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 152,2 tỷ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 ước tính xuất siêu 2,59 tỷ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,2 tỷ USD).

6 tháng đầu năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Bằng Lăng