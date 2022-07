72 người dương tính ma túy trong quán cà phê ở Bắc Giang: Khởi tố 6 bị can

(VTC News) -

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa khởi tố 6 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại quán Bin Coffee DJ ở tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh.

Trước đó, khoảng 0h 55 ngày 3/7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Việt Yên kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát, âm nhạc (Bin coffee DJ), ở tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên do Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1998 quản lý.

Cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát, âm nhạc Bin Coffee DJ ở tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. (Ảnh: CA Bắc Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, có 144 người đang uống bia, nước giải khát, nghe nhạc và nhảy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 72 thanh niên dương tính với ma túy.

Sau quá trình điều tra, ngày 21/7, Công an huyện Việt Yên đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán cà phê Bin Coffee DJ.

Đồng thời, khởi tố 6 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Giáp Văn Lương (SN 1992), thôn Tám, xã Việt Lập (Tân Yên); Nguyễn Thanh Tùng (SN 2005), tổ dân phố Chu Nguyên, thị trấn Vôi và Nguyễn Thế Nam (2002), thôn Tân Hoà, xã Xương Lâm (Lạng Giang); Nguyễn Văn Thuyết (SN 1990), thôn Đà Sơn, xã Minh Đức (Việt Yên); Dương Thị Ngọc Lành (SN 2003), thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì và Nguyễn Trọng Hải (SN 1992), thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (TP Hà Nội).

Bên cạnh đó, căn cứ đề nghị của công an huyện, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở quán Bin Coffee DJ, mức phạt là 37,5 triệu đồng. Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh 9 tháng đối với cơ sở này.