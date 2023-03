72 học sinh tiểu học ở Hà Nội bị ngộ độc do món gà nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng

(VTC News) -

Ngày 30/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết, 72 học sinh trường Tiểu học Kim Giang nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn trưa.

Hiện 68/72 trẻ bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện. Trong 4 trẻ còn lại, có 2 trẻ đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Xây dựng và 2 trẻ tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Dự kiến chiều nay 30/3, các em sẽ được ra viện. Hiện sức khỏe tất cả học sinh ổn định.

Quận Thanh Xuân tiếp tục chỉ đạo điều tra tại bếp ăn trường Tiểu học Kim Giang, trong đó, rà soát lại nguyên nhân vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà từ khâu vận chuyển hay trong quá trình chế biến. Từ đó, chấn chỉnh, không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm như trên.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, có tất cả 72 học sinh được đưa đến các bệnh viện.

Trước đó, khoảng 6h45 ngày 28/3, trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô.

Ngoài ra, trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của trang trại Cánh Buồm Xanh. Khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội thông tin 72 học sinh được đưa đến các bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai; Đa khoa Đống Đa; Xây Dựng; Nhi trung ương và Đa khoa Xanh Pôn để điều trị. Tổ điều tra đã lấy mẫu nôn, mẫu thức ăn dã ngoại, mẫu thức ăn lưu tại trường, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng đã cử 1 tổ phối hợp lấy mẫu cần thiết tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh.

