7 viên kim cương màu đắt giá nhất thế giới

Star of Josephine: Năm 2009, ông trùm bất động sản Hong Kong Joseph Lau chi 9,5 triệu USD để mua viên kim cương Star of Josephine tại một phiên đấu giá. Trên thực tế, 9,5 triệu USD không phải mức giá cao trong danh sách này, nhưng Star of Josephine chỉ nặng 7,03 carat. Do đó, đây là viên kim cương đắt nhất tính theo giá trên mỗi carat. Sau khi mua viên kim cương, ông Lau đã nhanh chóng đổi tên nó theo tên con gái Josephine, khi đó mới 7 tuổi. Josephine, năm nay 18 tuổi, đang sở hữu 2 viên kim cương khác, gồm Blue Moon of Josephine giá 48 triệu USD và Sweet Josephine giá 28,5 triệu USD (được mua vào năm 2015). (Ảnh: AP)