7 vai chính giúp Phương Oanh từ diễn viên tay ngang trở thành sao

(VTC News) -

Phương Oanh sinh năm 1989, cao 1m70, xuất thân là người mẫu và lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Dù chỉ là diễn viên tay ngang, cô được các đạo diễn tin tưởng giao cho nhiều vai chính. Khán giả yêu truyền hình đã quen thuộc với Phương Oanh trên sóng giờ vàng VTV.

Trong gần 10 năm qua, số lượng phim nữ diễn viên tham gia đóng vai chính không nhỏ, có thể kể đến "Hương vị tình thân", "Lựa chọn số phận", "Cô gái nhà người ta", "Quỳnh búp bê", "Ngược chiều nước mắt", "Lặng yên dưới vực sâu", "Hoa bay", chưa kể những vai phụ khác.

Không đóng đinh trong một dạng vai nhất định, nữ diễn viên cho thấy được sự biến hóa của mình trên màn ảnh nhỏ với nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

"Hương vị tình thân"

Phương Nam trong bộ phim truyền hình dài 136 tập "Hương vị tình thân" là vai diễn gần đây nhất của Phương Oanh. Dù bộ phim đã kết thúc cách đây không lâu, nhưng những gì Phương Oanh thể hiện trong bộ phim vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây cũng là vai diễn dài hơi nhất của nữ diễn viên với hơn 1 năm gắn bó. Trước đó, Phương Oanh từng tuyên bố sẽ tạm nghỉ đóng phim để tập trung vào kinh doanh. Tuy nhiên, kịch bản mới lạ của “Hương vị tình thân” đã thu hút sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên sinh năm 1989.

Vai Phương Nam cá tính trong "Hương vị tình thân".

Phương Nam trong “Hương vị tình thân” được đánh giá là vai diễn có nhiều màu sắc mới mẻ và phá cách mà Phương Oanh thể hiện. Những tập đầu phim, nét diễn xuất của Phương Oanh bị chê “lố”. Nhiều khán giả cho rằng cô đã thể hiện tính cách tưng tửng quá đà, khiến Phương Nam đôi lúc có phần vô duyên. Tuy nhiên càng về sau, Phương Oanh càng chứng tỏ được sự nỗ lực vào vai của mình. Đặc biệt, nữ diễn viên ghi điểm bởi những cảnh phim cần nhiều nội tâm.

Khi sắp phải chia tay với vai diễn, Phương Oanh tâm sự: "Khi trở lại cuộc sống bình thường, Phương Oanh không biết mình sẽ như thế nào vì cũng chưa đến lúc đấy nhưng Phương Oanh nghĩ mình sẽ có rất nhiều hoài niệm mà trong sự nghiệp của Phương Oanh có lẽ sẽ không bao giờ quên. Một lần nữa Phương Oanh muốn cảm ơn ê kíp 'Hương vị tình thân' vì đã cho Phương Oanh được sống trong một môi trường cảm nhận được rõ tình thân cho cả Phương Oanh và Phương Nam".

"Lựa chọn số phận"

Phương Oanh từng chia sẻ, Vai Thiên Trang trong "Lựa chọn số phận" giúp cô được "bung lụa" và mang đến một Phương Oanh rất mới cho khán giả. Phương Oanh đã chịu chơi chi rất nhiều tiền cho trang phục để thể hiện vai diễn con gái của đại gia bất động sản. Phương Oanh cho biết nhân vật Trang trong "Lựa chọn số phận" giống cô tới 80%.

"Thiên Trang là cô gái rất cá tính, sinh ra là một tiểu thư nhưng lại không phải tiểu thư bánh bèo mà rất mạnh mẽ, quyết liệt, phản ứng mạnh trong các tình huống. Đó là điều Oanh rất thích ở nhân vật này", nữ diễn viên chia sẻ về vai diễn mới.

Phương Oanh đã chịu chơi chi rất nhiều tiền cho trang phục để thể hiện vai diễn con gái của đại gia bất động sản.

Tuy nhiên, diễn xuất của Phương Oanh trong phim này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ở những tập đầu, có khán giả cho rằng diễn viên Phương Oanh diễn hơi cứng, chưa thoát ra được tính cách nhân vật Thiên Trang, cô chỉ phù hợp với dạng vai cô Súa trong "Lặng yên dưới vực sâu" hay Uyên của "Cô gái nhà người ta".

"Cô gái nhà người ta"

Sau thành công với bộ phim "Quỳnh búp bê", Phương Oanh đã trở lại với vai diễn cô giáo Uyên trong phim "Cô gái nhà người ta".

Phim lấy đề tài về nông thôn và những người trẻ khởi nghiệp từ chính làng quê của mình. Trong phim, Phương Oanh vào vai Uyên, một cô gái thẳng thắn và nghiêm túc. Lần này, Phương Oanh đóng cặp với diễn viên Đình Tú. Cả hai đã cùng tạo ra những tình huống hài hước, tréo ngoe trong phim.

Phương Oanh vào vai gái quê trong "Cô gái nhà người ta".

Chia sẻ về vai diễn mới này, Phương Oanh cho biết lý do cô dành nhiều tâm huyết cho phim là bởi hình mẫu của nhân vật Uyên sẽ giúp mọi người thoát khỏi ấn tượng với vai diễn "Quỳnh búp bê".

"Với vai diễn trong 'Cô gái nhà người ta', đó là một cô giáo đoan trang và nghiêm khắc với bản thân và mọi người xung quanh. Đó là hình ảnh hoàn toàn mới, không còn có sự rụt rè, nhút nhát của Quỳnh. Vai này có tạo hình khác hoàn toàn", Phương Oanh nói.

"Quỳnh búp bê"

Năm 2018, thành công của "Quỳnh búp bê" đã đưa tên tuổi của Phương Oanh vụt sáng. Nữ diễn viên đã có một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình sau vai chính này. Với vai chính tên Quỳnh, Phương Oanh khắc họa khá rõ nét về đời sống đau thương, sầu cảm của nhân vật khi từ một cô gái quê bị đưa vào động "bán hoa". Cô được nhận xét là nhập vai tròn trịa, bộc lộ được tính cách gai góc và nội tâm của nhân vật.

"Quỳnh búp bê" đã đưa tên tuổi của Phương Oanh vụt sáng.

Nhân vật Quỳnh với những chìm nổi của số phận thông qua cách diễn chân thực của Phương Oanh đã chạm đến trái tim khán giả. “Quỳnh búp bê” từ đó cũng trở thành nghệ danh mà khán giả ưu ái dành tặng để gọi Phương Oanh. Sau bộ phim, cô luôn được các đạo diễn tin tưởng chọn mặt gửi vàng và là cái tên sáng giá của màn ảnh phía Bắc.

"Ngược chiều nước mắt"

Đảm nhận vai Mai trong bộ phim truyền hình "Ngược chiều nước mắt", Phương Oanh nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Qua từng tập phim, khán giả vừa thương lại vừa bức xúc với Mai bởi nhân vật này quá cam chịu, ủy mị, yếu đuối.

Phương Oanh khẳng định, cô với Mai trong "Ngược chiều nước mắt" hoàn toàn khác nhau về tính cách: “Oanh ngoài đời làm cái gì cũng nhanh, nói nhanh, đi lại cũng nhanh, làm việc gì cũng nhanh, dứt khoát. Còn về trong tình yêu cũng rất quyết đoán, không chấp nhận sự lừa dối, khi phát hiện giả dối, có thể bao dung nhưng trong giới hạn”.

Bởi thế mà khi đảm nhiệm vai Mai, Phương Oanh thừa nhận cô rất ức chế. “Có những khoảng thời gian Oanh còn bị áp lực vì sợ với cá tính của mình sẽ bị lẫn với Mai nên nhiều lúc, mình cũng phải gồng mình rất nhiều để làm cho tròn vai, thậm chí có những đêm còn mất ngủ vì lo lắng” - Phương Oanh tâm sự.

"Lặng yên dưới vực sâu"

Với "Lặng yên dưới vực sâu", Phương Oanh cùng đoàn phim đã có nửa năm sống trên vùng núi Hà Giang. Phim kể về mối tình của Vừ và Súa do Đình Tú và Phương Oanh đóng. Yêu nhau tha thiết nhưng cả hai không đến được với nhau bởi nhà Vừ quá nghèo không có tiền cưới vợ còn Súa bị Phống (Doãn Quốc Đam) - một thanh viên nhà giàu cướp về làm vợ. Những tưởng Súa sẽ chấp nhận cả đời an phận làm vợ của Phống theo như tục lệ. Thế nhưng, kể cả khi đã có con với Phống thì Súa vẫn chỉ một lòng hướng về Vừ. Bản năng mạnh mẽ cùng với khát vọng tự do đã khiến cô không chịu đầu hàng số phận, nghe theo tiếng gọi trái tim để cùng người yêu bỏ trốn.

Với vai này, cô đã được đề cử giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2017.

"Hoa bay"

Đây là bộ phim đầu tiên Phương Oanh thủ vai chính khi chuyển từ người mẫu lấn sân sang diễn viên. Bộ phim lột tả chi tiết vấn nạn buôn bán phụ nữ, những thân phận của các cô gái trẻ ở miền thôn dã bị lừa bán nơi xứ người. Nhân vật Vương Thị Hoa do Phương Oanh thủ vai sau bao năm lưu lạc quay về Việt Nam, trở thành bà trùm, trả thù những kẻ đã rắp tâm hãm hại cô 15 năm trước.

"Hoa bay" là bộ phim đầu tiên Phương Oanh thủ vai chính khi chuyển từ người mẫu lấn sân sang diễn viên.

Thời điểm đó, khi thể hiện vai diễn một cô thôn nữ có vẻ ngoài mộc mạc, Phương Oanh thực sự đã gây ấn tượng cho khán giả bởi vẻ đẹp trong veo không chút gợn, mà điểm ấn tượng nhất chính là đôi mắt thơ ngây hút hồn người đối diện. Cũng vì sở hữu nhan sắc quá xinh đẹp nên cuộc đời nhân vật Hoa trong phim cũng rơi vào nhiều bi kịch.