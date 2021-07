7 'thảm họa diễn xuất mới' trong hình hài xinh đẹp, đáng yêu

Ngày 10/7, Sina đưa tin việc nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc Park Hye Eun rút khỏi bộ phim Return của kênh tvN được công chúng Trung Quốc quan tâm. Theo Sina, dù với lý do nào, Park Hye Eun bị loại do khả năng diễn xuất kém, hay do không chịu được áp lực trong dự án lớn, cũng cho thấy sự khắt khe của quá trình sản xuất phim ảnh Hàn Quốc. Đây là điều mà giới giải trí Trung Quốc cần phải học tập.

Hiện tại, trong giới giải trí Hoa ngữ xuất hiện lớp diễn viên trẻ "mì ăn liền". Họ không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng dễ dàng nhận vai chính. Hệ quả là các tác phẩm này chất lượng không cao, hình thành nên một nhóm "thảm họa diễn xuất" mới.

Dương Siêu Việt - ngoại hình tỷ lệ nghịch với diễn xuất

Nữ ca sĩ sinh năm 1998, nổi lên sau khi giành vị trí thứ ba của cuộc thi Sáng tạo 101 bản Trung (2018). Ngoại hình đẹp, tính cách thú vị giúp cô thu hút khán giả. Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới, thay thế Lưu Diệc Phi. Ngoài ra, Dương Siêu Việt còn là khách mời được các chương trình giải trí săn đón.

Tuy nhiên, Dương Siêu Việt bị đánh giá là không có tài năng ca hát hay diễn xuất. Tháng 9/2020, Dương Siêu Việt đảm nhiệm vai nữ chính Phượng Vũ trong phim Thả thính phượng minh.

Cô liên tục trợn mắt khi diễn, biểu cảm yếu kém và phải nhận nhiều bình luận tiêu cực. Nữ nghệ sĩ bị gọi là ''người kế nhiệm Angelababy". Đáp lại những bình luận của cư dân mạng, Dương Siêu Việt chỉ có thể nói: "Tôi sẽ cố gắng, tiến bộ hơn".

Dẫu vậy, Dương Siêu Việt vẫn được công ty quản lý hết lòng lăng xê, giao cho nhiều dự án lớn. Đây là nguyên nhân khiến nữ nghệ sĩ trẻ vấp phải sự phản đối của khán giả.

Mới đây, người đẹp nhận vai chính trong phim cổ trang tiên hiệp Trọng Tử. Nữ diễn viên sinh năm 1998 còn đóng nữ chính trong phim Luận anh hùng ai mới là anh hùng, vai phụ trong các dự án Thành phố lý tưởng, Chào mừng đến Cát Nã Trại.

Ngô Tuyên Nghi gây tranh cãi về diễn xuất

Cô sinh năm 1995, hiện là nữ thần tượng nổi bật và được yêu thích bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Cô từng có thời gian hoạt động hơn 2 năm tại showbiz Hàn Quốc với tư cách thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls.

Năm 2018, Ngô Tuyên Nghi về nước tham gia cuộc thi Produce 101 phiên bản Trung. Cuối cùng, Ngô Tuyên Nghi đứng thứ 2 với tổng số hơn 182 triệu phiếu.

Ngô Tuyên Nghi là diễn viên tay ngang, nhưng thường đóng vai nữ chính.

Ngô Tuyên Nghi góp mặt trong các phim Marna, Đấu La đại lục. Diễn xuất của sao nữ bị chê là điểm yếu của phim. Chia sẻ về vai trò mới của mình, nữ thần tượng thẳng thắn thừa nhận thiếu kinh nghiệm diễn xuất và phải cố gắng rất nhiều trong tương lai: "Tôi chưa phải là diễn viên, nhưng đang nỗ lực".

Đầu tháng 7, cô tiếp tục nhận vai nữ chính trong phim cổ trang Lang quân không như ý, dù diễn xuất gây tranh cãi.

Trình Tiêu khiến khán giả bỏ xem phim

Nữ ca sĩ sinh năm 1998, từng hoạt động tại Hàn Quốc. Năm 2016, Trình Tiêu ra mắt cùng Cosmic Girls, đảm nhận vai trò vũ đạo chính và trở thành gương mặt đại diện nhóm. Hiện tại, cô về Trung Quốc để đóng phim.

Tháng 6, Trình Tiêu ra mắt bộ phim Khi em mỉm cười rất đẹp, đóng cặp với Hứa Khải. Cô bị nhận xét có biểu cảm trợn mắt trong mọi hoàn cảnh. Sự yếu kém trong cách thể hiện nhân vật của Trịnh Tiêu khiến khán giả từ bỏ tác phẩm.

Trình Tiêu cũng xuất thân là ca sĩ thần tượng, không học qua diễn xuất.

Nhiều khán giả kêu gọi Trình Tiêu không nên đóng phim. Trên QQ, người xem nhận xét Trình Tiêu là người tiếp nối trường phái diễn xuất "trợn mắt" của Trịnh Sảng, Angelababy.

Trình Tiêu không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng nhờ việc nổi tiếng tại Hàn Quốc, nữ nghệ sĩ được giao vai chính ngay từ khi bắt đầu nghiệp diễn. Trước đó, tác phẩm Linh vực mà cô hợp tác với Phạm Thừa Thừa cũng bị đánh giá chất lượng kém do diễn xuất của hai nhân vật chính đều không đạt.

Phạm Thừa Thừa - đẹp trai nhưng diễn đơ

Em trai Phạm Băng Băng sinh năm 2000, nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Produce (2018). Chưa học diễn xuất nhưng tài tử đã đóng vai chính ngay tác phẩm đầu tay là Linh vực.

Tuy nhiên, anh không bộc lộ được khả năng thiên phú, diễn xuất kém cỏi. "Đáng tiếc Phạm Thừa Thừa không có nét đẹp giống chị, lại không biết diễn", "Tôi xem được vài tập đầu thì bỏ, trông chờ gì ở một bộ phim của hai thần tượng tay ngang", "Tự cho là đẹp trai, diễn đơ, ánh mắt vô hồn", là nhận xét của người xem. Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng Phạm Thừa Thừa quá suôn sẻ trong sự nghiệp nhờ danh tiếng của chị gái Phạm Băng Băng.

Phạm Thừa Thừa liên tục có dự án phim ảnh dù khả năng kém cỏi.

Chính bản thân Phạm Thừa Thừa trong quá trình quảng bá Linh vực cũng thừa nhận đây là bộ phim đầu tay của anh, vì thế vẫn còn nhiều thiếu sót: "Nếu có gì chưa tốt, tôi mong mọi người góp ý để tôi tiến bộ ở những tác phẩm sau". Hiện tại, anh tham gia bộ phim Vai trái có bạn, chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ (truyện đồng tính nam).

Vương Hạc Đệ - bình hoa di động thế hệ mới

Nam diễn viên sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Hàng không Tây Nam. Anh vượt qua 30.000 hồ sơ ứng tuyển, trở thành công tử Đạo Minh Tự trong Tân Vườn sao băng (2018). Vương Hạc Đệ có ngoại hình nam tính, cuốn hút. Song, diễn xuất của tài tử quá tệ, một biểu cảm xuyên suốt bộ phim khiến khán giả phải từ bỏ việc theo dõi.

Từ khi ra mắt, Vương Hạc Đệ tham gia 6 tác phẩm truyền hình, đều được giao vai nam chính, nhưng vì tài năng kém cỏi, danh tiếng của anh vẫn nhạt nhòa, chỉ dừng lại ở những lời ca ngợi ngoại hình.

Vương Hạc Đệ chỉ có ngoại hình.

Tháng 5, Vương Hạc Đệ đóng vai chính Uất Trì Long Viêm trong phim cổ trang Ngộ Long cùng Chúc Tự Đan, nam diễn viên thể hiện khuôn mặt đơ cứng, đôi mắt vô hồn tới mức QQ bình luận anh là "bình hoa di động thế hệ mới".

Lại Quán Lâm diễn kém khiến phim thất bại

Nam ca sĩ sinh năm 2001, anh từng là thành viên nhóm nhạc Wanna One nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau khi về quê nhà phát triển sự nghiệp, tài tử được săn đón nhờ gương mặt điển trai, lượng fan hùng hậu.

Song khi chuyển hướng sang điện ảnh, anh bị đánh giá diễn xuất kém. Hai tác phẩm Câu chuyện nhỏ về mối tình đầu tiên và Đừng làm phiền tôi học đều thất bại.

Các tác phẩm của Lại Quán Lâm đều thất bại do diễn kém.

Mới đây, Lại Quán Lâm xác nhận đóng cặp với đàn chị hơn 12 tuổi - Angelababy trong phim Dáng vẻ nên có của tình yêu. Angelababy bị QQ đánh giá là "ác mộng của giới giải trí", phải giảm giá thù lao để nhận vai diễn. Vì vậy, khán giả không đánh giá cao lần hợp tác này của hai nghệ sĩ.

Trần Hựu Duy ''diễn cảnh khóc như đang nhai kẹo cao su"

Sinh năm 1998, Trần Hựu Duy bước chân vào giới giải trí từ năm 2017 sau khi góp mặt trong chương trình Siêu thứ nguyên thần tượng. Năm 2019, anh tham gia show Thanh xuân có bạn 2 và trở thành thành viên của nhóm UNINE.

Nam nghệ sĩ từng diễn xuất trong các tác phẩm như Pháo hôi công lược, Tinh tinh lãng mạn, Manh thê thực thần, Diên Hi công lược (vai Ngũ a ca), Song thế sủng phi 2. Trần Hựu Duy có khuôn mặt điển trai, lượng fan ủng hộ hùng hậu nên được các nhà sản xuất ưu ái. Tuy nhiên, khi tham gia show Diễn viên mời vào chỗ 2, khả năng diễn xuất yếu kém của tài tử bị lộ rõ.

Khi anh thể hiện vai Dạ Hoa trong trích đoạn phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Anh bị đạo diễn Nhĩ Đông Thăng phê bình gay gắt: "Cảnh khóc của bạn thật sự rất đáng xấu hổ, giả như đang nhai kẹo cao su. Cả đời không thể chỉ dựa vào gương mặt để kiếm cơm, phải dựa vào thực lực".

Sau đó, Trần Hựu Duy tiếp tục thể hiện vai Quả quận vương, người tình của Chân Hoàn trong Hậu cung Chân Hoàn truyện và biến cảnh bi thương thành cảnh hài vì diễn xuất thảm họa của mình. Nhà phê bình Lý Thành Nho đánh giá: "Các bạn diễn làm cho tôi cười tới đau bụng, một đoạn kịch ngắn cực kỳ hài hước".

Diễn xuất đau khổ của Trần Hựu Duy thậm chí khiến đạo diễn Quách Kính Minh bật cười. Triệu Vy cũng nhận xét: "Em không có đủ kinh nghiệm và kiến thức cơ bản để diễn vai này".

Theo Sina, những diễn viên thực thụ như Triệu Lệ Dĩnh, Lý Hiện, Hoàng Hiên mất nhiều năm đóng từ vai phụ để tích lũy kinh nghiệm mới nổi danh.

Nhưng những nghệ sĩ thần tượng hiện tại, chỉ thông qua các show giải trí, họ đạt được danh tiếng, ngay lập tức đóng phim. Họ yêu cầu phải được thể hiện vai chính, có đất diễn nhiều. Kết quả là đều thất bại. Hiện tại, diễn viên "mì ăn liền" tràn ngập giới giải trí Hoa ngữ.