7 sự thật 'cay đắng' mà đàn bà phải đối mặt mới có thể sống tốt

Một người phụ nữ muốn được yêu thương, sống trong hạnh phúc hay muốn độc lập, tự tin và quyến rũ hơn trong mắt người khác thì cô ấy cũng phải yêu lấy chính mình, vì chính mình mà không ngừng hoàn thiện bản thân. Dưới đây là những sự thật mà người phụ nữ khôn ngoan phải đối mặt, khắc ghi vào đáy lòng để có cuộc sống tốt.

1. Không xinh đẹp, nếu thiếu tự tin thì hỏng

Tạo hóa không cho ai sự hoàn hảo cả. Bạn có thể không may mắn có gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm như vài cô gái khác xung quanh, thế nhưng hãy nhớ nhan sắc là thứ có thể cải thiện nhờ phẫu thuật, nhưng thần thái, khí chất, tính cách hấp dẫn thì không. Vậy nên, hãy luôn sửa soạn cho mình "một tâm hồn đẹp" để tự tin tỏa sáng theo cách của bạn.

Và đừng buông bỏ bản thân với suy nghĩ mình xấu. Sự lạc quan được tạo dựng phía sau chữ "nhưng", hãy luôn nghĩ "mình xấu nhưng mình thông minh/khỏe mạnh/lương thiện...". Và đừng quên chăm sóc bản thân với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh.

2. Không thể lên kế hoạch chi tiết cho đời mình

Bạn đừng tin rằng mình sẽ lấy chồng năm 25 tuổi, sinh con đầu lòng năm 26 tuổi và đứa thứ 2 vào 28 tuổi... Hãy từ bỏ những bản kế hoạch cuộc đời chi tiết đến từng thời điểm như vậy càng sớm càng tốt. Bạn chỉ sống một lần trên đời, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và thoải mái tận hưởng những niềm hạnh phúc bạn xứng đáng có được. Bạn sẽ gặp người đàn ông của đời mình hoặc không, nhưng ép bản thân lấy một người nào đó chỉ để kịp ... "deadline" thì liệu cuộc sống của bạn sẽ đi về đâu?

Hãy lấy chồng và sinh con khi bạn cảm thấy bản thân thực sự sẵn sàng chứ không phải vì sự mong mỏi của bất cứ ai.

3. Cuộc sống không bao dung phái yếu

Bạn là phái yếu, điều đó không có nghĩa mọi người xung quanh phải nhường nhịn bạn, hay cuộc sống sẽ đối xử dịu dàng hơn với bạn. Đôi khi còn ngược lại, mọi thứ diễn ra với bạn đều thật tàn nhẫn, bất kể là con người hay sự việc đều như đang ép bạn tới đường cùng. Có bất công không? Tất cả chỉ là bất công khi bạn đã cố gắng rất nhiều lần mà vẫn bị nhấn chìm không thương tiếc. Thế nhưng, điều đó lại giúp rèn giũa nên người phụ nữ độc lập, vững vàng trước mọi khó khăn.

Vì thế, nếu làm sai, hãy tự mình sửa chữa, chấp nhận thất bại để đứng dậy từ thất bại. Nếu chưa được may mắn, hãy nỗ lực tự tạo ra may mắn cho chính mình, đừng đổ lỗi hay dành thời gian để than trách cuộc đời.

4. Ngửa tay xin tiền chồng không thể là đàn bà quyến rũ

Phụ nữ hấp dẫn không chỉ ở gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon thả, sự hoạt ngôn hay tính cách thú vị. Đó chỉ là những "điểm cộng" khiến bạn tạo ấn tượng tốt trong mắt người khác thôi. Thứ khiến bạn thực sự không bao giờ hết quyến rũ trong mắt người đàn ông của mình chính là sự độc lập, trí tuệ và trái tim của bạn. Nếu sống dựa chồng về kinh tế, thuận theo mọi quyết định của anh ấy mà không có lấy nổi vài ý kiến riêng, bạn sẽ sớm trở thành người phụ nữ nhạt nhẽo, có hay không cũng chẳng quan trọng.

5. Người đàn ông bạn yêu có thể không có trái tim

Có những người giống như hành tây vậy, bạn càng cố lột từng lớp vỏ ngụy trang của họ thì càng đau khổ vì sự vô tâm và đến cuối cùng mới đau đớn nhận ra, họ thực sự không hề có trái tim. Đừng mải mê lấy lòng người khác, mặc cho họ làm tổn thương bạn. Hãy biết buông tay dừng lại đúng lúc để cho mình một lối thoát và tìm kiếm hạnh phúc mới.

6. Thiếu đàn ông không chết được, thiếu tiền chắc chắn sẽ khổ

Không hề thực dụng chút nào, đây thực sự là chân lý với phụ nữ. So với đàn ông, thứ vô tri như tiền bạc càng dễ khống chế và đáng để dựa dẫm. Đàn ông có thể bỏ rơi bạn nhưng tiền bạc thì không. Vì vậy, đừng bị tình cảm làm cho mù quáng, từ bỏ sự nghiệp hay năng lực của mình, trở thành cây tầm gửi sống dưới cái bóng của ai đó. Đừng bỏ qua cơ hội tự tỏa sáng mà chấp nhận đứng phía sau hy sinh cho họ. Hãy tự mình kiếm tiền để đảm bảo an toàn cho bản thân.

7. Chẳng ích gì khi thèm khát cuộc sống của người khác

Mỗi người có một khởi đầu, cách suy nghĩ và hành động khác nhau, năng lực và giới hạn cũng khác nhau. Đừng mải miết nhìn theo bóng dáng người khác, hâm mộ và ghen tỵ với thành công, hạnh phúc của họ. Thứ bạn nên tập trung vào là nỗ lực theo đuổi đam mê, hoài bão của chính mình, phát huy tối đa năng lực của mình. Giá trị của bạn do chính bạn tạo nên.