Thể loại tình cảm, lãng mạn sẽ chiếm ưu thế trong loạt phim Hàn Quốc tháng 4, đáng chú ý có "Our Blues" quy tụ dàn sao đình đám hoặc "Shooting Stars" là một câu chuyện tình lãng mạn tại công sở. Trong khi đó, "Green Mother’s Club" và "My Liberation Notes" sẽ kể những câu chuyện thú vị về đề tài gia đình.

Tomorrow

Dự kiến phát hành trong tháng 3 nhưng phim truyền hình "Tomorrow" dời lịch lên sóng sang đầu tháng 4. Sau “The King’s Affection”, nam ca sĩ Rowoon từ nhóm nhạc K-pop SF9 sẽ đóng vai chính trong bộ phim này. Anh vào vai Choi Joon-woong, một sinh viên xuất thân từ gia đình danh giá và tốt nghiệp trường đại học hàng đầu nhưng vẫn gặp khó khăn khi tìm một công việc phù hợp.

Một đêm, nam sinh viên vô tình phát hiện một người đàn ông chuẩn bị nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng và cố gắng ngăn chặn vụ việc. Kể từ đây, Choi Joon-woong bắt đầu vướng vào các câu chuyện li kỳ khi đi giúp đỡ những người có ý định tự tử. Phim lên sóng MBC từ ngày 1/4.

Green Mothers’ Club

Nối sóng JTBC sau khi loạt phim "Thirty-Nine" kết thúc là "Green Mothers’ Club". Bộ phim kể câu chuyện buồn vui về tình bạn và những thử thách mà nhóm 5 bà mẹ phải trải qua trong cuộc sống. Những người phụ nữ quen nhau khi gia nhập "hội phụ huynh" vì con họ nhập học cùng một trường tiểu học. Mỗi người đều có những vấn đề riêng giữa việc làm mẹ và cuộc sống cá nhân, nhưng đã cùng giúp đỡ nhau để vượt qua.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Lee Yo-won ("Different Dreams"), Choo Ja-hyun ("My Unfamiliar Family"), Kim Gyu-ri ("God of War"), Jang Hye-jin ("Parasite") và Joo Min-kyung ("Jirisan"). Phim phát sóng tập đầu tiên vào ngày 6/4.

Our Blues

“Our Blues” là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất năm 2022, với dàn diễn viên sáng giá bao gồm Lee Byung-hun, Shin Min-a, Kim Woo-bin, Han Ji-min, Cha Seoung-won, Uhm Jeong-hwa, Kim Hye-ja, Ko Doo-shim và Lee Jung-eun. Bộ phim sẽ kể những câu chuyện ấm áp, ngọt ngào và cả cay đắng của các cư dân trên đảo Jeju.

Giống như trong “Hometown Cha-Cha-Cha” (2021), Shin Min-a một lần nữa đóng vai người phụ nữ mới chuyển đến sống ở ngôi làng ven biển. Tuy nhiên lần này cô không làm nha sĩ, mà thủ vai một nữ thợ lặn có tên Min Sun Ah ở Jeju. Nam diễn viên Kim Woo-bin vào vai một người đàn ông nhân hậu, đang làm thuyền trưởng một chiếc thuyền đánh cá.

Khác với những tạo hình thường thấy, lần này Lee Byung-hun vào vai Lee Dong-suk, một chàng trai lớn lên ở vùng nông thôn. Anh đi khắp hòn đảo trên một chiếc xe tải bày bán nhiều mặt hàng gia dụng và quần áo. Một câu chuyện tình cảm lãng mạn sẽ nảy nở giữa Lee Dong-suk và Min Sun Ah. Phim dự kiến ​​lên sóng vào ngày 9/4.

My Liberation Notes

Ê-kíp sản xuất loạt phim đề tài gia đình "My Liberation Notes" là những cái tên kỳ cựu trong ngành điện ảnh Hàn Quốc, như đạo diễn Kim Suk-yoon từ "Law School" hay "The Detective K", biên kịch Park Hae-young từ "My Mister".

Dàn diễn viên Lee Min-ki, Kim Ji-won và Lee El đóng vai 3 anh chị em đã trưởng thành, những người đang thất vọng về cuộc sống và tìm cách trốn thoát khỏi ngôi làng Sanpo. Những thay đổi bắt đầu đến với họ sau sự xuất hiện của nhân vật Mr. Goo (Son Suk-ku đóng), một gã nghiện rượu đầy bí hiểm chuyển tới sinh sống trong làng. Phim ra mắt trên sóng JTBC từ ngày 9/4.

Love All Play

Một bộ phim thú vị về đề tài cầu lông sẽ ra mắt trên sóng KBS2 từ ngày 20/4, với sự góp mặt của Park Ju-hyun từ phim "Mouse". Nữ diễn viên vào vai Park Tae-yang - một vận động viên cầu lông bất ngờ gặp sự cố phải nghỉ thi đấu, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa. Những nỗ lực không ngừng đã đưa cô trở lại với sân đấu sau 3 năm.

Trái ngược với đam mê cầu lông của Park Tae-yang, vận động viên Park Tae-joon (Chae Jong-hyeop đóng) chỉ coi cầu lông như một nghề kiếm sống. Thiếu đam mê khiến Park Tae-joon phải rời khỏi đội tuyển, nhưng câu chuyện mới bắt đầu khi anh gia nhập đội của Park Tae-yang.

Shooting Stars

Nữ diễn viên Lee Sung-kyung của "Dr Romantic 2" trở lại với vai chính trong loạt phim "Shooting Stars" của đài tvN, ra mắt vào ngày 22/4. Cô đóng vai Oh Han-byeol - một nữ nhân viên xuất sắc trong vấn đề quản lý khủng hoảng và cũng là trưởng nhóm quan hệ công chúng tại một doanh nghiệp lớn.

Đồng nghiệp của Oh Han-byeol là Kim Young-dae (The Penthouse) trong vai Gong Tae-sung, một nhân vật hàng đầu của công ty. Anh ta được mọi người yêu mến vì bề ngoài tốt bụng và lịch thiệp, nhưng bên trong lại ẩn chứa tính cách hung dữ và đầy tham vọng. Mặc dù thường xuyên cãi vã về mọi thứ, Han-byeol và Young-dae vẫn nảy sinh mối quan hệ lãng mạn.

The Killer’s Shopping List

Lên sóng từ ngày 27/4, "The Killer's Shopping List" có sự tham gia của Lee Kwan-soo trong vai Dae-sung, một người đàn ông có trí nhớ tuyệt vời nhưng liên tục thất bại trong các kỳ thi tuyển công chức. Anh phải làm việc bán thời gian tại siêu thị do chính mẹ mình điều hành.

Nữ diễn viên Seol Hyun vào vai cảnh sát A-hee, bạn gái của Dae-sung. Một vụ án mạng bí ẩn xảy ra tại khu chung cư gần siêu thị Dae-sung làm việc và A-hee trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra. Không lâu sau, 2 mẹ con nhà Dae-sung cũng tham gia cuộc điều tra, vì đầu mối duy nhất của vụ án đến từ biên lai bán hàng tại siêu thị của họ.