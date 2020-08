7 người Việt lừa hàng nghìn khách Mỹ, chiếm đoạt gần 1 triệu USD bằng cách nào?

Chiều 18/8, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua trao đổi với nhà chức trách Mỹ, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội điều tra, bước đầu bắt và khởi tố 4 người gồm: Nguyễn Duy Toản, Trần Quốc Khánh, Phan Đình Thư, Đỗ Chí Huy.

Bốn người bị Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) bắt giữ ngày 11/7 về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ Luật hình sự 2015.

Công an xác định 4 nghi can trên cùng 3 người khác ở nhiều địa phương mua hơn 300 tên miền rồi lập ra 110 trang web thương mại điện tử để bán nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn,... nhưng không có hàng.

Nhà chức trách ước tính 5.000 khách hàng người Mỹ đã lên các trang thương mại do nhóm này lập ra để mua hàng. Khách hàng Mỹ chuyển gần một triệu USD (hơn 20 tỷ đồng) cho nhóm này để mua hàng.

Theo ông Xô, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng và phối hợp với nhà chức trách Mỹ xử lý những người liên quan.

Khoảng 5.000 người Mỹ đã bị lừa mua nước rửa tay từ nhóm đối tượng người Việt. (Ảnh minh họa)

Vào tháng 3, nạn nhân ở 50 bang tại Mỹ gửi đơn kiện lên nhà chức trách địa phương về các nhóm nghi phạm điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo bán sản phẩm khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch.

Nhóm này tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Mỹ nhằm lừa đảo và trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật.

Giới chức thành phố Tampa, bang Florida bắt đầu điều tra theo đơn kiện vào tháng 3. Các điều tra viên của Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.

HSI tại TP.HCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam điều tra.