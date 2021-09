7 năm thảm đỏ MET Gala của chân dài đắt giá nhất thế giới: Ngày càng hở bạo

Kendall Jenner là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Hollywood. Theo Dailymail, ước tính thu nhập của Kendall Jenner hiện tại khoảng 45 triệu USD/năm, được mệnh danh là siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh.

MET Gala là một hoạt động gây quỹ thường niên, với sự tham dự của một số nhân vật nổi tiếng Hollywood. Nàng siêu mẫu nhà Jenner lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại MET Gala vào năm 2014. Kể từ đó, Kendall Jenner luôn biết cách nâng tầm bản thân cũng như định hình được phong cách riêng tại MET Gala thông qua những trang phục thảm đỏ đỉnh cao. Dưới đây là những hình ảnh đẹp nhất của Kendall Jenner tại MET Gala kể từ năm 2014.

Năm 2014

Chủ đề của MET Gala 2014 là Charles James: Beyond Fashion. Đây là lần đầu tiên Kendall Jenner nhận được tấm vé mời đến dự sự kiện nổi tiếng này. Thời điểm ấy, Kendall Jenner có sự lựa chọn khá an toàn khi diện một chiếc váy đuôi cá satin đơn giản. Cô kết hợp cùng vòng cổ choker đính kim cương và một chiếc clutch cùng màu.

Ảnh: W Magazine

Năm 2015

MET Gala 2015 với chủ đề China: Looking through glass. Kendall Jenner được đánh giá là một trong những ngôi sao bám chủ đề sự kiện chuẩn và đẹp nhất. Cô mặc một chiếc váy đan bằng đá quý màu xanh lá cây đến từ Calvin Klein. Nàng siêu mẫu nhận về nhiều lời khen cho phần trang điểm và làm tóc, vừa lộng lẫy quyến rũ vừa có chút bí ẩn phương Đông.

Ảnh: Vogue

Năm 2016

Đến với MET Gala 2016 - Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology, Kendall Jenner diện thiết kế từ nhà mốt Versace. Những đường cut out táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể đỉnh cao của nàng siêu mẫu. Kendall nhấn nhá thêm với phụ kiện bông tai đinh tán và những chiếc nhẫn có thiết kế độc đáo. Mái tóc đuôi ngựa bóng mượt và lớp trang điểm tối giản giúp tôn lên bộ trang phục một cách hoàn hảo.

Ảnh: Teen Vogue

Năm 2017

Kendall Jenner nổi bần bật tại sự kiện MET Gala trong bộ trang phục bán nude táo bạo này. Bộ váy khoe trọn bờ lưng thon gợi cảm và đôi chân dài đắt giá của Kendall Jenner. Mái tóc ướt và son môi đỏ khiến tổng thể của Kendall thêm nổi bật, chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ.

Ảnh: Vogue

Năm 2018

Tại MET Gala 2018, Kendall Jenner mặc một bộ jumpsuit trắng đơn giản. Tuy vậy, cô út nhà Jenner vẫn nổi bật nhờ chi tiết trễ vai khoe xương quai xanh quyến rũ. Kiểu tóc được tối giản nhưng lớp trang điểm nhấn sâu vào đôi mắt cùng đôi hoa tai kim cương đắt đỏ là chi tiết làm nên sự hoàn hảo của Kendall.

Ảnh: Elle

Năm 2019

Năm 2019, Kendall Jenner như một cô phượng hoàng lửa quyền lực trong bộ váy đính lông vũ cầu kỳ. Vẫn là mái tóc đuôi ngựa cột thấp nhưng đã được tạo kiểu cầu kỳ hơn, Kendall Jenner cho thấy gu thời trang đỉnh cao khi “xử” ngon ơ chủ đề khó nhằn của MET Gala năm ấy - Camp: Notes of Fashion.

Ảnh: Instyle

Năm 2021

Sau một năm bị hủy bỏ vì Covid-19, MET Gala trở lại đỉnh cao hơn với chủ đề In America - tôn vinh thời trang Mỹ. Và không làm người hâm mộ thất vọng, Kendall Jenner có màn tái xuất không thể hoàn hảo hơn với bộ váy xuyên thấu, đính đá tỉ mỉ của nhà mốt Givenchy. Vòng cổ đính kim cương càng làm tôn lên vẻ đẹp trời cho của nàng mẫu. Được biết, Kendall Jenner đã lấy cảm hứng từ bộ váy của nữ minh tinh Audrey Hepburn trong bộ phim My Fair Lady.