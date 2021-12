7 mỹ nam Việt giành ngôi vương ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế

(VTC News) -

Việt Nam là quốc gia có cả "bộ sưu tập" Nam vương của các cuộc thi nhan sắc nam giới quốc tế từ lớn đến nhỏ, bao gồm Tiến Đoàn, Nguyễn Văn Sơn, Trương Ngọc Tình, Lương Gia Huy, Cao Xuân Tài, Trịnh Văn Bảo và Nguyễn Văn Tuân.

Ngô Tiến Đoàn

Ngô Tiến Đoàn sinh năm 1985, từng đăng quang cuộc thi Mister International 2008. Đăng quang trong niềm tự hào của công chúng, anh nhanh chóng trở thành tên tuổi hot nhất nhì showbiz Việt lúc bấy giờ. Ngay sau đó, tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả. Tiến Đoàn gây ấn tượng bởi sở hữu thân hình chuẩn đẹp và khuôn mặt khả ái.

Ngay từ những ngàu đầu cuộc thi, Ngô Tiến Đoàn được coi là ứng cử viên sáng giá với thể hình chuẩn: cao 183 cm, số đo ba vòng 99 - 80 - 99. Đến với cuộc thi này, Tiến Đoàn gây ấn tượng cho ban giám khảo với bộ khố “Hùng ca chim lạc” do chính anh thiết kế. Phần thi tài năng với màn trình diễn vẽ tranh phong cảnh miền Tây trên nền nhạc "Việt Nam quê hương tôi" và phần trả lời ứng xử đầy tự tin đã giúp Tiến Đoàn đăng quang ngôi vị Mr International 2008.

Sau đó, khi đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nam người mẫu bất ngờ rút lui khỏi showbiz để sang Mỹ học tập. Hiện tại anh đang là giảng viên dạy lái máy bay và có cuộc sống bình yên ở xứ sở cờ hoa.

Nguyễn Văn Sơn

Anh chàng vận động viên Taekwondo Nguyễn Văn Sơn đã xuất sắc vượt qua 20 thí sinh đến từ các nước để giành ngôi vị Nam vương toàn cầu - Mister Global 2015 trong đêm chung kết diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Tại cuộc thi, Nguyễn Văn Sơn được đánh giá cao ở cả hai phần trình diễn áo tắm và trang phục dân tộc trong đêm thi chung kết. Ngoài ra, anh cũng đoạt giải phụ “Thí sinh được yêu thích nhất trên Internet” với 23.500 lượt like Facebook.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, Nguyễn Văn Sơn gặp khá nhiều lùm xùm. Trước tiên là vấn đề anh bị phát hiện thi "chui" khi chưa được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Giải thích về điều này, đại diện của Nguyễn Văn Sơn cho biết do nhận được lời mời sát dịp Tết Nguyên Đán, thời điểm các cơ quan hành chính đều đã nghỉ nên không kịp xin giấy phép.

Bên cạnh đó, nhan sắc của anh khi để mặt mộc cũng gây tranh cãi. Bộ trang phục quần áo bộ đội mà anh mặc trong buổi chụp hình trang phục dân tộc cũng gây ra nhiều ồn ào lúc bấy giờ. Thế nhưng, lợi thế chiều cao 1,93 m và thân hình khá chuẩn đã giúp Nguyễn Văn Sơn chiến thắng.

Trương Ngọc Tình

Đại diện Việt Nam, siêu mẫu Trương Ngọc Tình đã xuất sắc giành ngôi vị nam vương Manhunt International 2017 tại Nhà hát Hoàng gia Siam Pavalai, Siam Paragon, Bangkok, Thái Lan.

Sau giây phút đăng quang, từ Thái Lan thời điểm đó, Ngọc Tình chia sẻ: “Tình nằm mơ cũng không nghĩ là mình đăng quang Nam vương Quốc tế 2017. Đây là điều mà Tình chưa từng dám mơ tới, chỉ đi thi vì muốn được trải nghiệm những cuộc thi hàng đầu thế giới. Thành công này quá lớn lao, Tình không biết nói gì ngoài cảm ơn những người thân yêu, báo giới, bè bạn đã luôn ủng hộ hỗ trợ Tình”.

Anh được giới truyền thông quan tâm và dành nhiều thiện cảm, cũng như có những đánh giá tốt ngay từ những vòng đầu. Trước đó, chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology cũng từng dự đoán Ngọc Tình giành ngôi vị cao nhất ở Manhunt International 2017.

Lương Gia Huy

Nam người mẫu Lương Gia Huy đã chiến thắng danh hiệu cao nhất ở cuộc thi Nam vương Đại sứ Hoàn vũ - Mister Universal Ambassador tại Indonesia năm 2017. Với chiến thắng này, Lương Gia Huy đã trở thành Đại sứ, đi vòng quanh thế giới và mang đến giới trẻ những thông điệp ý nghĩa cũng như nhiều hoạt động xã hội tích cực.

Để đến với cuộc thi, Lương Gia Huy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về trang phục, khả năng trình diễn, ăn nói lưu loát và các phần thi phụ trình bày về những vấn đề xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Dù không được nhiều bình chọn trong giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất, cũng không có trong Top 5 phần thi quan trọng là trang phục dân tộc, Lương Gia Huy vẫn xuất sắc đăng quang nhờ hình thể nổi bật và phần ứng xử lưu loát.

Cao Xuân Tài

Đại diện Việt Nam - Cao Xuân Tài đã xuất sắc vượt qua 26 thí sinh đến từ các quốc gia khác để thắng giải Nam vương của cuộc thi "Man of The World - Người đàn ông của thế giới 2018" trong đêm chung kết diễn ra tại TP San Juan, Philippines. Mặc dù khả năng giao tiếp tiếng Anh không trôi chảy khiến phần thi ứng xử bị hạn chế, song Cao Xuân Tài vẫn chinh phục được ban giám khảo và đông đảo khán giả Philippines để đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Cao Xuân Tài lúc đó chia sẻ niềm hạnh phúc khi đăng quang: "Giờ phút này đây, Cao Xuân Tài không biết làm sao để diễn tả trọn vẹn cảm xúc ngập tràn hạnh phúc khi được nghe tên Cao Xuân Tài from Vietnam được vinh danh cho ngôi vị cao nhất. Xuân Tài mặc dù đã nỗ lực với tất cả sức lực, khả năng, tinh thần và những gì mình có, thế nhưng sẽ không thể là tân Nam vương Cao Xuân Tài Man of the World 2018 nếu không có sự ủng hộ, hướng dẫn, giúp đỡ của tất cả các anh chị, những người thầy, những người bạn đồng nghiệp, tất cả bạn bè cũng như mọi người và đặc biệt là những người thân đã liên tục ủng hộ động viên tinh thần giúp Xuân Tài vững tin thi đấu trong suốt chặng đường hơn nửa tháng diễn ra cuộc thi. Cao Xuân Tài xin trân trọng gửi lời tri ân đến tất cả mọi người...".

Bên cạnh đó, Cao Xuân Tài còn xuất sắc giành giải thưởng khi anh liên tiếp gặt hái được 4 Giải phụ do khán giả và nhà tài trợ bình chọn cùng 2 Giải chính (Huy chương Vàng: Best Casual Costume, Huy chương Bạc: Best Swim Wear).

Trịnh Văn Bảo

Sau hiện tượng Tiến Đoàn trở thành Nam vương Mr International 2008, đúng 10 năm sau, Việt Nam mới có đại diện đăng quang ngôi vị cao nhất của một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho nam giới, đó là Trịnh Văn Bảo. Với phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ, thân hình chuẩn mực, gương mặt nam tính, sự xuất hiện của Trịnh Bảo luôn cuốn hút ở mỗi phần thi.

Ở vòng ứng xử, người mẫu sinh năm 1994 nhận được câu hỏi: “Nếu một Mr. International thú nhận cưới vợ, anh ấy có được chấp nhận để tiếp tục trọng trách của mình hay không?”. Đại diện Việt Nam cho biết anh ủng hộ điều này và chia sẻ thêm: “Kết hôn không có nghĩa là dừng lại trách nhiệm. Một người vợ yêu thương anh ấy sẽ hiểu và ủng hộ anh ấy, bất kể điều gì”.

Câu trả lời thông minh đã giúp Trịnh Bảo giành chiến thắng tại cuộc thi.

Nguyễn Văn Tuân

Vượt qua hơn 30 đối thủ nặng ký đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Nguyễn Văn Tuân đã xuất sắc giành ngôi vị Nam Vương tại cuộc thi Mister Grand International 2019. Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự sự kiện, Nguyễn Văn Tuân đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc, chinh phục khán giả cũng như ban giám khảo cuộc thi.

Trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết, khi được hỏi về ảnh hưởng của ngành thể thao nước nhà đối với thế giới, Nguyễn Văn Tuân chia sẻ: “Trong những năm gần đây, thể thao Việt Nam đã góp phần không nhỏ làm rạng danh nước nhà trên đấu trường châu lục và quốc tế. Các vận động viên được tập huấn, đào tạo bài bản và đạt thành tích cao, huy chương vàng trong các kỳ SEA Games. Đặc biệt, tôi xin nhắc lại việc U23 Việt Nam đạt thành tích cao trong cuộc thi U23 châu Á. Tuy chỉ đạt Á quân nhưng các cầu thủ đã nêu cao tinh thần chiến đấu vì màu cờ tổ quốc. Người ta nói rằng, thể thao là hơi thở của cuộc sống và Việt Nam sẽ góp phần làm cho hơi thở ấy tươi mới và sôi động hơn”.

Xuất thân từ nghề người mẫu, Nguyễn Văn Tuân sở hữu chiều cao 1m85, gương mặt điển trai cùng số đo ba vòng lý tưởng 106-78-99. Nguyễn Văn Tuân từng lọt top 30 Siêu mẫu Việt Nam 2018 và Quán quân tại cuộc thi sắc đẹp Mister Hà Nội 2019.