7 lý do nên mua ngay VinFast VF 7 trong tháng 12

(VTC News) -

Dưới đây là 7 lý do người dùng không nên bỏ lỡ VinFast VF 7 trong tháng 12/2023, mẫu xe đang được đánh giá là lựa chọn tốt nhất phân khúc C-SUV hiện nay.

Ưu đãi 30 triệu đồng giúp giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết

Theo chính sách ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong đặt cọc mua xe VF 7 trước ngày 31/12/2023 mà VinFast đang áp dụng, khách hàng sẽ được giảm ngay 30 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe khi đặt cọc 50 triệu đồng. Cùng với việc lệ phí trước bạ cho xe điện đang được áp mức 0%, giá lăn bánh của VF 7 nhờ đó sẽ thấp hơn giá niêm yết.

VF 7 thu hút nhiều khách hàng tham gia lái thử tại Hà Nội và TP.HCM.

Cụ thể, chi phí lăn bánh VF 7 (thuê pin) chỉ từ 823,4 triệu đồng cho bản Base và 972,4 triệu đồng cho bản Plus. Tại Hà Nội và TP.HCM, giá lăn bánh sẽ cao hơn khoảng 19 triệu đồng do bị áp mức phí cấp biển số cao hơn.

Mức giá lăn bánh này hiện tốt hơn nhiều so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, và sẽ còn tốt hơn nữa khi sang năm 2024, các mẫu xe xăng sẽ không còn được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ nữa, dẫn tới giá lăn bánh đội lên từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Miễn phí sạc pin công cộng, vận hành cả năm với chi phí 0 đồng

Bên cạnh ưu đãi 30 triệu đồng, VinFast cũng miễn phí 1 năm sạc pin tại trụ sạc công cộng cho khách tiên phong mua VF 7 trong tháng 12. Ưu đãi này được đánh giá rất thiết thực, bởi nếu khách mua VF 7 cả pin, chi phí năng lượng sẽ là 0 đồng trong năm đầu tiên.

Còn nếu thuê pin, người dùng chỉ cần chi 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển lên đến 3.000 km. Đây cũng là mức chi phí rất thấp, bởi so với cùng quãng đường di chuyển, những mẫu xe xăng cùng phân khúc sẽ phải tiêu tốn ít nhất 6,6 triệu đồng chi phí nhiên liệu (trung bình 2.200 đồng/km).

VF 7 sở hữu chiều dài cơ sở 2.840 mm vượt trội trong phân khúc C-SUV.

Sau năm đầu tiên, người dùng VF 7 mua pin chỉ cần bỏ ra chi phí sạc điện khoảng 533 đồng/km là có thể đi bất cứ đâu. Nếu lựa chọn hình thức thuê pin, với quãng đường di chuyển 3.000 km/tháng, người dùng chỉ phải chi tổng cộng khoảng 4,5 triệu đồng/tháng, bao gồm 2,9 triệu đồng tiền thuê bao pin và khoảng 1,6 triệu đồng tiền sạc. Các mức này đều thấp hơn rất nhiều so với chi phí nhiên liệu của những mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Ngoài ra, do có cấu tạo đơn giản hơn so với xe xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng của xe điện sẽ tiết kiệm hơn khoảng 40% so với xe xăng cùng phân khúc.

Nhận xe trước Tết

Nhận xe mới để du xuân đón Tết là ưu thế để VF 7 thu hút khách hàng đặc cọc trong thời điểm cuối năm. Thay vì phải tốn thêm chi phí để nhận xe sớm như với một số dòng xe xăng trên thị trường, người mua VF 7 được bàn giao ngay trước Tết Nguyên đán để sẵn sàng cho các cung đường du xuân.

Anh Hoàng Sơn (Hải Phòng) cho biết, bản thân đã bị thiết kế cá tính và sức mạnh vượt trội của VF 7 chinh phục. Do đó, anh đã không ngần ngại đặt cọc một chiếc VF 7 màu đỏ cho gia đình.

Háo hức vì là một trong những khách hàng tiên phong có cơ hội nhận xe ngay trước Tết Nguyên đán, anh cho hay cả gia đình anh đã sẵn sàng cho những hành trình du xuân vãn cảnh, thăm họ hàng dịp Tết năm nay trên chiếc xe điện VF 7 thân thiện với môi trường.

VF 7 ngoại thất đỏ được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp Tết Nguyên Đán 2024.

Chính sách trả góp ưu việt, sở hữu VF 7 chỉ từ 164 triệu đồng

Để tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội sở hữu và sử dụng dòng xe điện chất lượng, an toàn với chi phí tối ưu, VinFast kết hợp với các đối tác ngân hàng đang mang đến chương trình trả góp ưu việt cho VF 7.

Cụ thể, khách hàng nhận được mức hỗ trợ vay tối đa lên đến 80% giá trị xe, thời hạn vay 7 năm, lãi suất cố định 8% trong 18 tháng đầu. Nhờ đó, khách hàng chỉ cần trả trước từ 164 triệu đồng là đã có thể sở hữu dòng xe mạnh bậc nhất thị trường để phục vụ cho việc đi lại của gia đình ngay trong Tết này.

Theo tính toán, với khoản vay tối đa 80% giá trị chiếc VF 7 bản Base, thuê pin (tương đương 656 triệu đồng) và thời hạn vay 7 năm thì trong 18 tháng đầu, cả gốc và lãi mỗi tháng khách hàng chỉ phải trả 9,28 triệu đồng.

Sức mạnh “không đối thủ” tại phân khúc C-SUV

Sở hữu cỗ máy “kỳ vĩ” bậc nhất trong phân khúc là ấn tượng chung của chuyên gia xe và khách hàng trong các buổi lái thử VinFast VF 7. Phiên bản VF 7 Plus sở hữu hai mô tơ điện cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe có sức mạnh gấp 2-3 lần so với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C, thậm chí vượt trội hơn nhiều xe cỡ D.

“VF 7 sở hữu sức mạnh động cơ ngang với những xe sang có giá vài tỷ”, anh Hòa - một khách hàng tại Hà Nội, chia sẻ ngay sau khi được trải nghiệm mẫu C-SUV điện của VinFast. Điều này cũng được nhiều chuyên gia và những người am hiểu về xe xác nhận, đưa VF 7 Plus trở thành mẫu xe hiệu suất cao có giá bán hấp dẫn nhất thị trường.

Thiết kế thời thượng, nổi bật trên đường phố

Được chắp bút bởi studio danh tiếng Torino Design (Ý), không ngạc nhiên khi VinFast VF 7 nhận nhiều lời khen từ cộng đồng với thiết kế thời thượng, đẹp nhất phân khúc.

Thiết kế VF 7 mang thiết kế đậm phong cách Ý cùng các chi tiết mạnh mẽ, thể thao và hiện đại.

Ngoại thất VF 7 nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Mui xe vuốt xuôi về phía sau kiểu coupe, cùng hốc bánh xe lớn, la-zăng hợp kim lên tới 20 inch, góp phần tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao.

Trong khi đó, nội thất của xe cũng được lòng nhiều khách hàng bởi triết lý hướng tới người lái cũng như đề cao tính cá nhân hóa. Xe có 6 lựa chọn màu ngoại thất, 2 màu nội thất cho khách hàng lựa chọn.

Trạm sạc rộng khắp, bảo hành và hậu mãi vượt trội

Hiện nay, VinFast đang quy hoạch triển khai 150.000 cổng sạc tại 63 tỉnh thành, phủ đủ 106 tuyến quốc lộ và cao tốc. Khoảng cách di chuyển giữa 2 trạm sạc tại 80 thành phố trên toàn quốc là không quá 3,5 km, do đó khách hàng hết sức thuận tiện trong việc sạc pin tại trạm sạc công cộng cũng như di chuyển giữa các tỉnh thành.

Bên cạnh đó, VinFast đang cung cấp cho khách hàng mua VF 7 một loạt chính sách hậu mãi đặc biệt, tốt bậc nhất thị trường như: cứu hộ 24/7, dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Service), sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), chính sách cam kết mua lại sau 5 năm...

Mẫu C-SUV thuần điện của VinFast cũng nhận được mức bảo hành lên đến 10 năm. Đây được coi là những chính sách hậu mãi vượt trội, nhằm mang đến sự an tâm, thảnh thời và hài lòng cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng.