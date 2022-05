7 loại thực phẩm và đồ uống có thể giúp hết nấc cụt

(VTC News) -

Nấc là gì?

Nấc cụt là sự xuất hiện của những cơn co thắt lặp đi lặp lại và rất khó kiểm soát của cơ hoành. Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên nấc cụt là do ăn quá nhiều thức ăn cay, uống rượu hoặc do sự thay đổi nhiệt độ không khí đột ngột, hưng phấn hoặc căng thẳng cảm xúc.

Làm thế nào để kiểm soát cơn nấc cụt?

Mặc dù hầu hết các trường hợp nấc cụt không có gì đáng lo ngại. Bạn cũng có thể đối phó với trường hợp này thông qua việc áp dụng một số biện pháp khắc phục tại nhà. Tuy nhiên nếu như cơn nấc kéo dài mà bạn không thể kiểm soát được, thì hãy nên liên lạc với bác sỹ để được tư vấn.

Sau đây là một số biện pháp khắc phục chứng nấc cụt đơn giản tại nhà có thể giúp bạn thoát khỏi sự khó chịu này.

Bột sô cô la

Bột socola có hương vị đậm đà sẽ giúp lấn át dây thần kinh phế vị và gửi tín hiệu đến não để phản xạ không tự chủ này được dừng lại và tập trung vào cảm giác dễ chịu. Với cách này bạn sẽ giảm bớt được cơn nấc cụt ngay tức thì.

Mật ong

Dây thần kinh phế vị là một dây thần kinh điều khiển hệ thần kinh phó giao cảm và một trong những chức năng của nó là điều khiển các hoạt động trong đường tiêu hóa. Mật ong có tác dụng làm dịu dây thần kinh phế vị, phá vỡ tính liên tục của phản xạ nấc cụt, từ đó khiến nó phải ngừng lại.

Giấm

Một mẹo khác để kiểm soát nấc cụt là uống một vài giọt giấm. Giấm chứa các hợp chất chua giúp nhanh chóng kiểm soát nấc cụt bằng cách thiết lập lại phản xạ không tự chủ của cơ hoành. Ngoài ra, vị chua mạnh của giấm giúp đánh lạc hướng tâm trí và giúp giảm đau tức thì.

Đường

Đường sẽ gây kích thích thực quản, kích thích thêm dây thần kinh phế vị gây nhiễu phản xạ không tự chủ. Với cách này các dây thần kinh được phục hồi và cơn nấc cụt giảm ngay lập tức.

Bơ đậu phộng

Bạn cũng có thể ăn bơ đậu phộng để hết nấc. Theo các nghiên cứu, quá trình tiêu hóa chậm của bơ đậu phộng, làm thay đổi cách thở và nuốt, điều này khiến dây thần kinh phế vị phản ứng khác nhau để thích ứng với cơ chế mới và dẫn đến loại bỏ nấc cụt.

Chanh

Một cách dễ dàng khác để hết nấc là ngậm chanh trong vài giây. Theo các chuyên gia, hàm lượng axit cao có trong chanh sẽ làm rối loạn thực quản và cũng làm mất tập trung dây thần kinh phế vị, giúp thiết lập lại các cơn co thắt và giúp bạn thoát khỏi chứng nấc cụt.