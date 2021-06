7 khoảnh khắc đen tối của BTS: Dính scandal đạo nhái, bị miệt thị và dọa giết

BTS được coi là điều kỳ diệu của Kpop khi 7 chàng trai đến từ công ty nhỏ nhưng nay trở thành nhóm nhạc hàng đầu, sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Thế nhưng để làm được những điều phi thường ấy, nhóm đã trải qua vô số khó khăn, hứng chịu hàng loạt định kiến cũng như cáo buộc sai lầm.

Gánh món nợ khổng lồ trên vai, thường xuyên bị chèn ép khi mới ra mắt

Vào thời điểm ra mắt, BTS phải gánh trên vai món nợ lên tới 2,8 tỷ won sau sự thất bại của GLAM – nhóm nhạc nữ đầu tiên của Big Hit từng tan rã vì scandal tống tiền Lee Byung Hun của thành viên Dahee.

Big Hit khi BTS mới debut còn ở trong tòa nhà xập xệ

Công ty chịu khoản nợ lớn sau ngày GLAM tan rã vì scandal của Dahee.

Big Hit là công ty nhỏ, không mạnh về tài chính, vì thế BTS phải sống chung trong một căn phòng chật hẹp. Họ thường xuyên phải mặc đồ hàng chợ, đến cả quay MV cũng phải mượn xe của đạo diễn, lấy luôn… nhân viên công ty làm diễn viên quần chúng vì không đủ kinh phí.

BTS phải mặc những bộ đồ hàng chợ hoặc đến từ nhãn hiệu không tên tuổi.

7 chàng trai chen chúc nhau trong 1 căn phòng chật hẹp.

Không chỉ có vậy, vì Big Hit là công ty "thấp cổ bé họng" nên BTS vô tình trở thành nạn nhân bị nhà đài phân biệt đối xử khi màn trình diễn của họ thường xuyên bị cắt sóng. Jimin từng tâm sự rằng họ không có cơ hội góp mặt trên nhiều chương trình. Nếu show diễn đã có đủ các nghệ sĩ thì BTS sẽ chẳng có cơ may xuất hiện.

BTS sẽ không thể lên show nếu đã kín chỗ

RM và SUGA bị khinh thường vì là idol rapper

SUGA và RM từng hoạt động trong giới Hiphop underground, do đó họ nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm của các rapper khác khi quyết định ra mắt dưới tư cách idol.

Thời còn là tân binh, trong 1 chương trình cả hai tham gia cùng 1 số nghệ sĩ Hiphop khác, một rapper có tên là B-Free đã thể hiện sự khinh thường SUGA và RM khi nói: "Các cậu có thể chọn con đường trở thành rapper nhưng lại chẳng thể cưỡng lại cám dỗ". Thời điểm đó các ARMY vô cùng phẫn nộ khi idol bị xem nhẹ, bởi vậy khi B-Free lên tiếng xin lỗi sau nhiều năm, nhiều người vẫn chẳng thể quên được thái độ gây hấn của anh khi ấy.

B-Free chế nhạo Suga, RM (BTS).

Chịu oan ức trước cáo buộc gian lận doanh số album, chiêu trò marketing "bẩn"

Sự nghiệp của BTS bắt đầu khởi sắc khi phát hành album The Most Beautiful Moment In Life, Pt.1 vào năm 2015. Họ không những giành được chiếc cúp âm nhạc đầu tiên với bài chủ đề I Need U mà còn có lúc vượt BIGBANG – "ông hoàng" Kpop ở thời điểm ấy về doanh số album.

BTS giành chiếc cúp trên show âm nhạc đầu tiên với I Need U.

Thế nhưng điều này lại là nguồn cơn cho tranh cãi gian lận xoay quanh BTS. Một bộ phận cư dân mạng đã quy kết Big Hit tự mua lại album của BTS để nhóm có thứ hạng cao trên BXH. Chẳng ai tin một nhóm nhạc trước đây chỉ bán được 15 nghìn bản album trong tuần đầu lại có thể tiêu thụ tới 47 nghìn đĩa cứng ở lần quảng bá tiếp theo, vượt cả nhóm nhạc đình đám như BIGBANG.

BTS bị nghi ngờ gian lận vì không ai tin 1 nhóm nhạc nhỏ bé như họ có thể bán album vượt BIGBANG.

Trước cáo buộc gian lận nhắm vào BTS, Big Hit đã phủ nhận đầy cay đắng rằng công ty… không có đủ nguồn lực mạnh đến vậy để làm điều này. Thế nhưng nó không đủ thuyết phục cư dân mạng. Trong suốt 1 thời gian dài, từ khóa "sajaegi" (gian lận) thường xuyên gắn chặt với tên tuổi 7 chàng trai.

Ước mơ Daesang bị giễu cợt, bị tố đạo nhái ngay sau concert

Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng những gì xảy ra vào tháng 05/2016 vẫn là ký ức buồn với người hâm mộ, bởi BTS bị vùi dập khi thẳng thắn tuyên bố ước mơ, đã vậy còn bị bôi nhọ một cách có tổ chức bởi antifan và nhiều fandom Kpop.

Trong phỏng vấn trước thềm concert, RM tiết lộ anh muốn nhận được Daesang. Tiếc thay, ước mơ của anh bị rất nhiều netizen chế giễu, cho rằng trưởng nhóm BTS quá viển vông nên mới đòi "trèo cao". Những ngày ấy, hàng loạt từ khóa xấu có nội dung phỉ báng, xúc phạm BTS liên tiếp lọt vào top trending Hàn Quốc và quốc tế.

RM bị "ném đá" chỉ vì khát khao được Daesang.

Hứng "gạch đá" khi nhận Daesang đầu tiên vì "không xứng đáng"

Dù BTS bị dè bỉu khi mong muốn nhận Daesang nhưng ngay trong năm 2016, họ đã giành cúp vàng danh giá này tại lễ trao giải Melon Music Awards. Thế nhưng 7 chàng trai chưa kịp tận hưởng niềm vui sở hữu Daesang đầu tiên thì đã chịu sự công kích của netizen vì cho rằng giải Album của năm của BTS là không xứng đáng.

BTS chưa kịp ăn mừng Daesang thì đã dính tranh cãi.

Chỉ đến khi ban tổ chức MMA 2016 khẳng định chủ nhân giải Album của năm được quyết định dựa trên những dữ liệu lưu hành nội bộ mà họ thống kê, tranh cãi xung quanh Daesang đầu tiên trong sự nghiệp BTS mới chấm dứt.

5 lần 7 lượt bị antifan dọa giết

Tháng 05/2015, các hoạt động xung quanh concert The Red Bullet của BTS ở New York (Mỹ) đã bị hủy vì RM bị dọa giết. Vài tuần sau, thủ lĩnh BTS lại bị nhắm đến khi 1 tài khoản đe dọa sẽ tước đi mạng sống của anh nếu cả nhóm định tới Mexico trong khuôn khổ tour diễn này.

BTS phải hủy hàng loạt sự kiện vì lời đe dọa nhắm vào RM.

Sau RM, tới lượt Jimin trở thành nạn nhân bị anti fan dọa giết khi BTS tổ chức concert The Wings Tour tại Anaheim (Nam California, Mỹ) vào năm 2017. Tới năm 2018, Jimin lại bị dọa tấn công trong concert ở Fort Worth (Texas). Sự việc đã khiến main dancer của BTS phải đích thân tiết lộ rằng mình lo lắng cho fan hơn bản thân, qua đó khẳng định rằng anh tin tưởng vào các nhân viên và sẽ không để những lời đe dọa ngăn mình gặp gỡ người hâm mộ.

Dù bị anti fan đe dọa tính mạng nhưng Jimin vẫn cố gắng trấn an người hâm mộ.

Suýt tan rã khi đang ở đỉnh cao

Khoảnh khắc cả nhóm được vinh danh tại một giải thưởng âm nhạc, BTS đã trở thành "biển lệ" khi 7 thành viên bật khóc nức nở, chia sẻ rằng cả nhóm từng nghĩ đến chuyện tan rã vào đầu năm 2018, nhưng rồi quyết định tiếp tục đồng hành với nhau.

BTS khóc nức nở, tiết lộ rằng họ suýt tan rã trong lúc nhận Daesang.

Giây phút này khiến fan và nhiều đồng nghiệp của BTS không khỏi bàng hoàng, bởi đằng sau ánh hào quang biết bao người ghen tị, hóa ra các chàng trai phải chịu đựng áp lực và gánh nặng khổng lồ. Thật may là BTS vẫn lựa chọn tin tưởng nhau, và việc họ tái ký hợp đồng trước thời hạn với công ty chủ quản chính là lời cam kết họ dành cho người hâm mộ.