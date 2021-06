7 cái nhất từng giúp ‘Hậu Duệ Mặt Trời’ làm mưa làm gió khắp châu Á

5 năm trước, Hậu duệ Mặt trời từng gây sốt khắp châu Á, người người nhà nhà theo dõi chuyện tình của anh quân nhân và cô bác sĩ. Điều gì đã làm nên thành công của bộ phim? Hãy cùng điểm lại 7 cái nhất của phim để hiểu vì sao đây là một trong những tác phẩm “huyền thoại” của truyền hình Hàn Quốc nhé.

Ngay từ những tập đầu tiên, Hậu duệ Mặt trời đã gây ấn tượng với rating lên tới 13%, các tập tiếp theo tăng mạnh và vượt mốc 30%. Đây là con số cao nhất kể từ thời phim Mặt trăng ôm Mặt trời. Ngay khi tập cuối lên sóng, nhà sản xuất đã công bố rating là 38,8%, tăng 4% so với tập 15 và là rating cao kỷ lục xuyên suốt 16 tập phim. Khu vực Seoul đạt mức rating kỷ lục 44,2%.

Sức hút của Hậu duệ Mặt trời giúp các ca khúc nhạc phim đứng đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc. Chỉ cần nhà sản xuất tung bản OST mới, ngay lập tức ca khúc đó đều leo lên vị trí đầu bảng. Đặc biệt, You are my everything (Gummy) trở thành ca khúc được yêu thích nhất, phủ sóng trên mọi nẻo đường phố Hàn Quốc, còn Everytime (Chen ft Punch) đạt gần 150 triệu lượt xem trên Youtube.

Đây là lần đầu tiên đài KBS tiên phong trong việc hoàn thành kịch bản rồi mới công chiếu. Điều này vừa giúp diễn viên giảm tải áp lực, vừa mang lại chất lượng tốt hơn, đặc biệt ở khâu ngoại cảnh.

Công ty New – đơn vị đầu tư sản xuất phim Hậu duệ Mặt trời tiết lộ họ đã bỏ ra số tiền là 13 tỷ won (11 triệu USD) vào bộ phim truyền hình này. Phim được quay 70% ở nước ngoài, thậm chí còn sang hẳn Hy Lạp quay ngoại cảnh. Cảnh chiến tranh cũng được xây dựng như thật với các cảnh đổ nát, máy bay trực thăng, súng, xe được điều động để hỗ trợ đoàn làm phim.

Hậu duệ Mặt trời gây nên một cơn sốt chưa từng có không chỉ tại thị trường nội địa Hàn Quốc mà còn lan rộng sang các nước châu Á khác như Trung Quốc, Việt Nam. Tại Trung Quốc, phim đã đạt 120 triệu lượt xem trên trang trực tuyến IQiyi. Trang Sina của nước này nhận định Hậu duệ Mặt trời phổ biến và được nhắc đến liên tục trên các trang mạng xã hội.

Trào lưu cover lại nhạc phim, parody các cảnh phim kinh điển cũng thu hút hàng nghìn người tham gia. Phụ kiện, trang phục của các diễn viên cháy hàng liên tục chứng tỏ sức hút lớn của bộ phim. Riêng ở Việt Nam, ghép ảnh đồng phục quân nhân từng là trào lưu một thời, phổ biến đến mức kể cả người không theo dõi phim cũng từng có một bức ảnh như thế.

Nội dung Hậu duệ Mặt trời lấy đề tài chiến tranh, đề cao tinh thần yêu nước nên có vẻ rất được lòng các chính trị gia. Theo Yonhap, bộ phim từng được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye khen ngợi vì đã góp phần quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến khán giả nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển du lịch quốc gia.

Chưa dừng lại ở đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha còn lên tiếng khuyến khích người dân xem Hậu duệ Mặt trời và hứa hỗ trợ tài chính để thực hiện một bộ phim tương tự. Ông phát biểu: “Những gì tôi đã thấy là họ lồng tình yêu nước, sự hy sinh, tuân lệnh và ý thức trách nhiệm công dân vào bộ phim”.

Nhờ sức ảnh hưởng của đại úy Yoo Shi Jin, Song Joong Ki trở thành ngôi sao nhận được nhiều sự ủng hộ nhất ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Chỉ sau một tháng phim lên sóng, anh trở thành diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng ở Trung Quốc.

Ở Hàn, Song Joong Ki là tên tuổi được săn đón nhất tại thời điểm đó. Anh là diễn viên đầu tiên xuất hiện trên bản tin 9h của đài KBS để trả lời phỏng vấn về bộ phim.

Ở thời điểm hiện tại, Song Joong Ki vẫn là ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Các tác phẩm anh tham gia đều gây tiếng vang, gần đây nhất là Vincenzo - bộ phim đứng đầu các bảng xếp hạng xem phim trực tuyến ở nhiều quốc gia.

Khác với những nhân vật phụ mờ nhạt trong các bộ phim khác, cặp đôi Kim Ji Won và Jin Goo đều là những nhân vật được các tạp chí, show truyền hình săn đón nhiệt tình kể từ khi Hậu duệ Mặt trời kết thúc.

Những người yêu mến bộ phim cho hay, không an toàn và đi vào lối mòn như cặp chính, mối tình của Yoon Myung Joo - Seo Dae Young được xây dựng đặc sắc và hấp dẫn hơn hẳn. Ngoài ra, chính diễn xuất tuyệt vời cùng phản ứng hóa học bùng nổ của Ji Won - Jin Goo đã giúp cả hai thu về một lượng lớn người hâm mộ.