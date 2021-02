68 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương bị tổn thương phổi

(VTC News) -

Theo tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Điền - Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương, 68 bệnh nhân tổn thương phổi với mức độ khác nhau. Đáng chú ý, khoảng 30 người trong số này tổn thương từ 20 – 40% nhu mô phổi.

“Chủ yếu tổn thương của các bệnh nhân là ở các nốt mờ, phía rìa và đáy hai thuỳ phổi. Có 2 trường hợp khó thở chúng tôi đã chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương điều trị. Còn lại các bệnh nhân khác đều đang có biến chuyển tốt hơn, hình ảnh tổn thương giảm dần, không phải thở oxy”, bác sĩ Điền nói.

(Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Điền, trong đợt dịch này tại Hải Dương, tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương phổi khá cao, chiếm tới 23-25%, mặc dù các ca đều không tiến triển nặng.

Điều này có thể lý giải do độc tính của virus SARS-CoV-2 giảm. Ngoài ra, cũng có thể do hiểu biết của các thầy thuốc về bệnh do COVID-19 đã rõ hơn, chiến lược điều trị cũng hợp lý hơn. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng chưa có đủ bằng chứng về kết luận trên”, bác sĩ Điền nhấn mạnh.

Bác sĩ Điền cũng cho biết, Bệnh viện dã chiến số 1 đang điều trị cho nhiều đối tượng bệnh nhân, trong đó đa số là công nhân của Công ty Poyun. Những người này đều trong độ tuổi lao động, khoẻ mạnh. Tiếp theo là những người có độ tuổi trẻ nhỏ từ 42 ngày tuổi cho tới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và người gia.

Với trẻ nhỏ, hiện các nghiên cứu cho thấy các bé thường không quá đáng ngại với các triệu chứng của COVID-19. Còn với phụ nữ mang thai, các nhà khoa học cũng cho rằng họ không có nguy cơ sinh non hay sảy thai.

Điểm đáng chú ý nhất là nhóm các bệnh nhân cao tuổi trên 65 mắc kèm bệnh lý nền. Theo bác sĩ Điền, trong đợt dịch lần này, các ca bệnh lớn tuổi được phát hiện sớm, nên tính tới thời điểm hiện tại các bệnh nhân đều không có biến chứng nặng.

“Các bệnh nhân ở đây đều được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Tuỳ vào tình trạng bệnh của từng người mà chúng tôi sẽ áp dựng những hướng điều trị riêng, phù hợp. Ngoài điều trị triệu chứng, bệnh nhân cũng được quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng và hướng dẫn tập luyện phù hợp, giữ tinh thần vui vẻ để đảm bảo sức đề kháng, chống đỡ với bệnh tật”, bác sĩ Điền thông tin.

Hai bệnh nhân nguy kịch

Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 11 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Trong đó, BN1536 và BN1823 đang trong tình trạng nguy kịch.

BN1536, 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 15/1. Bệnh nhân đang trong tình trạng phổi đông đặc, can thiệp ECMO, thở máy, suy kiệt, phù toàn thân. Người bệnh có tiền sử mắc tiểu đường, tăng huyết áp nhiều năm. Để điều trị, Bộ Y tế đã hội chẩn cho bệnh nhân này tới 4 lần. Đến nay là ngày thứ 16 điều trị tích cực, nhưng bệnh nhân vẫn nặng, diễn biến nhanh. Đây cũng là ca COVID-19 nặng nhất cả nước cho tới thời điểm hiện tại.

BN1823, 65 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội cũng rất nặng, phải can thiệp ECMO, thở máy, phù nhiều.

Ngoài 2 bệnh nhân này, Việt Nam còn 9 người khác diễn biến nặng lên. Hầu hết các bệnh nhân đều trong độ tuổi từ 45 đến ngoài 60 tuổi.