6h10 ngày 6/9, sân trường Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) chật kín. Trong lần xuất quân này, học viện tăng cường 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trong đó 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.