61 quán karaoke, bar ở TP.HCM bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM (PC07) vừa công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự.

Danh sách 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động.

Theo PC07, trong thời gian từ 17/8 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các cơ sở tính chất hoạt động tương tự trên địa bàn TP.HCM.

Qua kiểm tra, phát hiện và lập biên bản nhiều cơ sở vi phạm an toàn PCCC; tiến hành đình chỉ hoạt động 11 cơ sở; tạm đình chỉ hoạt động 50 cơ sở và có 83 cơ sở có đơn xin tạm ngưng hoạt động.

11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động gồm 8 quán karaoke, 2 nhà hàng karaoke, 1 phòng thu âm. Trong đó có 7 cơ sở vi phạm an ninh trật tự và 4 cơ sở vi phạm về PCCC gồm: 1 cơ sở ở quận 1; 5 cơ sở ở quận 8; các quận 10, 12, Gò Vấp, Tân Phú và huyện Củ Chi đều có 1 cơ sở bị đình chỉ.

Trong 50 cơ sở tạm đình chỉ có 7 cơ sở tạm đình chỉ một phần và 43 cơ sở tạm đình chỉ toàn bộ công trình (gồm: 2 cơ sở ở quận 1; 3 cơ sở ở quận 5; 3 cơ sở ở quận 6; 1 cơ sở ở quận 7; 7 cơ sở ở quận 10; 22 cơ sở ở Gò Vấp; 6 cơ sở ở Bình Tân; 1 cơ sở ở Tân Phú; 2 cơ sở ở Củ Chi và 3 cơ sở ở Bình Chánh).

Ngoài ra, trên địa bàn TP.HCM có 83 cơ sở có tính chất hoạt động tương tự dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar xin tạm ngưng hoạt động.

Công an TP.HCM kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại một cơ sở kinh doanh karaoke. (Ảnh minh họa)

Theo PC07, quán bar, vũ trường, karaoke là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi ở đây luôn có đông người tập trung trong một không gian kín với cách bài trí rất dễ xảy ra hỏa hoạn, chỉ cần có một sự cố nhỏ.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều che chắn mặt trước tòa nhà bởi các biển quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có nên khi xảy ra cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Ngoài ra, tại nơi đây các vật dụng như bàn ghế, cách bài trí đều được thiết kế toàn bộ bằng gỗ, ván ép và nệm mút – là những vật liệu dễ bắt cháy.

Mới đây, tối 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên địa bàn TP Thuận An (Bình Dương) xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng làm 32 người chết cùng hàng chục người khác bị thương và may mắn thoát nạn.