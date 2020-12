61 dự án nào vừa bị HĐND TP.HCM hủy bỏ?

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nghị quyết hủy bỏ 61 dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết về hủy bỏ 61 dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP. (Ảnh:Thành ủy TP.HCM)

Cụ thể, có 43 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất (không chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa)

1. Dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1), do dự án kêu gọi đầu tư nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện.

2. Dự án Khu phức hợp Đồng Khởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (phường Bến Nghé, Quận 1), do UBND TP.HCM chưa lựa chọn được nhà đầu tư vì đang chờ ý kiến kết luận của Thủ tướng, dự án đã quá 3 năm chưa triển khai.

3. Dự án chỉnh trang đô thị tại Lô L07 (Phường 8, Quận 3). Dự án kêu gọi đầu tư nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện.

4. Chung cư 1147 Trần Hưng Đạo - 1149 Trần Hưng Đạo - 122 An Bình (Phường 5, Quận 5). Qua kiểm định chất lượng, thì xác định đây thuộc chung cư cũ cấp độ C; chưa lựa chọn được chủ đầu tư để thực hiện dự án.

5. Chung cư 362 Trần Phú - 346-382 Trần Phú - 380 Trần Phú (Phường 7, Quận 5), do chưa đạt được sự đồng thuận của tất cả chủ sở hữu nhà chung cư theo Điều 110 Luật Nhà ở.

6. Chung cư 62 Lương Nhữ Học (Phường 10, Quận 5). Qua kiểm định chất lượng xác định đây là chung cư cũ cấp độ C; chưa lựa chọn được chủ đầu tư để thực hiện dự án; chưa đạt được sự đồng thuận của tất cả chủ sở hữu nhà chung cư theo Điều 110 Luật Nhà ở.

7. Chung cư 206/1-34 Trần Hưng Đạo - 47-79 Ngô Quyền (phường 11, Quận 5). Qua kiểm định chất lượng xác định đây là chung cư cũ cấp độ C; chưa lựa chọn được chủ đầu tư để thực hiện dự án; chưa đạt được sự đồng thuận của tất cả chủ sở hữu nhà chung cư theo Điều 110 Luật Nhà ở.

8. Chung cư 171-177 Phùng Hưng - 828 - 842 Nguyễn Trãi - 179 -187 Phùng Hưng - 854 Nguyễn Trãi (Phường 14, Quận 5). Qua kiểm định chất lượng xác định đây là chung cư cũ cấp độ C; chưa lựa chọn được chủ đầu tư để thực hiện dự án; chưa đạt được sự đồng thuận của tất cả chủ sở hữu nhà chung cư theo Điều 110 Luật Nhà ở.

9. Công trình nâng cấp, mở rộng đường Minh Phụng tại nút giao thông Minh Phụng, Bến Phú Lâm, Lê Quang Sung (Quận 6), do dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư; không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

10. Mở rộng hẻm 165 Nguyễn Văn Luông (Phường 10, Quận 6), do dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

11. Đường kết nối từ đường số 43 vào khu đất của ông Lê Xuân Thành (phường Bình Thuận, Quận 7), do thực hiện theo văn bản số 5867/UBND-NCPC ngày 19/10/2016 của UBND TP.HCM về khắc phục, hoàn trả lại nguyên trạng rạch như ban đầu.

12. Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Kiểng (phường Tân Kiểng, Quận 7), do UBND Quận 7 đã đầu tư sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Kiểng theo hiện trạng hiện hữu.

13. Xây dựng tôn tạo di tích lịch sử Gò Ô Môi (phường Phú Thuận, Quận 7), do UBND Quận 7 có văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng theo hiện trạng, không thực hiện mở rộng dự án.

14. Dự án chỉnh trang đô thị Rạch Ụ Cây (giai đoạn 2, Quận 8), do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV có công văn xin ngưng thực hiện giai đoạn 2 dự án để tập trung nguồn lực cho các dự án đang thực hiện.

15. Xây dựng trụ sở Ban điều hành khu phố 3 (phường Phú Hữu, Quận 9), do dự án chưa được duyệt chủ trương đầu tư. Hiện nay, quận 9 đang tìm vị trí mới thích hợp để xây dựng.

16. Trụ sở khu phố Phước Lai (phường Long Trường, Quận 9), do thực hiện sắp xếp lại theo Nghị định 167 của Chính phủ.

17. Mở rộng Trường Mầm non Long Trường (phường Long Trường, Quận 9), do thực hiện sắp xếp lại theo Nghị định 167 của Chính phủ.

18. Trường Mầm non Công ty Tài Hưng (phường Thới An, Quận 12), do công ty không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện dự án.

19. Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án kết nối giao thông, giải quyết nút thắt cổ chai hẻm 7/134/7 đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), không thực hiện do chủ sử dụng đất không đồng ý mở hẻm.

20. Công viên cây xanh phường 27 (quận Bình Thạnh), do quận chưa thực hiện được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do người dân không đồng ý.

21. Khu nhà ở cao tầng, cao ốc văn phòng Trung tâm Thương mại Dịch vụ phường 22 (The Queen Square, quận Bình Thạnh), do chủ đầu tư chưa đạt được thỏa thuận về giá bồi thường đối với người dân.

22. Mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến Ngã 6 Gò Vấp, quận Gò Vấp), do dự án chưa được thông qua chủ trương đầu tư công, chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện.

23. Nối dài hẻm 281 Võ Thành Trang ra Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình), do dự án thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhưng có 2 hộ dân đầu hẻm không đồng thuận bàn giao đất.

24. Bồi thường, giải tỏa đường Trần Mai Ninh (quận Tân Bình), do quy hoạch lộ giới 16m, khối lượng giải tỏa quá lớn, hầu hết người dân không đồng tình nên chỉ nâng cấp theo hiện trạng.

25. Quỹ đất thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất (phường Tân Kỳ, quận Tân Phú), do phát sinh khiếu nại, khiếu kiện của người dân; UBND TPHCM đang xem xét kết luận thanh tra và giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

26. Nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn (phường Tân Kỳ, quận Tân Phú), do chưa kêu gọi được chủ đầu tư, UBND TPHCM có văn bản báo cáo Thủ tướng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nhà máy.

27. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (phường Linh Tây, quận Thủ Đức), do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

28. Xây dựng mở rộng hẻm số 139, đường số 9 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức), do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

29. Xây dựng mở rộng hẻm số 43 đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, quận Thủ Đức), do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

30. Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu (quận Thủ Đức). Trước đó, ngày 6/12/2019, Văn phòng UBND TP.HCM có Thông báo số 903/TB-VP nội dung: dừng thực hiện đầu tư phần 2 giai đoạn 2 dự án cầu đường Bình Triệu 2. Đồng thời, giao Sở GTVT đề xuất khả năng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 theo phương thức PPP.

31. Khu tạo quỹ đất tham gia đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2 trên địa bàn quận Thủ Đức – khu 2, do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

32. Khu tạo quỹ đất tham gia đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2 trên địa bàn quận Thủ Đức – khu 3, do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

33. Khu tạo quỹ đất tham gia đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2 trên địa bàn quận Thủ Đức – khu 4, do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

34. Khu tạo quỹ đất tham gia đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 2 trên địa bàn quận Thủ Đức – khu 5, do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

35. Dự án Thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực kinh Ông Cả 200ha (huyện Cần Giờ), do chưa thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

36. Trường Mầm non Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), do thay đổi sang vị trí khác và đã xây dựng xong, đưa vào hoạt động tại vị trí mới. Vị trí cũ hiện là đất nông nghiệp.

37. Sửa chữa nâng cấp đường Cây Trôm – Mỹ Khánh (huyện Củ Chi), do nâng cấp trên nền hiện hữu, đã thi công xong, không thực hiện công tác thu hồi đất.

38. Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Đăng Tuyến (huyện Củ Chi), do nâng cấp trên nền hiện hữu, đã thi công xong, không thực hiện công tác thu hồi đất.

39. Trường Đại học Y khoa Hoàn Mỹ (huyện Củ Chi), do UBND TP.HCM giao Sở KH-ĐT xử lý kiến nghị của Ban quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc về chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

40. Sửa chữa nâng cấp đường vào Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi), do nâng cấp trên nền hiện hữu, đã thi công xong.

41. Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Văn Khạ (huyện Củ Chi), do nâng cấp trên nền hiện hữu, đã thi công xong.

42. Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Bùi Thị Điệt (huyện Củ Chi), do nâng cấp trên nền hiện hữu, đã thi công xong.

43. Sửa chữa mở rộng đường Hương lộ 10 (huyện Củ Chi), do nâng cấp trên nền hiện hữu, đã thi công xong.

8 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

1. Trung tâm Huấn luyện chiến sĩ mới – Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Gia Định (Quận 9).

2. Trạm rác ép kín phường Thạnh Lộc (Quận 12), do chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng; người dân không đồng ý đặt trạm rác tại vị trí này.

3. Trung tâm dạy nghề quận Bình Tân (quận Bình Tân)

4. Dự án Hồ điều tiết Gò Dưa phục vụ giảm ngập và ứng phó với biến đổi khí hậu (quận Thủ Đức), do đang rà lại trình tự thủ tục đầu tư theo quy định mới về các dự án BT.

5. Bệnh viện xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), do chủ đầu tư không thực hiện dự án vì không có năng lực tài chính.

6. Khu tưới Thái Mỹ, dự án thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước (huyện Củ Chi), vì chủ đầu tư đã tạm dừng dự án theo quyết định của Bộ NN&PTNT

7. Khu tập kết lực lượng A2 của Đoàn 429, Binh chủng Đặc công

8. Trung tâm Hành chính huyện Hóc Môn

10 dự án thuộc danh mục có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trong đó có 1 dự án trên 10ha)

1. Dự án khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ, khách sạn, văn phòng cao tầng (Chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Hồng Quang) tại Quận 2. Chủ đầu tư đề nghị không tiếp tục triển khai thực hiện dự án do không còn khả năng thực hiện.

2. Khu nhà ở Long Phước Garden (Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên) tại Quận 9, do có 1 hộ dân lấn chiếm đang chờ giải quyết tranh chấp.

3. Khu biệt thự Sanctuary Cove (Công ty TNHH liên doanh Belwynn – Hưng Phú) tại Quận 9, do chưa có chấp thuận đầu tư theo quy định luật đầu tư mới và chủ đầu tư không đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

4. Khu chung cư Mỹ Thịnh Phú (Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Mỹ Thịnh Phú) tại Quận 9, do chưa chấp thuận đầu tư theo quy định luật đầu tư mới và chủ đầu tư không đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

5. Khu chung cư Cienco 585 (Công ty cổ phần xây dựng công trình 585) tại Quận 9, do chưa chấp thuận đầu tư theo quy định luật đầu tư mới và chủ đầu tư không đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

6. Nhà ở xã hội phục vụ lưu trú công nhân (Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa) tại quận Thủ Đức, do chưa chấp thuận đầu tư theo quy định luật đầu tư mới và chủ đầu tư không đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

7. Trạm dịch vụ phục vụ vận hành khai thác thu phí tuyến đường (Công ty TNHH – SX TM DV Yên Khánh) tại huyện Bình Chánh, do dự án chưa được chấp thuận đầu tư.

8. Dự án xây dựng nhà ở thu nhập thấp xã Thới Tam Thôn (Công ty TNHH Kinh doanh phát triển nhà – xưởng Minh Thành) tại huyện Hóc Môn, do dự án đã đổi chủ đầu tư và quy mô dự án.

9. Văn phòng, kho, cửa hàng kinh doanh thực phẩm chay (Công ty Âu Lạc) tại huyện Hóc Môn, do văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đã hết hạn và không gia hạn theo quy định.

10. Khu công viên Thể dục thể thao – khu số 19 (dự án có sử dụng đất lúa trên 10ha, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), do đến nay chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án.