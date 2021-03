600 triệu, chọn Honda City RS hay Toyota Vios GR-S?

Ngay đầu năm 2021, cả Honda và Toyota đều tung ra mẫu xe lắp ráp chiến lược của mình, nhắm tới phân khúc xe cỡ B, vốn có dung lượng thị trường tốt nhất hiện nay tại Việt Nam.

Hai phiên bản đắt nhất nhì phân khúc sedan cỡ B

Honda City 2021 thuộc thế hệ thứ 5 bắt đầu bán ra đầu tháng 1 với 3 phiên bản đều trang bị số tự động. Bản thấp giá 529 triệu đồng (G), bản L giá 569

triệu đồng, đắt nhất là bản RS giá 599 triệu đồng. Trong đó phiên bản RS cao cấp nhất mang phong cách thể thao là tùy chọn mới nhưng giá bán chỉ bằng bản City Top trước đây.

Đối thủ Toyota Vios 2021 tung ra thị trường sau Honda City hơn 1 tháng với 6 phiên bản, gồm 2 bản số sàn có giá từ 478 triệu đến 503 triệu đồng; 4 bản số tự động giá từ 531 triệu đến 630 triệu đồng.

Đây vẫn là bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 4 (ra mắt từ tháng 8 năm 2018), nhưng bù lại Toyota Việt Nam đã bổ sung một phiên bản thể thao mới mang tên GR-S (giá 630 triệu đồng), vốn trước đây ở thế hệ thứ 3 chỉ là bản nâng cấp phụ kiện TRD.

So với các bản số sàn giá rẻ, Toyota Vios số tự động có giá đắt hơn từ 28 triệu đến 152 triệu đồng do khác về trang bị tiện nghi cũng như tính năng an toàn.

Bảng giá Toyota Vios 2021

Bảng giá Honda City 2021

Cả hai phiên bản cao cấp nhất của Honda City và Toyota Vios đều hướng đến người có khả năng tài chính tầm 600 triệu đồng, trong đó mẫu xe của Toyota đắt hơn 30 triệu đồng. Đồng thời đây cũng là hai phiên bản đắt nhất nhì của phân khúc sedan cỡ B. Các đối thủ còn lại giá bán rẻ hơn hẳn, như Mitsubishi Attrage CVT Premium (giá 485 triệu đồng), Kia Soluto AT Luxury (giá 469 triệu đồng), Mazda 2 Sport 1.5 Luxury (giá 574 triệu đồng).

Dưới dây là những so sánh chi tiết giữa Honda City RS 2021 và Toyota Vios GR-S 2021 tại Việt Nam.

Ngoại thất: Honda City RS cứng cáp, Toyota Vios GR-S thể thao

Do cả hai mẫu xe đều thuộc dạng nâng cấp thiên về ngoại hình vốn thường thấy ở các mẫu xe bình dân gọi tên phiên bản “thể thao” tại Việt Nam, nên khi đứng cạnh nhau có thể nói là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các đường nét và trang bị, Honda City RS và Toyota Vios GR-S thể hiện cá tính hơi trái ngược.

Honda City RS hay Toyota Vios GR-S đều là bản nâng cấp thể thao mới tạo khác biệt về ngoại hình

Ở thế hệ mới, Honda City RS đã cải thiện kích thước mới, dài 4.553 mm, rộng 1.748 mm và cao 1.467 mm, tăng chiều dài và rộng tăng lên lần lượt 113 mm, 54 mm so với bản tiền nhiệm. Trong khi đó, Toyota Vios GR-S vẫn thuộc thế hệ cũ, kích thước 4.425 x 1.730 x 1.475 mm. Không chỉ kém về “số đo 3 vòng” mà ngay cả chiều dài cơ sở của Vios GR-S cũng ít hơn 50mm so với City RS (2.600mm). Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến độ rộng rãi bên trong xe.

Bù lại về kích thước thua kém nhưng Toyota Vios GR-S lại trông thể thao hơn hẳn khi sở hữu bộ body-kit khác biệt hẳn so với phiên bản thường, với mặt ca-lăng gân guốc hơn, gương chiếu hậu, la-zăng tạo hình riêng, sơn đen.

Còn trên Honda City RS, dấu ấn khác biệt chỉ thể hiện ở mặt ca-lăng đen kèm tem RS màu đỏ, hốc đèn sương mù kiểu mang cá, mâm 16 inch lớn hơn loại 15 inch của Vios.

Đuôi và đầu xe Honda City RS kém hầm hố hơn Toyota Vios GR-S, nhưng tổng thể lại trông chắc chắn, cứng cáp.

Nhìn tổng thể, Honda City RS mang vẻ cứng cáp chịu nhiều ảnh hưởng của mẫu xe cỡ D là Honda Accord, còn Toyota Vios GR-S tạo được sự mới mẻ, trẻ trung đúng theo tinh thần thể thao mà nó hướng đến.

Nội thất: Honda City RS hiện đại, Toyota Vios GR-S tẻ nhạt

Vì là thế hệ mới nên Honda City RS đã thay đổi toàn bộ thiết kế nội thất, trong khi trên đối thủ Toyota Vios GR-S vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ.

Honda City RS tạo cảm hứng mới với màn hình cảm ứng tăng từ 6,8 inch lên 8 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto cùng âm thanh 8 loa. Vô-lăng thiết kế mới kiểu D-cut kèm lẫy chuyển số sau vô-lăng, đồng hồ tốc độ vẫn dạng analog cùng màn hình nhỏ ở giữa.

Nội thất Toyota Vios GR-S (trái) và Honda City RS (phải)

Giống như thế hệ cũ, Honda City RS 2021 tiếp tục lắp bệ tì tay kèm ngăn chứa đồ, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau tích hợp cổng sạc USB. Không gian ghế ngồi rộng rãi hơn cũng là điểm cộng trên mẫu xe này, nhưng điểm trừ là thiết kế một số chi tiết hơi thô như các núm xoay điều hòa và ốp cửa gió thiếu sự tương đồng về màu sắc.

Ở phía còn lại, đối thủ Toyota Vios GR-S không có sự thay đổi quá lớn ngoại trừ bộ ghế thể thao kết hợp giữa da và da lộn, tương đương Honda City RS nhưng lại chỉ áp dụng cho hàng ghế trên. Vô-lăng Vios GR-S vẫn là loại tròn, tăng thêm sự khác biệt bằng cách khâu chỉ đỏ. Màn hình trung tâm vẫn là loại cảm ứng 7 inch, kèm 6 loa.

Toyota Vios GR-S (trái) không có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, trong khi Honda City RS có sẵn từ thế hệ cũ

Khá thất vọng là trên Toyota Vios GR-S vẫn không có cửa gió điều hòa hàng ghế sau như một số đối thủ cỡ B đã áp dụng từ lâu. Bù lại, màn hình TFT 4,2 inch trên bảng đồng hồ lớn hơn các đối thủ, giúp người dùng dễ quan sát.

Honda City tiện nghi hơn nhưng kém về trang bị an toàn so với Toyota Vios

Honda City RS thể hiện sự tiện nghi hơn hẳn đối thủ với ghế da và da lộn áp dụng đồng đều hai hàng ghế, cùng màn hình cỡ lớn.

Ở thế hệ mới, chiếc City RS có thêm tính năng khởi động từ xa chỉ với một nút bấm trên khóa, bên cạnh trang bị sẵn có là khởi động nút bấm, tạo sự khác biệt so với các đối thủ còn lại. Với tính năng này, khách có thể làm mát bên trong xe khi thời tiết nóng trước khi bước vào xe.

Mặc dù thua kém về trang bị nội thất nhưng Toyota Vios GR-S khá hào phóng với loạt trang bị an toàn nổi trội hơn đối thủ Honda City RS.

Trang bị an toàn trên Honda City RS và Toyota Vios GR-S

Cụ thể, bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn giống đối thủ Honda City RS như phanh ABS, phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, đèn phanh khẩn cấp, camera lùi, khởi hành ngang dốc, 7 túi khí..., Toyota Vios còn có thêm kiểm soát lực kéo, cảm biến lùi. Trong khi Honda City mới cắt giảm chỉ còn phanh đĩa bánh trước và phanh sau tang trống thì Toyota Vios vẫn giữ trang bị 4 bánh dùng phanh đĩa.

Động cơ yếu nhưng Toyota Vios GR-S hơn về hộp số

Bước sang thế hệ mới và phiên bản nâng cấp nhưng cả Honda City RS và Toyota Vios GR-S đều dùng động cơ cũ, loại 1.5L.

Honda City 2021 vẫn áp dung động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng tạo ra công suất 119 mã lực (tăng 1 mã lực so với trước) tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Ở phía còn lại, Toyota Vios 2021 yếu hơn với động cơ I-4 1.5L Dual VVT-i công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Bù lại, riêng phiên bản Toyota Vios GR-S, người dùng sẽ có 2 chế độ lái là Eco và Sport cùng tính năng giả lập 10 cấp số, tăng thêm 3 cấp so với 7 cấp giả lập trước đây.

Chính vì sự khác biệt về sức mạnh động cơ, hộp số nên Toyota Vios mới vẫn có mức tiêu nhiên liệu tốt hơn Honda City 2021. Theo công bố, mức tiêu hao trung bình trên đường hỗn hợp của Toyota Vios là 4,78 lít/100km, còn Honda City là 5,68 lít/100km.

Kết luận

Đều là những mẫu xe mới bán ra thị trường, cả Honda City RS và Toyota Vios GR-S đều có dấu ấn riêng về ngoại hình khác biệt so với các bản thường. Về giá bán, Toyota Vios GR-S đắt hơn đối thủ đi kèm với phong cách thể thao bên ngoài và trang bị an toàn hơn hẳn. Bù lại, Honda City RS rẻ hơn nhưng động cơ mạnh và nhiều trang bị tiện nghi.

Thông số cơ bản giữa Honda City RS và Toyota Vios GR-S

Honda City RS cho thấy đối tượng khách hàng đã mở rộng thêm ở nhóm khách hàng trẻ tuổi. Ở Toyota Vios GR-S, hình ảnh kèm phong cách lái mới đem lại suy nghĩ phiên bản này muốn thoát cái bóng “xe taxi”.

Trong 2 năm trở lại đây, doanh số Honda City khá thất thường (năm 2019 bán 9.702 xe, năm 2020 bán 5.589 xe), còn Toyota Vios vẫn tăng trưởng đều (năm 2019 bán 27.180 xe, năm 2020 bán 30.251 xe).

Nguyên nhân dễ thấy do Toyota Vios có nhiều phiên bản kéo dài từ phân khúc giá cạnh tranh xe cỡ A cho đến cỡ B, bán cho khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp vận tải, trong khi Honda City chỉ có bản số tự động cố định giá phân khúc cỡ B nên đối tượng khách hàng hẹp hơn.

Doanh số cao của Toyota Vios cũng có tính hai mặt khi phân khúc "taxi" đang ngày càng bị cạnh tranh mạnh bởi những đối thủ giá rẻ hơn. Việc gắn với hình ảnh 'xe taxi" sẽ khiến Toyota Vios GR-S dù là phiên bản nâng cấp, làm mới, thể thao hơn nhưng khó lọt mắt xanh của những vị khách trẻ trung yêu thời trang.