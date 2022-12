6 xe sedan thể thao nhanh nhất đến từ Nhật Bản

(VTC News) -

Mitsubishi Lancer Evolution VIII FQ-400 2005: 281 km/giờ

Được chế tạo để kỷ niệm 30 năm thành lập Mitsubishi tại thị trường Anh, Evo VIII FQ-400 là chiếc sedan thể thao nhanh nhất vào thời điểm đó. Bốn động cơ tăng áp thẳng hàng 2,0 lít tạo công suất 405 mã lực tới tất cả các bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp.

(Ảnh: Hotcars)

Xe có thể chạy nước rút từ 0 - 100 km/giờ trong 3,8 giây. Với tốc độ tối đa 281 km/giờ và chỉ có 100 chiếc được sản xuất, Lancer Evolution VIII FQ-400 trở thành một trong những chiếc Mitsubishi đáng sưu tập nhất mọi thời đại.

Lexus IS 500 F SPORT Performance: 273,5 km/giờ

Về mặt hiệu suất, chiếc xe thể thao IS 500 được cho là mẫu sedan tốt nhất của Lexus. Nó kết hợp sự sang trọng và tiện nghi với sức mạnh và hiệu suất của một chiếc xe thể thao đích thực. Trong năm 2023, nhà sản xuất ô tô hạng sang đã bổ sung gói ngoại hình đặc biệt mới cho IS 350 và IS 500.

(Ảnh: Hotcars)

Lexus IS 500 F Sport Performance trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 5,0 lít, có công suất cực đại 472 mã lực. Được nối với hộp số tự động tám cấp, IS 500 F Sport Performance tăng tốc tới 100 km/giờ trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa 273,5 km/giờ.

Lexus GS F: 270 km/giờ

Với Lexus GS F 2020, nhà sản xuất ô tô hạng sang đã tinh chỉnh mẫu GS và nâng nó lên thành một chiếc sedan thể thao nhờ động cơ V8 vòng tua cao, hệ thống phanh lớn và hệ thống treo điều chỉnh thể thao. Chiếc sedan hạng trung hiệu suất cao này nằm giữa Lexus IS và mẫu LS.

(Ảnh: Hotcars)

Động cơ V8 hút khí tự nhiên 5,0 lít của nó tạo ra công suất 467 mã lực truyền tới các bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp. Lexus GS F phải mất 4,4 giây để tăng tốc lên 100 km/giờ nhưng đó vẫn là một con số ấn tượng đối với một chiếc sedan lớn như vậy. Lexus GS F tự hào có tốc độ tối đa 270 km/giờ.

Subaru WRX STI 2021: 254 km/giờ

Mặc dù Subaru đã ngừng sản xuất mẫu xe hiệu suất cao này vào năm 2021 nhưng hệ dẫn động bốn bánh bền bỉ và hộp số sàn vẫn là những dấu ấn đáng chú ý cho đến ngày nay.

(Ảnh: Hotcars)

Subaru WRX STI được trang bị động cơ 4 xi-lanh phẳng, tăng áp, dung tích 2,0 lít mạnh mẽ, tạo ra công suất 310 mã lực, đủ để xe tăng tốc lên 100 km/giờ trong 5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 254 km/giờ.

Đáng tiếc, chiếc xe có hệ thống treo cứng và tiếng ồn động cơ khó chịu ở tốc độ thấp.

Mitsubishi Lancer Evo X FQ-440 MR 2014: 249 km/giờ

Mitsubishi giới thiệu Evo X FQ-440 MR vào năm 2014 để kỷ niệm 40 năm thành lập tại Anh. Do đó, mô hình này chỉ được sản xuất giới hạn 40 chiếc. Xe được chỉnh sửa về mặt thẩm mỹ và nâng cấp hiệu suất đáng kể. Nội thất có ghế xô bọc da Recaro và màn hình cảm ứng LCD 7 inch.

(Ảnh: Hotcars)

Các nâng cấp cơ khí trong động cơ tăng áp 4 xi-lanh 2,0 lít bao gồm tăng áp HKS mới, sắp xếp lại ECU, cửa nạp, bộ làm mát trung gian và hệ thống ống xả Janspeed. Với công suất 440 mã lực, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 249 km/giờ.

Infiniti Q50 Red Sport 400: 249 km/giờ

Dựa trên Q50 3.0t, Infiniti Q50 Red Sport 400 là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và hiệu suất. Xe đi kèm với một danh sách dài các thiết bị tiêu chuẩn hiện đại như phanh thể thao, hệ thống treo năng động được điều chỉnh theo, ghế thể thao bọc da và hệ thống lái trợ lực dựa trên thanh răng, cùng nhiều trang bị khác.

(Ảnh: Hotcars)

Nhưng viên ngọc quý nhất của Q50 là động cơ V6 tăng áp kép, dung tích 3,0 lít mạnh mẽ, tạo công suất 400 mã lực được nối với hộp số tự động bảy cấp. Xe đi kèm hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn nhưng cũng có sẵn hệ dẫn động tất cả các bánh nếu khách muốn cải thiện độ bám đường. Trên đường đua, Q50 Red Sport 400 tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 155 249 km/giờ.