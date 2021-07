6 trải nghiệm dành cho ‘những kẻ mộng mơ’ chỉ có ở Italy

Lắng nghe tiếng hát của người lái đò gondola trên kênh Venice

Chiếc đò trên kênh Venice có thể đưa du khách đến những địa danh lịch sử, những địa chỉ văn hóa nằm sâu trong đảo chính, nơi mà các phương tiện giao thông thủy khác không thể đi đến.

(Ảnh: Avventure Bellissime)

Gondoliere là những người đàn ông cường tráng trong bộ đồng phục: áo thủy thủ có những đường kẻ ngang màu xanh hoặc đỏ, chiếc quần tây màu đen, mũ đội đầu có kết hai dải băng đỏ, ngạo nghễ đứng ở đuôi thuyền, khéo léo điều khiển chiếc gondola luồn lách qua những dòng kênh hẹp chảy giữa những tòa nhà hàng trăm năm tuổi.

(Ảnh: Worldwanderista)

Họ không chỉ là người chèo thuyền mà còn là những hướng dẫn viên uyên bác và lịch lãm, kể cho du khách nghe lai lịch của từng công trình kiến trúc, từng cây cầu, từng con kênh… trên suốt hành trình du khách đi qua.

Nếu may mắn, bạn sẽ được đồng hành cùng một nghệ sĩ vừa kéo đàn acorrdeon, vừa cất giọng nam trầm hát những bài dân ca Ý giữa mênh mang sông nước Venice. Bấy giờ, cảm giác lênh đênh trên những chiếc gondola sẽ thăng hoa gấp bội.

Tung đồng xu và ước nguyện tại đài phun nước Trevi

(Ảnh: Dark Rome)

Chuyến ghé thăm đài phun nước Trevi không thể coi là hoàn hảo nếu du khách không tung một ít tiền lẻ xuống nước và ước nguyện. Nguồn gốc của truyền thống này bắt nguồn từ năm 1954, khi tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “La dolce vita” (tạm dịch “Ba đồng xu ở đài phun nước”) lấy bối cảnh tại đây, thì vô số khách du lịch đã kéo đến đây để được chiêm ngưỡng tận mắt đài phun nước này. Thậm chí ngày nay, nhiều du khách còn đến với mong ước tìm được tình yêu vĩnh hằng như những gì mà họ đã thấy trong các bộ phim.

(Ảnh: Wanted in Rome)

Người ta cho rằng một đồng xu sẽ khiến bạn trở lại thăm Rome, hai đồng xu sẽ làm bạn đem lòng yêu một người La Mã và ba đồng xu là tín hiệu cho tiếng chuông đám cưới của bạn.

Đến Verona và ghé thăm ban công của nàng Juliet

(Ảnh: Michele Bertucco)

“Casa di Giulietta” (Ngôi nhà của nàng Juliet), một địa điểm hấp dẫn du lịch ở thành phố Verona, Ý. Đây vốn là một biệt thự cổ thuộc về một gia đình quý tộc đã sống nhiều đời ở Verona (nhà del Cappellos).

(Ảnh: @Misarchipaola)

Ban công của căn biệt thự được cho là đã truyền cảm hứng để đại văn hào người Anh - William Shakespeare viết nên câu chuyện tình kinh điển trong đời sống văn hóa nhân loại.

Khám phá thành phố Crema - bối cảnh phim Call Me By Your Name

(Ảnh: Pinterest)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Call Me by Your Name là bộ phim đình đám ra mắt năm 2017. Call Me by Your Name được quay tại nhiều địa điểm tại miền Bắc nước Ý. Khung cảnh thị trấn ven Địa Trung Hải dưới nắng hè đầy lãng mạn được coi là bối cảnh hoàn hảo cho bộ phim với những rung động đầu đời, với một tình yêu đẹp nhưng buồn man mác của thập niên 80.

(Ảnh: Jetsetter)

Thành phố Crema là bối cảnh chính của bộ phim, với kiến trúc lát đá cổ kính tuyệt đẹp càng làm tăng thêm vẻ thơ mộng, hoài niệm cho Call Me by Your Name.

Tận hưởng hương vị đồng quê và rượu nho tại Tuscany

(Ảnh: Great Italian Chefs)

Tuscany là một trong những điểm đến thú vị nhất của Ý, được biết đến với những trang trại cổ. Nhưng có một thứ mà Tuscany nổi tiếng hơn tất cả - rượu vang. Khu vực này là một trong những vùng rượu vang đáng chú ý nhất thế giới, quê hương của nho Sangiovese, nơi các loại rượu vang DOCG đẳng cấp thế giới như Brunello di Montalcino, Chianti Classico và Vernaccia di San Gimignano...

(Ảnh: Pinterest)

Những vườn nho nằm dọc theo các ngọn đồi đang chờ du khách ghé thăm, khám phá thêm về vùng đất xinh đẹp với những loại rượu vang ngon tuyệt vời.

Lạc vào thời Trung Cổ với San Gimignano - "Thành phố của những ngọn tháp đẹp"

(Ảnh: Bella Italia Tour)

Thành phố San Gimignano nằm giữa Florence và Siena, nổi tiếng với kiến ​​trúc và tòa tháp thời trung cổ hấp dẫn mang đến một cái nhìn ấn tượng về thành phố từ thung lũng xung quanh. Tuy không phải là một địa điểm du lịch Ý nổi tiếng nhưng có rất nhiều điều thú vị và nên khám phá ở thành phố này!

(Ảnh: Viator)

Có đến 14 tòa tháp thời Trung cổ vẫn còn nguyên vẹn, hình thành nên đường chân trời độc đáo mà bạn có thể nhìn thấy dễ dàng khi tham quan thành phố. Ngày xưa, nơi đây có đến 72 tòa tháp do các lãnh chúa thời Trung cổ xây dựng nhằm phô trương sự giàu có và quyền lực của mình.